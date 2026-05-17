6 loại rau nên trồng ngay bây giờ

Tháng 5 được xem là “thời điểm vàng” để bắt đầu một vườn rau năng suất. Khi mùa đông đã qua đi và đất bắt đầu ấm lên, hạt giống nảy mầm nhanh hơn, cây phát triển mạnh hơn và người trồng cũng sớm có những vụ thu hoạch đầu hè đầy hứng khởi.

Điều tuyệt vời là có rất nhiều loại rau có thể đi từ giai đoạn gieo hạt đến thu hoạch chỉ trong chưa đầy 60 ngày. Ngoài những loại rau quen thuộc như xà lách, các chuyên gia làm vườn còn khuyên nên trồng hành lá, củ cải trắng, củ dền hay cải cầu vồng… vì chúng lớn rất nhanh và phù hợp với cả những khu vườn nhỏ.

Dưới đây là 6 loại rau bạn nên bắt đầu gieo trồng ngay từ bây giờ nếu muốn sớm có những mẻ rau tươi ngon cho mùa hè.

1. Củ cải đỏ

Củ cải đỏ là một trong những loại rau phát triển nhanh nhất và cực kỳ phù hợp với người mới bắt đầu làm vườn. Chỉ sau chưa đầy 30 ngày, bạn đã có thể thu hoạch những củ cải giòn ngọt đầu tiên.

Bạn có thể gieo hạt trực tiếp xuống luống với độ sâu khoảng 1–1,5cm. Một mẹo được nhiều người áp dụng là gieo từng đợt cách nhau vài tuần để luôn có rau thu hoạch liên tục thay vì thu hoạch quá nhiều cùng lúc khiến củ bị già và xơ.

Sau khoảng 25 ngày, khi củ đạt đường kính khoảng 2–3cm là có thể nhổ lên sử dụng.

2. Rau bina

Rau bina (spinach) là loại rau giàu dinh dưỡng và phát triển rất nhanh. Nếu gieo trồng trong tháng 5, bạn có thể bắt đầu thu hoạch lá non chỉ sau khoảng 30 ngày.

Hạt được gieo cách nhau vài centimet, sâu khoảng 1–1,5cm. Loại rau này có thể trồng trực tiếp ngoài vườn hoặc trong chậu đặt ở ban công, sân thượng.

Điều quan trọng nhất khi trồng rau bina là duy trì độ ẩm ổn định. Thiếu nước sẽ khiến cây dễ ra hoa sớm hoặc có vị đắng. Tốt nhất nên tưới đẫm vào sáng sớm để đất giữ ẩm lâu hơn.

Rau bina rất phù hợp với kiểu thu hoạch “cắt rồi mọc tiếp”. Chỉ cần hái những lá lớn trước, cây vẫn tiếp tục phát triển thêm nhiều lá mới trong nhiều tuần.

3. Hành lá

Hành lá là loại rau gia vị quen thuộc nhưng lại cực kỳ dễ trồng và lớn nhanh. Chúng có thân dài, vị nhẹ và có thể dùng sống hoặc nấu chín.

Nếu gieo trong tháng 5, bạn có thể bắt đầu thu hoạch vào đầu mùa hè. Hành lá phát triển tốt nhất ở nơi có nhiều nắng, tối thiểu khoảng 6 giờ ánh sáng mỗi ngày.

Trước khi gieo, nên bổ sung phân compost hoặc đất hữu cơ để cây phát triển khỏe hơn. Hạt gieo thành hàng nông, giữ ẩm đều để cây nảy mầm sau khoảng 1–2 tuần.

Khi cây cao khoảng 20cm, bạn có thể nhổ dần những cây lớn trước để các cây còn lại tiếp tục phát triển.

4. Củ cải trắng

Củ cải trắng không chỉ cho phần củ ngon ngọt mà phần lá cũng có thể dùng chế biến món ăn. Các giống củ cải hiện nay rất đa dạng, từ vỏ trắng, tím cho tới ruột vàng hoặc trắng kem.

Những giống thu hoạch sớm thường chỉ mất khoảng 6 tuần từ lúc gieo đến khi có thể nhổ củ. Củ ngon nhất khi còn non, đường kính khoảng 5–7cm.

Khác với nhiều loại rau khác, củ cải trắng không thích hợp để ươm rồi chuyển chậu vì rễ rất dễ bị tổn thương. Tốt nhất nên gieo trực tiếp xuống đất ở nơi có nhiều nắng và luôn giữ đất đủ ẩm.

5. Củ dền

Củ dền là loại rau củ dễ trồng và hiện nay có rất nhiều giống đẹp mắt như củ màu vàng, trắng hoặc sọc đỏ trắng.

Nếu gieo trong tháng 5, bạn có thể thu hoạch củ non sau khoảng 50 ngày hoặc chờ thêm vài tuần để củ lớn hoàn toàn.

Một điều thú vị là mỗi “hạt” củ dền thực chất chứa nhiều mầm cây bên trong, vì vậy không nên gieo quá dày. Sau khi cây mọc, cần tỉa bớt để mỗi cây cách nhau khoảng 7–8cm.

Giống như củ cải đỏ, củ dền cũng rất thích hợp để gieo theo từng đợt nhỏ cách nhau vài tuần nhằm kéo dài thời gian thu hoạch.

6. Cải cầu vồng

Cải cầu vồng (Swiss chard) vừa đẹp mắt vừa cho năng suất cao. Những chiếc cuống đủ màu như vàng, đỏ, cam hay hồng khiến khu vườn trở nên nổi bật hơn hẳn.

Loại rau này phát triển tốt khi thời tiết bắt đầu ấm lên. Hạt có thể gieo trực tiếp ngoài trời. Sau khoảng 30–40 ngày, bạn đã có thể hái lá non để ăn. Nếu muốn lá lớn hơn, chỉ cần chờ thêm vài tuần. Khi thu hoạch, chỉ nên hái tối đa một phần ba số lá để cây tiếp tục phát triển lâu dài.

Không chỉ dễ trồng, cải cầu vồng còn rất giàu vitamin và có thể chế biến thành nhiều món xào, salad hoặc sinh tố lá xanh bổ dưỡng.

Tháng 5 là khoảng thời gian lý tưởng để bắt đầu một vườn rau nhỏ tại nhà. Chỉ cần một khoảng sân nhỏ, vài chiếc chậu hoặc thùng xốp cùng việc chăm tưới nước đều đặn, bạn đã có thể sớm thu hoạch những loại rau tươi ngon, sạch và giàu dinh dưỡng cho cả gia đình ngay trong đầu mùa hè.