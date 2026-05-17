"Gái phố showbiz" sở hữu toàn BĐS cao cấp, bán penthouse 12 tỷ để mua đứt căn khác đẹp gấp N lần

Quỳnh Anh Shyn (sinh năm 1996) là một trong những fashionista nổi bật của showbiz Việt, gây ấn tượng nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng gu thời trang biến hóa đa dạng, cá tính và đầy màu sắc. Không chỉ hoạt động mạnh trong lĩnh vực thời trang, cô còn thu hút sự chú ý với MV Girl Phố, nơi mỗi khung hình đều khiến khán giả mãn nhãn bởi loạt outfit chất lừ và phong cách đậm dấu ấn riêng.

Được xem là một trong những "gái phố" sang xịn bậc nhất Vbiz, Quỳnh Anh Shyn ngày càng khẳng định vị trí trong làng mốt với hình ảnh thời thượng, khác biệt. Ở tuổi 30, cô khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khi sở hữu tài sản "khủng", nổi bật là căn hộ rộng 100m2 với phong cách thiết kế độc đáo, đậm chất nghệ thuật. Trước đó, nữ fashionista từng sống trong căn penthouse mang phong cách công chúa với tông hồng nổi bật. Sau một thời gian gắn bó, cô quyết định bán căn nhà với mức giá khoảng 12 tỷ đồng để chuyển tới tổ ấm hiện tại.

Toàn cảnh không gian sống hiện tại của Quỳnh Anh Shyn

Trong vlog house tour, khán giả có dịp khám phá trọn vẹn không gian sống mới đầy ấn tượng của Quỳnh Anh Shyn. Nếu căn penthouse cũ từng gây chú ý với tông hồng - xanh nổi bật thì tổ ấm hiện tại của fashionista đình đám còn độc đáo hơn khi sử dụng nhiều gam màu khác nhau nhưng vẫn được phối hợp hài hòa, tạo cảm giác vừa nghệ thuật vừa ấm cúng.

Ngay từ khu vực lối vào, Quỳnh Anh Shyn đã gây ấn tượng với hệ tủ đựng giày dép và đồ dùng được thiết kế theo tông xanh trầm cá tính. Không gian này vừa mang tính thẩm mỹ vừa tối ưu khả năng lưu trữ. Cô nàng cũng hài hước tiết lộ căn nhà có rất nhiều hệ tủ đến mức dùng mãi vẫn còn dư chỗ để cất đồ.

Tiếp nối khu vực lối vào là không gian bếp rộng rãi, tiếp tục được Quỳnh Anh Shyn đồng bộ với gam xanh trầm. Căn bếp gây ấn tượng bởi cách phối màu và bài trí đậm chất nghệ thuật nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng, tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày.

Tổng thể căn nhà là sự kết hợp khéo léo giữa phong cách eclectic hiện đại với cảm hứng retro và futurism, tạo nên không gian vừa lạ mắt vừa cuốn hút. Nhiều màu sắc, chất liệu và chi tiết tưởng như đối lập lại được phối hợp có chủ đích, mang đến cảm giác hài hòa nhưng không hề nhàm chán.

Không gian phòng khách được thiết kế liền kề khu vực bếp theo kiểu mở, tạo cảm giác rộng rãi và kết nối xuyên suốt cho toàn bộ căn hộ. Khu vực này còn có ban công thoáng đãng giúp đón nắng và gió tự nhiên, khiến ngôi nhà luôn sáng sủa và dễ chịu.

Quỳnh Anh Shyn đặt một bộ sofa màu xanh nổi bật ở vị trí trung tâm như điểm nhấn cho phòng khách. Các món đồ nội thất xung quanh đều được cô lựa chọn kỹ lưỡng và sắp xếp hài hòa để phù hợp với tổng thể nhiều màu sắc của căn nhà.

Phòng ngủ master của Quỳnh Anh Shyn được đập thông để tạo nên không gian rộng rãi và thoáng đãng. Ngay từ khu vực cửa ra vào, căn phòng đã gây ấn tượng khi cô thiết kế cửa tích hợp gương soi, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa giúp không gian có cảm giác mở rộng hơn.

Bên trong, Quỳnh Anh Shyn dành riêng một khu vực thay đồ rộng rãi để lưu trữ bộ sưu tập quần áo, phụ kiện "khủng" của mình. Hệ tủ và cách sắp xếp đồ đạc đều được tính toán kỹ để vừa tiện sử dụng vừa giữ được tính thẩm mỹ cho căn phòng.

Các không gian phòng tắm và nhà vệ sinh trong căn hộ được Quỳnh Anh Shyn chăm chút kỹ lưỡng, thiết kế đồng bộ với tổng thể kiến trúc của ngôi nhà. Đây là một trong những khu vực cô yêu thích nhất vì mang lại cảm giác thư giãn rõ rệt mỗi khi sử dụng.

Nữ fashionista đầu tư nhiều thiết bị hiện đại cùng hệ vòi rửa đa dạng để tăng trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày. Cách phối màu, ánh sáng và chất liệu trong phòng tắm cũng gợi cảm giác sang trọng chẳng khác nào không gian của khách sạn 5 sao. Từ cái nhìn đầu tiên đã tạo cảm giác dễ chịu, chill và rất có gu thẩm mỹ.