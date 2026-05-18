Gam màu "chuốc say" gái xinh từ châu Á đến trời Tây: Vừa ngọt ngào vừa sang chảnh, diện mùa hè "over hợp"

Mỗi mùa hè lại có một gam màu "chiếm sóng" mạng xã hội, và nếu năm ngoái là vàng bơ hay các gam pastel thì hè 2026, màu xanh Tiffany đang được dự đoán sẽ trở thành "át chủ bài" mới của hội mê mặc đẹp. Sắc xanh ngọt dịu pha giữa xanh mint và xanh ngọc này không chỉ tạo cảm giác mát mắt đúng tinh thần mùa hè mà còn mang vibe sang chảnh kiểu tiểu thư rất đặc trưng.

Xanh tiffany là gam màu đang "chiếm sóng" mùa hè 2026.

Thực tế, màu xanh Tiffany không phải gam màu quá mới trong giới thời trang, nhưng hè năm nay, nó quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ street style của các fashionista Hàn Quốc, Trung Quốc cho đến loạt BST Xuân/Hè của nhiều thương hiệu, sắc xanh này xuất hiện dày đặc trên váy áo, túi xách, sandal hay cả phụ kiện tóc. Điểm đặc biệt là xanh Tiffany vừa đủ nổi bật để tạo điểm nhấn nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, nữ tính nên rất dễ ứng dụng trong đời thường.

Một trong những item "nịnh mắt" nhất với gam màu này chính là váy maxi hoặc váy hai dây dáng suông. Chất vải mềm nhẹ kết hợp cùng sắc xanh mát lạnh tạo cảm giác rất "summer vibe", nhìn thôi đã liên tưởng đến những chuyến du lịch biển hay các buổi picnic cuối tuần. Đây cũng là kiểu outfit được nhiều chị em lăng xê vì vừa dễ phối đồ vừa cực kỳ ăn ảnh.

Nếu chưa quen diện nguyên cây màu nổi, chị em hoàn toàn có thể bắt đầu bằng áo sơ mi xanh Tiffany diện riêng hoặc khoác ngoài áo 2 dây. Item này đặc biệt hợp với quần jeans xanh nhạt, chân váy trắng hoặc short kaki be, những gam sáng trung tính để cân bằng sắc độ màu sắc. Công thức kết hợp này tuy đơn giản nhưng cũng rất "ra chất" nhờ hiệu ứng chuyển màu dịu mắt, giúp tổng thể vừa trẻ trung vừa sang.

Bên cạnh váy maxi hay sơ mi oversized, áo hai dây màu xanh Tiffany cũng đang là item được hội gái Hàn diện liên tục mùa hè này. Khác với những gam màu nổi dễ tạo cảm giác "gắt", sắc xanh Tiffany khi lên áo hai dây lại mang vibe rất mềm mại và nữ tính. Những thiết kế chất liệu satin hoặc cotton gân ôm nhẹ cơ thể đặc biệt được yêu thích vì vừa tôn da vừa tạo cảm giác mát mắt dưới nắng hè. Chỉ cần mix cùng quần jeans trắng, quần linen be hoặc chân váy suông đơn giản là outfit đã đủ nổi bật.

Các mẫu áo điệu như áo bèo nhún, áo cổ vuông, tay bồng hay blouse mỏng nhẹ cũng đang được nhiều cô gái săn đón. Vì đã đặt điểm nhấn vào màu sắc nên nàng có thể phối phụ kiện tối giản hoặc trung tính đều không sợ outfit nhàm chán.

Cuối cùng, "must-have item" để hoàn thiện tủ đồ hè là chân váy xanh Tiffany. Từ chân váy midi dáng suông, chân váy xếp ly đến mini skirt chữ A, chỉ cần thêm sắc xanh mát lạnh này là outfit lập tức có cảm giác nổi bật hơn hẳn. Nhiều fashionista thường mix chân váy Tiffany với áo hai dây trắng đơn giản để tạo tổng thể clean girl. Trong khi đó, những cô nàng thích style ngọt ngào có thể phối cùng cardigan mỏng hoặc áo blouse nhẹ nhàng để tăng cảm giác nữ tính. Điểm cộng lớn nhất là gam màu này lên ảnh cực đẹp, đặc biệt dưới nắng tự nhiên sẽ tạo hiệu ứng tươi sáng và trong trẻo hơn hẳn các gam màu tối.

Nơi mua: Areum

Không khó hiểu khi nhiều người gọi xanh Tiffany là gam màu "giải nhiệt" cho mùa hè 2026. Nó có đủ sự ngọt ngào để hack vibe nữ tính, đủ trendy để outfit trông mới mẻ hơn, lại không quá kén da hay khó phối như nhiều gam màu nổi khác. Với những ai đang muốn F5 tủ đồ hè mà vẫn giữ được cảm giác thanh lịch, nhẹ nhàng thì đây chắc chắn là màu sắc rất đáng thử trong thời gian tới.