Lời khuyên khi mua xoài

Xoài từ lâu đã được mệnh danh là vua của các loại trái cây nhiệt đới nhờ hương vị ngọt ngào quyến rũ cùng hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Tuy nhiên để chọn được những quả xoài chín tự nhiên, ngọt lịm và không bị xơ giữa vô vàn sạp hàng ở chợ lại là một thử thách không hề nhỏ đối với người mua. Việc bỏ túi vài mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn luôn tự tin mang về cho gia đình những đĩa trái cây thơm ngon và chất lượng nhất.

1. Quan sát màu sắc và làn da của quả xoài

Điều đầu tiên bạn nên chú ý khi đứng trước sạp trái cây chính là màu sắc bên ngoài. Những quả xoài chín ngon thường có lớp vỏ màu vàng đều, tươi sáng và không bị loang lổ giữa các mảng xanh vàng ngắt quãng. Làn da của quả xoài phải căng mọng, mịn màng và có độ bóng tự nhiên. Bạn nên tránh chọn những quả có phần vỏ bị thâm đen, bầm dập hoặc có những vết lồi lõm thất thường vì đó là dấu hiệu cho thấy xoài đã bị hỏng bên trong hoặc do quá trình vận chuyển không cẩn thận. Ngược lại nếu trên vỏ xuất hiện một vài đốm đen nhỏ li ti như hạt tiêu thì không cần quá lo lắng, bởi đây thường là những quả xoài đã chín cuống, có vị rất ngọt và thơm.

2. Đánh giá qua độ săn chắc và trọng lượng

Một cái chạm nhẹ đôi khi sẽ nói lên tất cả chất lượng của loại trái cây này. Khi cầm quả xoài lên tay, các bạn hãy ấn nhẹ một chút để cảm nhận độ cứng của thịt quả. Một quả xoài chín cây hoàn hảo sẽ mang lại cảm giác chắc tay, có độ đàn hồi tốt chứ không bị mềm nhũn hay bở nát. Nếu ấn vào mà thấy quả xoài quá cứng, phần thịt không có sự chuyển động thì đó là xoài còn non hoặc chưa chín tới, khi ăn sẽ bị chua và chát. Bên cạnh đó, kinh nghiệm từ các "cao thủ mua xoài" là hãy chọn những quả có cảm giác nặng, chắc nịch khi cầm vì chúng thường nhiều nước, dày thịt và có phần hạt khá nhỏ.

3. Kiểm tra phần cuống quả

Khu vực cuống chính là nơi tiết lộ rõ ràng nhất độ tươi ngon của trái cây. Mọi người hãy quan sát thật kỹ phần mắt cuống nằm ở đầu quả xoài. Những quả xoài vừa mới thu hoạch hoặc chín tự nhiên thường có phần cuống căng tròn, hơi lún xuống một chút so với bề mặt xung quanh chứ không bị phẳng lì. Khi dùng tay ấn nhẹ vào phần thịt xung quanh cuống, nếu thấy có độ nổi và đàn hồi tốt thì đó là xoài rất ngon. Đặc biệt nên tránh xa những quả có phần cuống đã bị héo úa, thâm đen hoặc có dấu hiệu thối rữa vì chúng đã được hái từ lâu và không còn giữ được độ tươi ngon ban đầu.

4. Cảm nhận hương thơm tự nhiên

Mùi hương chính là vũ khí tối thượng giúp người mua nhận biết một quả xoài đã chín tới hay chưa. Hãy đưa quả xoài lên gần mũi và cảm nhận hương thơm phát ra từ phần cuống. Xoài chín tự nhiên sẽ tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, đậm đà đặc trưng cực kỳ dễ chịu. Những quả xoài bị ép chín bằng hóa chất hoặc hái khi còn quá non thường sẽ không có mùi thơm gì cả, hoặc đôi khi chỉ ngửi thấy mùi hăng hắc của hóa chất bảo quản.

Hy vọng với những chia sẻ tỉ mỉ trên đây, việc đi chợ chọn mua xoài sẽ không còn là bài toán khó, giúp mọi người luôn chọn được những quả xoài ưng ý nhất để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình vào những ngày hè oi ả!