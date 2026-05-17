Bất chấp cả nhà phản đối, vợ chồng trẻ vẫn “đục tường” nhà bếp: Sau khi hoàn thiện, ai đến chơi cũng xin chụp lại thiết kế

Ban đầu, thiết kế này từng khiến không ít người phản đối vì lo ám mùi, mất riêng tư hay "phá kết cấu". Nhưng sau khi hoàn thiện, nhiều gia chủ lại bất ngờ vì hiệu quả thực tế vượt xa tưởng tượng.

Một khoảng mở nhỏ nhưng khiến căn bếp sáng và rộng hơn hẳn

Điểm dễ nhận thấy nhất của kiểu thiết kế này là cảm giác "thoáng" ngay lập tức.

Những căn bếp kín thường có nhược điểm khá giống nhau: thiếu sáng, bí hơi và tạo cảm giác chật chội, đặc biệt ở các căn hộ diện tích nhỏ. Dù có máy hút mùi, nhiều gia đình vẫn cảm thấy bếp luôn ám mùi dầu mỡ sau khi nấu ăn.

Khi tạo một khoảng mở trên tường bếp, ánh sáng tự nhiên từ phòng khách hoặc khu vực ăn uống có thể đi xuyên vào bên trong. Không khí cũng lưu thông tốt hơn, giúp căn bếp bớt bí và dễ chịu hơn đáng kể.

Nhiều gia đình chia sẻ rằng sau khi mở bếp, họ gần như không còn phải bật đèn vào ban ngày. Không gian nhìn "rộng thêm vài mét" dù diện tích thực tế không thay đổi.

Đặc biệt với các căn hộ khoảng 50–70m², hiệu ứng thị giác này càng rõ rệt. Một căn bếp nhỏ 6–8m² nếu biết kết hợp thêm cửa kính hoặc quầy bar mini có thể trở nên hiện đại và "đắt tiền" hơn hẳn.

Từ nơi nấu nướng thành không gian kết nối cả nhà

Điều khiến nhiều người thích kiểu thiết kế này không chỉ là thẩm mỹ, mà là cảm giác sống khác đi.

Trước đây, người nấu ăn thường bị "tách riêng" trong bếp, trong khi các thành viên khác ở phòng khách xem TV hoặc dùng điện thoại. Nhưng khi có khoảng mở kết nối, việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng và có tính tương tác hơn rất nhiều.

Một người mẹ chia sẻ rằng chị quyết định làm quầy bar nối giữa bếp và bàn ăn dù bố mẹ phản đối vì cho rằng "vướng víu". Nhưng sau vài tháng sử dụng, đó lại là góc cả nhà thích nhất.

Buổi sáng, con ngồi ở quầy ăn bánh mì trong lúc mẹ chuẩn bị đồ ăn. Tối đến, chồng vừa rửa rau vừa nói chuyện với vợ thay vì mỗi người một nơi. Cuối tuần có khách, quầy bar nhỏ trở thành nơi bày đồ ăn, pha cà phê và tụ tập trò chuyện.

"Cảm giác như nhà mình rộng hơn và mọi người gần nhau hơn", chị nói.

Không chỉ đẹp, khoảng mở này còn cực kỳ đa năng

Nhiều người nghĩ đây chỉ là một "lỗ hổng trang trí", nhưng thực tế, phần mở giữa bếp và phòng khách có thể được tận dụng theo rất nhiều cách.

Phổ biến nhất hiện nay là kiểu quầy bar mini. Chỉ cần kéo dài mặt đá bếp thêm khoảng 30–60cm là đã có ngay một khu vực uống cà phê, ăn sáng hoặc làm việc nhanh.

Một số gia đình chọn kiểu cửa sổ trượt hoặc cửa xếp bằng kính. Khi nấu món nhiều mùi có thể đóng lại để hạn chế khói. Khi cần không gian mở cho tiệc tùng hoặc sinh hoạt, chỉ cần mở toàn bộ là căn bếp lập tức hòa vào phòng khách.

Với những căn hộ theo phong cách hiện đại tối giản, nhiều gia chủ còn dùng kính siêu trong hoặc khung kim loại mảnh để tạo hiệu ứng "mở mà không mất phân chia". Nhìn tổng thể, căn nhà có chiều sâu và cảm giác sang hơn rất nhiều.

Nhưng không phải muốn "đục tường" là làm được

Dù đang là xu hướng được nhiều người yêu thích, thiết kế này vẫn cần tính toán rất kỹ trước khi thi công.

Điều quan trọng nhất là phải xác định bức tường có phải tường chịu lực hay không. Nếu là tường chịu lực, việc can thiệp cần có kỹ sư kiểm tra và phương án gia cố phù hợp. Không nên tự ý đập phá vì có thể ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Ngoài ra, bếp mở cũng đòi hỏi hệ thống hút mùi tốt hơn. Nếu nấu ăn thường xuyên, đặc biệt là món chiên xào kiểu châu Á, gia chủ nên đầu tư máy hút mùi công suất lớn và thiết kế luồng gió hợp lý để tránh mùi lan khắp nhà.

Chi tiết chống thấm quanh khu vực mở cũng rất quan trọng để hạn chế tình trạng ẩm mốc sau thời gian dài sử dụng.

Một thay đổi nhỏ nhưng khiến trải nghiệm sống khác hẳn

Nhiều xu hướng nội thất hiện đại thực chất không chỉ để "cho đẹp", mà phản ánh cách con người muốn sống.

Khoảng mở trong nhà bếp là một ví dụ như vậy. Nó không đơn thuần là thay đổi thiết kế, mà là thay đổi cách các thành viên tương tác với nhau mỗi ngày.

Từ một không gian khép kín chỉ để nấu nướng, căn bếp giờ có thể trở thành nơi cả nhà bắt đầu buổi sáng, nơi trẻ con ngồi làm bài tập trong lúc mẹ nấu ăn, hay nơi bạn bè quây quần cuối tuần.

Và đôi khi, chính quyết định từng bị cả nhà phản đối lại trở thành góc được yêu thích nhất sau khi hoàn thiện.