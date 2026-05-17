Kiểu áo giúp bụng dưới “biến mất” mà vẫn giữ được cảm giác sang nhẹ kiểu old money

Áo quây trắng đúng là "chân ái" cho các cô nàng nhỏ người hoặc dáng quả lê! Kiểu áo này giúp tạo hiệu ứng "lưng ngắn chân dài" cực đỉnh.

Phân tích thiết kế: Bí quyết nằm ở những chi tiết nhỏ Đây là kiểu áo kết hợp giữa áo quây + phần bèo xòe peplum , còn được gọi là "áo quây peplum".

Thiết kế quây ngực: giúp khoe vai, cổ và xương quai xanh, tạo cảm giác phần thân trên dài và thanh thoát hơn, đồng thời khiến khuôn mặt trông nhỏ hơn. Phần eo nhún nhẹ + tà xòe: ôm đúng vị trí eo nhỏ nhất rồi xòe nhẹ ra bên dưới, giúp cố định hiệu ứng eo cao cực khéo. Dáng áo ngắn: chiều dài vừa chạm trên hông, giúp "nhường spotlight" hoàn toàn cho đôi chân, tạo tỷ lệ cơ thể 3:7 rất đẹp.

Vì sao kiểu áo này giúp chân trông dài hơn hẳn?

Hiệu ứng eo cao rõ rệt: phần nhún eo giúp nâng vị trí vòng eo lên cao hơn áo bình thường khoảng 2–3cm, từ đó tạo cảm giác chân dài hơn. Tạo đường dọc thanh thoát: thiết kế quây không có nhiều đường cắt ngang nên tổng thể từ vai xuống eo trông liền mạch, giúp cơ thể cao và gọn hơn. Phần bèo xòe che khuyết điểm: tà áo xòe nhẹ giúp giấu bụng dưới hoặc phần hông rộng, đồng thời tạo hiệu ứng "trên ngắn dưới dài" khi phối với quần ống rộng.

Định hình phong cách: Chuẩn tinh thần Pháp thư thái

Kiểu áo này mang sẵn vibe "old money" kiểu Pháp hoặc phong cách tối giản cao cấp. Gam trắng sạch sẽ kết hợp cùng đường cắt gọn gàng giúp outfit trông sang mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Khi phối với quần ống rộng hoặc chân váy dài, tổng thể vừa có nét nghỉ dưỡng phóng khoáng vừa đủ thanh lịch cho môi trường công sở hoặc hẹn hò. Đây chính là kiểu mặc càng đơn giản càng dễ tạo cảm giác có gu.

Dáng người nào mặc đẹp nhất?

✅ Phù hợp với:

Người nhỏ nhắn hoặc dáng quả lê: eo cao + áo ngắn giúp kéo dài chân và che hông hiệu quả. Người có vai cổ đẹp hoặc ngực nhỏ: thiết kế quây giúp tôn phần thân trên, đồng thời giảm cảm giác nặng nề ở nửa dưới cơ thể.

❌ Cần lưu ý nếu:

Vai rộng hoặc dáng tam giác ngược: dễ khiến phần vai trông to hơn, nên phối thêm vòng cổ hoặc mũ rộng vành để cân bằng. Vòng một lớn: nên chọn loại có chống trượt hoặc đệm ngực để mặc an toàn và thoải mái hơn.

Mẹo phối đồ: Combo "áo trắng + quần ống rộng trắng" chính là công thức hack chiều cao cực hiệu quả. Chỉ cần thêm mũ beret hoặc dây chuyền kim loại là outfit đã đầy vibe thời trang mùa hè.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: KHIẾT FASHION