Từng bị chê “không ai muốn mua”, căn hộ tầng 2 nay lại thành lựa chọn của nhiều người trẻ: Giá mềm, tiện sống và có một lợi thế bất ngờ

Nhiều năm bị xem là "tầng nên tránh"

Trong suy nghĩ của không ít người, tầng 2 từng là một trong những vị trí "kém hấp dẫn" nhất khi mua chung cư. Nếu tầng 1 thường bị ngại vì ồn ào, tầng trên cùng bị lo thấm dột và nóng bức, thì tầng 2 lại gắn với hàng loạt nỗi sợ rất cụ thể: nước thải trào ngược, thiếu sáng, nhiều muỗi, riêng tư kém và dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn bên dưới.

Có thời điểm, nhiều người thậm chí sẵn sàng trả thêm vài trăm triệu đồng chỉ để đổi sang tầng cao hơn.

Thế nhưng vài năm trở lại đây, khi giá nhà tăng mạnh và áp lực tài chính ngày càng lớn, tư duy mua nhà của người trẻ cũng bắt đầu thay đổi. Thay vì cố chạy theo "tầng đẹp", họ quan tâm nhiều hơn đến bài toán chi phí, trải nghiệm sống thực tế và khả năng sở hữu nhà sớm.

Và chính lúc đó, tầng 2 lại dần được nhìn bằng một góc khác.

Giá mềm hơn: Lợi thế khiến nhiều người xuống tiền

Điểm hấp dẫn rõ nhất của căn hộ tầng 2 là giá bán thường thấp hơn đáng kể so với các tầng trung hoặc tầng cao. Trong cùng một dự án, khoảng chênh lệch này đôi khi lên tới vài trăm triệu đồng.

Với những người mua nhà lần đầu, số tiền ấy đủ để tạo ra khác biệt lớn.

Nhiều cặp vợ chồng trẻ cho biết họ chọn tầng 2 để giảm áp lực vay ngân hàng, đồng thời có thêm ngân sách đầu tư nội thất hoặc dự phòng tài chính sau khi nhận nhà.

Trong bối cảnh lãi vay, chi phí sinh hoạt và giá bất động sản đều tăng, việc mua được nhà sớm hơn vài năm đôi khi quan trọng hơn chuyện "ở tầng nào cho sang".

Không ít người thừa nhận: Sau khi sống thực tế, họ nhận ra nhiều nỗi lo về tầng 2 từng bị phóng đại quá mức.

Một lợi thế bất ngờ: Sống gần cây xanh hơn

Nếu ở tầng cao, khung cửa sổ thường chỉ nhìn thấy những khối bê tông hoặc thành phố phía xa, thì ở tầng 2, nhiều người lại có cảm giác gần thiên nhiên hơn hẳn.

Những tán cây ngay ngoài cửa sổ, ánh sáng len qua lá hay cảm giác nhìn thấy mùa thay đổi mỗi ngày trở thành một kiểu trải nghiệm sống mà không phải căn hộ cao tầng nào cũng có được.

Có người còn ví vui rằng sống ở tầng 2 giống như "được tặng miễn phí một khu vườn nhỏ".

Với dân văn phòng thường xuyên áp lực, cảm giác mở rèm là thấy màu xanh đôi khi lại đáng giá hơn nhiều tiện ích hào nhoáng khác.

Không cần chờ thang máy: Sự tiện lợi rất thực tế

Một ưu điểm khác khiến tầng 2 được lòng nhiều người trẻ là sự tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày.

Không cần chờ thang máy quá lâu vào giờ cao điểm. Không lo cảnh mất điện phải leo hàng chục tầng. Việc đi chợ, nhận hàng, đưa con xuống sân chơi hay chạy bộ buổi sáng cũng nhanh hơn đáng kể.

Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, đây là một điểm cộng rất lớn.

Nhiều người từng sống ở tầng cao chia sẻ rằng họ thường ngại xuống nhà chỉ vì… quên lấy đồ hoặc cần mua món nhỏ. Trong khi đó, tầng 2 khiến mọi việc "dễ thở" hơn nhiều.

Những nhược điểm cũ giờ có thể xử lý được

Tất nhiên, tầng 2 không phải hoàn hảo tuyệt đối.

Nỗi lo lớn nhất vẫn là nguy cơ nước thải trào ngược nếu hệ thống thoát nước chung gặp vấn đề.

Tuy nhiên, nhiều người trẻ hiện nay chủ động xử lý ngay từ lúc cải tạo nhà. Họ lắp van chống trào ngược, kiểm tra lại hệ thống đường ống hoặc cải tạo thoát nước riêng để giảm rủi ro.

Tình trạng thiếu sáng cũng được cải thiện bằng cách dùng nội thất màu sáng, gương phản chiếu, bố trí đèn hợp lý và thiết kế không gian mở. Vấn đề muỗi hay tiếng ồn cũng có thể giảm đáng kể nếu xử lý tốt cửa chống côn trùng và cách âm.

Nói cách khác, nhiều "điểm yếu" của tầng 2 hiện nay không còn quá khó giải quyết như trước.

Người trẻ đang mua nhà thực tế hơn

Sự trở lại của căn hộ tầng 2 phản ánh khá rõ một thay đổi trong tư duy mua nhà của giới trẻ hiện nay.

Họ không còn quá chạy theo hình ảnh "ở tầng cao mới là thành công", mà bắt đầu ưu tiên những thứ thiết thực hơn: tài chính an toàn, chi phí vừa sức, sống tiện lợi và ít áp lực.

Trong bối cảnh giá nhà ngày càng đắt đỏ, đôi khi một căn hộ phù hợp khả năng chi trả và giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn mới là lựa chọn đáng giá nhất.

Và vì thế, tầng 2 – từng bị xem là "tầng không ai muốn ở" – giờ lại trở thành một kiểu "kho báu" mới với không ít người trẻ.