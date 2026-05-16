4 lý do nên trồng sả trong nhà

Trong quan niệm dân gian, những loại cây có hương thơm tự nhiên, sức sống bền bỉ thường tượng trưng cho nguồn năng lượng tích cực và sự gọn gàng trong nhà cửa. Vì vậy, sả cũng được nhiều người yêu thích như một loại cây vừa thực tế vừa tạo cảm giác bình yên cho không gian sống.

Dưới đây là những lợi ích khiến cây sả ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn trồng trong nhà hoặc quanh khuôn viên sống.

1. Dễ trồng, dễ sống, gần như không tốn công chăm sóc

Một trong những ưu điểm lớn nhất của cây sả là cực kỳ dễ sống. Loại cây này không đòi hỏi đất quá màu mỡ, cũng không cần chăm bón cầu kỳ. Chỉ cần cắm gốc sả xuống đất hoặc đặt trong chậu có thoát nước tốt, tưới vừa đủ là cây có thể phát triển xanh tốt. Sả chịu nắng khá tốt nên rất phù hợp với ban công, sân thượng hoặc khoảng sân trước nhà. Ngay cả những người không có nhiều kinh nghiệm làm vườn cũng có thể trồng được. Ngoài ra, cây sả mọc thành bụi, lá xanh quanh năm nên còn giúp không gian trông mát mắt hơn. Nhiều gia đình tận dụng sả như một loại cây vừa để ăn vừa để làm cảnh tự nhiên.

2. Có sẵn nguyên liệu sạch để nấu ăn mỗi ngày

Sả là gia vị xuất hiện trong rất nhiều món ăn quen thuộc như gà hấp sả, bò xào, canh chua, lẩu, nước chấm hay trà thảo mộc. Việc trồng vài bụi sả trong nhà giúp nhiều người có sẵn nguyên liệu tươi để dùng bất cứ lúc nào mà không cần chạy ra chợ. Sả tươi thường thơm hơn, vị đậm hơn và giữ được tinh dầu tốt hơn so với sả để lâu ngoài hàng. Chỉ cần cắt vài nhánh là đã có thể dùng ngay cho bữa cơm gia đình. Ngoài nấu ăn, nhiều người còn dùng sả để nấu nước xông, pha trà hoặc kết hợp với gừng, chanh làm thức uống thơm dễ chịu. Mùi hương đặc trưng của sả tạo cảm giác sạch sẽ và thư giãn khá rõ.

3. Là “khắc tinh” của nhiều loại côn trùng, đặc biệt là rắn

Đây là lý do khiến nhiều gia đình ở vùng có nhiều cây cối hoặc khu vực ngoại ô thích trồng sả quanh nhà. Lá và thân sả chứa lượng tinh dầu khá lớn, có mùi thơm mạnh đối với con người nhưng lại khiến nhiều loại côn trùng khó chịu. Tinh dầu sả thường được dùng để đuổi muỗi, kiến, ruồi và một số loại côn trùng khác. Vì vậy, trồng sả gần cửa sổ, góc sân hoặc lối đi có thể giúp không gian bớt côn trùng hơn phần nào.

Đặc biệt, trong dân gian, sả còn được xem là loại cây mà rắn khá “kỵ”. Mùi tinh dầu mạnh từ cây sả được cho là khiến rắn ít muốn bò đến khu vực có trồng nhiều sả. Dù không thể xem đây là biện pháp chống rắn tuyệt đối, nhưng nhiều gia đình vẫn thích trồng sả quanh hàng rào hoặc góc vườn như một cách hỗ trợ hạn chế rắn xuất hiện.

4. Mang ý nghĩa sạch sẽ, tạo cảm giác dễ chịu cho không gian sống

Không rực rỡ như hoa cảnh hay sang trọng như cây phong thủy đắt tiền, nhưng sả lại mang đến cảm giác rất gần gũi và dễ chịu. Mùi hương tự nhiên của cây giúp không gian quanh nhà có cảm giác sạch và thoáng hơn. Nhiều người còn thích vò nhẹ lá sả để tinh dầu tỏa ra trong không khí, tạo cảm giác thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Một số gia đình trồng sả gần hiên nhà hoặc cạnh cửa ra vào để mỗi khi gió thổi qua sẽ có hương thơm nhẹ thoang thoảng.

