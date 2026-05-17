5 cách vệ sinh ruột gối bông hết sạch vết ố vàng

Mùa hè oi bức với những mức nhiệt cao kỷ lục luôn là thử thách lớn cho giấc ngủ. Dù có bật điều hòa, cơ thể chúng ta vẫn tiết ra một lượng mồ hôi đáng kể vào ban đêm để tự làm mát. Ruột gối chính là nơi hứng chịu trực tiếp lượng mồ hôi này, thế nhưng lại ít được thay, giặt như vỏ gối.

Qua thời gian, sự tích tụ này tạo nên những vết ố vàng loang lổ, kèm theo mùi hôi ẩm mốc vô cùng khó chịu. Nhiều người có thói quen chỉ giặt vỏ gối mà ngó lơ phần ruột nên vết bẩn ngày càng cứng đầu khó làm sạch.

Ruột gối bẩn không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn là chiếc "ổ" lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc và bụi mịn phát triển. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh về đường hô hấp, dị ứng da và mụn trứng cá tái phát liên tục.

Chỉ cần vài thao tác làm sạch đơn giản, ruột gối sẽ trắng sáng như mới. (Ảnh: DIY Joy)

Cách giặt ruột gối bông đơn giản, đánh bay vết ố vàng

Để bảo vệ sức khỏe và lấy lại vẻ trắng sáng như mới cho phòng ngủ, việc làm sạch ruột gối bông cần được thực hiện đúng cách. Dưới đây là một vài cách giặt ruột gối bông cực kỳ đơn giản, sử dụng những nguyên liệu dễ tìm nhưng mang lại hiệu quả tẩy trắng kinh ngạc.

Hỗn hợp baking soda, giấm trắng và nước rửa bát

Nếu bạn đang đối mặt với những vết ố vàng lâu ngày, bám vào bông thì công thức kết hợp này chính là khắc tinh. Giấm trắng chứa axit acetic nhẹ giúp hòa tan các mảng bám hữu cơ từ mồ hôi.

Baking soda đóng vai trò như chất tẩy trắng tự nhiên, khử mùi hôi hiệu quả. Trong khi đó, nước rửa bát lại có khả năng bóc tách lớp dầu thừa và bã nhờn cực tốt.

Quy trình thực hiện bắt đầu bằng việc chuẩn bị một chậu nước nóng khoảng 40 đến 50℃. Hãy hòa tan nửa chén baking soda, nửa chén giấm trắng và một muỗng canh nước rửa bát vào nước. Sau đó, ngâm trực tiếp ruột gối bông vào dung dịch này trong khoảng 20 - 30 phút.

Bạnking soda giúp đánh bay mảng bám và mùi khó chịu. (Ảnh: Dreamtines)

Nhiệt độ của nước kết hợp với phản ứng sủi bọt giữa giấm và baking soda sẽ làm mềm các vết ố. Sau khi ngâm, bạn chỉ cần bóp nhẹ nhàng ruột gối để chất bẩn thoát ra ngoài, xả lại nhiều lần với nước sạch cho đến khi hết bọt hoàn toàn rồi đem phơi.

Tẩy trắng bằng nước cốt chanh và muối hạt

Nếu bạn e ngại các hóa chất tẩy rửa mạnh có thể làm mòn vải, bông hoặc gây kích ứng cho làn da nhạy cảm, hãy tìm đến nhà bếp và tận dụng chanh cùng muối. Tính axit tự nhiên trong chanh tươi là một chất tẩy trắng sinh học tuyệt vời, vừa làm mờ vết ố vừa lưu lại hương thơm thanh mát. Muối hạt đóng vai trò cố định phom dáng của bông và tăng cường khả năng sát khuẩn.

Để áp dụng phương pháp này, bạn vắt lấy nước cốt của 3 - 5 quả chanh tươi, hòa cùng 1 chén muối hạt vào 1 xô nước ấm lớn. Khuấy đều cho muối tan hết rồi cho ruột gối vào ngâm. Thời gian ngâm lý tưởng là từ 1 đến 2 tiếng để các liên kết vết bẩn bị phá vỡ hoàn toàn.

Đối với những vệt ố quá đậm màu, bạn có thể dùng xác chanh chà xát trực tiếp lên vị trí đó trước khi ngâm. Cuối cùng, giặt nhẹ tay và xả sạch với nước. Phương pháp này không chỉ làm sạch mà còn mang lại cảm giác thư giãn nhờ mùi hương tự nhiên từ tinh dầu chanh.

Khử mùi bằng giấm trắng cùng tinh dầu tự nhiên

Phương pháp này cực kỳ phù hợp cho những chiếc ruột gối không quá bẩn nhưng lại bị ám mùi mồ hôi dầu nặng nề hoặc có mùi ẩm mốc đặc trưng của mùa hè. Giấm trắng có khả năng trung hòa mùi hôi vô cùng mạnh mẽ, đồng thời làm mềm sợi bông bị chai cứng sau thời gian dài sử dụng.

Bạn pha loãng một chén giấm trắng vào chậu nước ấm, nhỏ thêm từ 5 - 10 giọt tinh dầu tràm trà, tinh dầu sả chanh hoặc hoa oải hương. Tinh dầu tràm trà có đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm rất cao, giúp tiêu diệt tận gốc các mầm bệnh ẩn sâu trong ruột bông.

Sử dụng chút tinh dầu tự nhiên sẽ giúp gối bạn thơm mát. (Ảnh: DIY Joy)

Sau đó, bạn ngâm ruột gối trong hỗn hợp này khoảng 30 phút. Khi giặt, bạn không cần dùng quá nhiều lực, chỉ cần ép nhẹ để nước giấm mang theo bụi bẩn ra ngoài. Sau khi phơi khô dưới nắng, mùi giấm sẽ bay hơi hoàn toàn, chỉ để lại hương tinh dầu dịu nhẹ giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu.

Hỗn hợp bột giặt, nước tẩy và hàn giang

Nhiều người lo ngại việc giặt ruột gối bông bằng máy sẽ làm bông bị vón cục hoặc rách vải. Tuy nhiên, nếu biết điều chỉnh chế độ và dùng đúng công thức, máy giặt sẽ là trợ thủ đắc lực giúp bạn tiết kiệm thời gian đáng kể.

Để đánh bật vết ố vàng cứng đầu bằng máy, bạn cần một công thức mạnh mẽ hơn bao gồm bột giặt thông thường, một ít nước tẩy quần áo (hoặc nước oxy già) và một muỗng cà phê bột hàn giang (borax).

Trước khi bấm máy, hãy xả nước nóng vào lồng giặt, cho hỗn hợp chất tẩy rửa vào và khuấy đều để chúng hòa tan hoàn toàn. Xếp ruột gối vào lồng giặt theo chiều thẳng đứng hoặc đối xứng nhau để máy giữ cân bằng tốt khi vắt, tránh hiện tượng rung lắc mạnh.

Chọn chế độ giặt nhẹ nhàng, giặt chăn ga hoặc chế độ ngâm nếu có. Đặc biệt, hãy cài đặt xả thêm một lần nước (extra rinse) để đảm bảo không còn hóa chất tẩy rửa nào sót lại trong ruột bông, bảo vệ tuyệt đối cho làn da của bạn khi sử dụng.

Sử dụng nước oxy già

Nước oxy già (Hydrogen Peroxide) thường được biết đến với công dụng sát trùng vết thương, nhưng trong việc dọn dẹp nhà cửa, đây là một chất tẩy màu cực kỳ an toàn và hiệu quả. Khác với thuốc tẩy chứa clo thông thường dễ làm hỏng sợi vải và có mùi nồng nặc, oxy già khi tiếp xúc với vết ố sẽ giải phóng oxy, giúp bóc tách vết bẩn hữu cơ từ mồ hôi mà không làm hại đến chất lượng của bông.

Oxy già là chất tẩy rửa hiệu quả với các mảng bám cứng đầu. (Ảnh: Happrogen)

Cách làm rất đơn giản: bạn chỉ cần đổ trực tiếp nước oxy già lên các vệt ố vàng trên ruột gối, để nguyên trong khoảng 15 - 20 phút. Bạn sẽ thấy bọt trắng sủi lên, đó là lúc oxy già đang hoạt động để phân hủy chất bẩn.

Sau đó, ngâm gối vào chậu nước ấm có pha một chút bột giặt và tiến hành giặt như bình thường. Vết ố vàng sẽ nhanh chóng biến mất, trả lại màu trắng tinh khôi cho chiếc gối của bạn.

Bí quyết làm khô và bảo quản ruột gối

Sau khi hoàn thành các bước giặt sạch, khâu làm khô đóng vai trò quyết định đến độ bền và độ phồng của ruột gối bông. Bạn tuyệt đối không nên vặn xoắn ruột gối để vắt nước vì việc này sẽ làm các sợi bông bên trong bị đứt gãy và vón lại thành cục lớn.

Thay vào đó, hãy đặt gối lên một bề mặt phẳng hoặc dùng hai tay ép chặt để nước thoát ra từ từ. Bạn cũng có thể dùng một chiếc khăn tắm cỡ lớn quấn quanh ruột gối để hút bớt lượng nước ngậm bên trong.

Thời điểm phơi gối tốt nhất là vào những ngày hè có nắng to. Ánh nắng mặt trời chứa tia cực tím là chất diệt khuẩn tự nhiên mạnh mẽ nhất, giúp làm khô tận sâu bên trong lõi bông và triệt tiêu hoàn toàn mầm mống nấm mốc.

Chiếc gối sạch thơm giúp giấc ngủ mùa hè thêm dễ chịu. (Ảnh: EasyRest)

Trong quá trình phơi, cứ sau vài tiếng, bạn nên lật mặt gối và dùng tay đập nhẹ đều lên bề mặt để đánh tơi các sợi bông, giúp gối lấy lại độ phồng xốp êm ái như lúc mới mua. Để hạn chế tình trạng ruột gối nhanh bị ố vàng trong những ngày hè tiếp theo, bạn nên sử dụng thêm một lớp vỏ bảo vệ chống thấm trước khi bọc vỏ gối vải thông thường.

Đồng thời, hãy duy trì thói quen giặt ruột gối từ 2 đến 3 lần mỗi năm. Một chiếc gối sạch sẽ, thơm tho không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ cho căn phòng mà còn là khoản đầu tư xứng đáng cho sức khỏe và chất lượng giấc ngủ của cả gia đình.