Mỹ nhân Việt sinh 2 con trai cho chồng đại gia: 47 tuổi vẫn trẻ đẹp như thiếu nữ, sống đời "nữ hoàng" trong biệt thự 200 tỷ

Nguyễn Thu Hương sinh năm 1979, được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa khôi Thể thao năm 1995. Năm 2011, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi giành ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs World). Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò diễn viên, MC, Thu Hương còn lấn sân sang kinh doanh và gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực truyền thông, thương mại.

Ở tuổi 47, Hoa khôi Thu Hương vẫn khiến nhiều người ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng mảnh mai, săn chắc. Cô có cuộc hôn nhân viên mãn bên doanh nhân Nguyễn Hoài Nam. Chuyện tình của cặp đôi được nhiều người nhận xét là "trời sinh một cặp" khi chồng là đại gia thành đạt còn vợ là hoa khôi vừa đẹp vừa đa tài. Kết hôn từ năm 2005, cặp đôi có với nhau hai cậu con trai ngoan ngoãn, giỏi giang. Hiện gia đình Thu Hương đang sinh sống trong căn biệt thự có giá trị lên đến 200 tỷ đồng ở TP.HCM, không gian gây ấn tượng với thiết kế đẳng cấp và sang trọng.

Khám phá "biệt thự trắng" của gia đình Hoa khôi Thu Hương

Căn biệt thự của vợ chồng hoa khôi Thu Hương tọa lạc trong khu Phú Mỹ Hưng, thuộc quận 7 cũ, gây ấn tượng với phong cách tân cổ điển sang trọng và tinh tế. Ngôi nhà được xây dựng theo kết cấu hai tầng, mang gam màu trắng trang nhã cùng thiết kế hài hòa, vừa bề thế vừa tạo cảm giác ấm cúng. Đầu năm 2026, Thu Hương và ông xã tiến hành sửa sang lại nội thất để không gian sống tiện nghi và phù hợp hơn với nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Dù nhà 2 tầng nhưng vợ chồng cô vẫn lắp thêm thang máy để mẹ chồng U90 thuận tiện di chuyển giữa các tầng

Phần ngoại thất của căn biệt thự gây ấn tượng với không gian xanh mát. Hàng rào cây được cắt tỉa gọn gàng bao quanh nhà tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Ban công tầng hai trồng nhiều hoa, nhìn từ bên ngoài đã thấy vẻ đẹp nhẹ nhàng, thư thái như một góc nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị.

Không gian bên trong biệt thự được chăm chút kỹ lưỡng với phong cách sang trọng và tinh tế trong từng chi tiết. Vợ chồng Thu Hương ưu tiên các gam màu trung tính như kem, beige và xám nhạt cho cả tường lẫn nội thất, tạo sự đồng điệu với nền sàn trắng - đen nổi bật.

Các món nội thất trong nhà đều mang vẻ cao cấp với thiết kế hiện đại pha chút tân cổ điển, góp phần làm nổi bật sự sang xịn của không gian sống. Ngoài ra, biệt thự còn sở hữu hệ cửa lớn và thoáng đãng, giúp đón ánh sáng tự nhiên vào nhà, tạo cảm giác rộng rãi và thông thoáng hơn cho toàn bộ không gian.

Vợ chồng Thu Hương trưng bày nhiều tranh ảnh nghệ thuật nhằm tăng tính thẩm mỹ và tạo dấu ấn riêng cho không gian sống. Bên cạnh đó còn có hệ tủ lớn để bày biện đồ decor, vật lưu niệm.

Nhờ diện tích rộng rãi cùng cách bố trí thoáng đãng, căn biệt thự thường xuyên trở thành nơi tụ họp của bạn bè, người thân trong những dịp gặp gỡ thân mật. Góc phòng khách thậm chí còn được tận dụng làm không gian ca nhạc tại gia, vừa chill vừa thư giãn.

Góc phòng bếp của biệt thự được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng với đầy đủ tiện nghi hiện đại. Không gian sở hữu cửa sổ lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác sáng sủa và dễ chịu khi nấu nướng. Khu vực bếp còn có bàn đảo tiện lợi, vừa tăng công năng sử dụng vừa giúp tổng thể thêm sang trọng. Đặc biệt, phía trên bếp nấu không sử dụng hệ tủ đựng bát đĩa thông thường mà được thay bằng tủ trưng bày rượu cực kỳ đẹp mắt. Khu vực bàn ăn trang bị bộ bàn ghế cỡ lớn có thể phục vụ 10 người, đặt ở vị trí đắc địa khi có thể nhìn thẳng ra sân vườn xanh mát.

Khu vực thể dục thể thao tại nhà được vợ chồng Thu Hương bố trí ngoài trời với không gian thoáng đãng và gần gũi thiên nhiên. Từ phòng ăn có thể nhìn thẳng ra khu tập luyện, tạo cảm giác mở và giúp tổng thể căn nhà thêm rộng rãi, thư thái. Không gian này được setup đầy đủ dụng cụ cần thiết để phục vụ việc rèn luyện thể chất hằng ngày. Thu Hương luôn duy trì thói quen tập luyện ít nhất hai tiếng mỗi ngày, xem đây là cách giữ gìn sức khỏe và cân bằng tinh thần sau công việc bận rộn.