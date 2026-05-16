Sau tuổi 35, tôi mới hiểu: Chống lão hóa hiệu quả nhất là bắt đầu từ vùng mắt

Da quanh mắt vốn rất mỏng và nhạy cảm. Sau tuổi 28, lượng collagen trong cơ thể bắt đầu suy giảm nhanh hơn, những nếp nhăn khô, rãnh nhỏ hay cảm giác da mắt thiếu đàn hồi cũng dần xuất hiện rõ hơn theo thời gian. Và càng sau tuổi 35, tôi càng hiểu: muốn chống lão hóa thì phải chăm vùng mắt trước.

Vì sao vùng mắt dễ lão hóa hơn những vùng da khác?

Vùng da quanh mắt gần như không có tuyến dầu mạnh như các vùng khác trên gương mặt. Trong khi đó, mắt lại hoạt động liên tục mỗi ngày: thức khuya, dùng điện thoại, makeup, tẩy trang hay biểu cảm gương mặt đều khiến khu vực này dễ hình thành nếp nhăn. Chỉ cần vài năm ngủ muộn hoặc stress kéo dài, quầng thâm, bọng mắt và các nếp gấp nhỏ sẽ bắt đầu hiện rõ hơn rất nhiều.





Điều đáng nói là một khi đã hình thành nếp nhăn sâu thì việc cải thiện sẽ khó hơn rất nhiều so với giai đoạn phòng ngừa ban đầu. Tôi bắt đầu dùng dầu dưỡng mắt thay vì chỉ dùng kem mắt thông thường. Khoảng hơn một năm gần đây, tôi chuyển sang dùng thêm eye oil – dầu dưỡng dành riêng cho vùng mắt.

Loại tôi đang dùng có thiết kế đầu lăn nên khá tiện khi massage quanh mắt. Kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh và không tạo cảm giác bí hay nhờn. Điều tôi thích nhất là sau khi massage, da mắt có cảm giác mềm và “đủ ẩm” hơn hẳn.

Sản phẩm chứa retinol thực vật – một dạng hoạt chất được xem là dịu nhẹ hơn retinol truyền thống nhưng vẫn hỗ trợ thúc đẩy sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi và hỗ trợ giảm các nếp nhăn nhỏ quanh mắt. Tất nhiên, tôi không nghĩ chỉ một sản phẩm có thể “xóa nhăn thần tốc”. Nhưng việc chăm đều đặn giúp vùng mắt giữ được trạng thái ổn định và ít xuống cấp nhanh như trước.

Thói quen giúp vùng mắt của tôi đỡ mệt và ít nhăn hơn

1. Chườm ấm mỗi ngày

Đây là việc đơn giản nhưng tôi thấy hiệu quả khá rõ. Mỗi sáng hoặc tối, tôi dùng khăn ấm hoặc mặt nạ hơi nước khoảng 10–15 phút để thư giãn mắt và giúp tuần hoàn máu quanh mắt tốt hơn. Những hôm thức khuya nhiều, mắt thâm và nặng, việc chườm ấm giúp mắt dễ chịu hơn đáng kể. Ngoài ra, sau khi chườm, các sản phẩm dưỡng mắt cũng thấm nhanh hơn.

2. Massage mắt bằng lực thật nhẹ

Tôi từng có thói quen kéo mạnh vùng mắt khi bôi skincare và giờ nghĩ lại thấy đó đúng là “thói quen phá da”. Da quanh mắt rất mỏng nên khi massage cần cực kỳ nhẹ tay. Tôi thường dùng ngón áp út để vỗ nhẹ từ khóe mắt trong ra đuôi mắt theo viền mí dưới, sau đó vòng lên mí trên rồi quay lại điểm ban đầu. Lặp lại khoảng 3–5 lần là đủ. Cuối cùng, tôi xoa ấm hai bàn tay rồi áp nhẹ lên mắt để giúp thư giãn và hỗ trợ hấp thụ sản phẩm tốt hơn.

3. Không bôi sản phẩm quá sát chân mi

Một lỗi tôi từng mắc là thoa sản phẩm sát chân mi khiến mắt dễ cay và bị mờ. Sau này tôi chỉ thoa cách chân mi một khoảng nhỏ để sản phẩm tự thẩm thấu dần. Cách này giúp mắt dễ chịu hơn nhiều.

Chống nắng cho mắt quan trọng hơn tôi từng nghĩ. Trước đây tôi chỉ chú trọng chống nắng cho da mặt mà quên mất vùng mắt cũng chịu tác động rất mạnh từ tia UV. Bây giờ, ngoài kem chống nắng, tôi còn tập thói quen đeo kính râm khi ra ngoài trời nắng. Chỉ một thay đổi nhỏ nhưng giúp mắt đỡ nheo lại và hạn chế hình thành nếp nhăn động quanh khóe mắt.

Điều hiệu quả nhất với mắt vẫn là ngủ sớm

Sau tất cả các loại skincare hay massage, tôi nhận ra thứ ảnh hưởng rõ nhất đến vùng mắt vẫn là giấc ngủ. Chỉ cần vài ngày ngủ muộn liên tục, mắt sẽ thâm, bọng rõ và da quanh mắt nhìn mỏng, thiếu sức sống ngay lập tức.

Ngược lại, những giai đoạn ngủ đủ và sinh hoạt điều độ, vùng mắt gần như sáng và căng hơn rất rõ dù skincare không thay đổi quá nhiều.Tôi cũng chú ý ăn nhiều thực phẩm chống oxy hóa hơn. Gần đây tôi ưu tiên bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin C, vitamin E, lutein và các chất chống oxy hóa như rau xanh đậm, quả mọng, cá béo hay các loại hạt.

Tôi không kỳ vọng “ăn một món là trẻ ngay”, nhưng đúng là khi cơ thể khỏe hơn, vùng mắt cũng ít mệt và có sức sống hơn nhiều. Và có lẽ sau tuổi 35, điều quan trọng nhất không còn là cố trẻ hơn tuổi… mà là giữ cho gương mặt luôn có năng lượng, ánh nhìn không mệt mỏi và làn da vẫn đủ sức sống theo thời gian.

