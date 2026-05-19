Thắp hương xong đừng chạm vào 2 thứ này

Có những thói quen trên bàn thờ được nhiều gia đình duy trì từ rất lâu dù không ai thật sự bắt buộc phải làm theo. Trong đó, sau khi thắp hương xong, nhiều người thường hạn chế động vào một vài món đồ trên bàn thờ, nhất là lúc hương vẫn còn cháy. Điều này không hẳn vì mê tín hay kiêng kỵ quá mức, mà phần nhiều đến từ suy nghĩ giữ cho không gian thờ cúng được yên và gọn gàng trong khoảng thời gian thắp hương. Đặc biệt ở những gia đình có thói quen thắp hương mỗi ngày, các chi tiết nhỏ như vậy lại càng được chú ý hơn khá nhiều.

Dưới đây là 2 thứ mà nhiều người thường tránh động vào ngay sau khi thắp hương xong.

1. Bát hương

Trong hầu hết các bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật hay Thần Tài, bát hương thường được xem là vị trí trung tâm và ít bị xê dịch nhất. Sau khi thắp hương, nhiều gia đình thường tránh chạm tay vào bát hương hoặc di chuyển vị trí của nó, kể cả khi chỉ muốn chỉnh nhẹ cho ngay ngắn hơn. Lý do đầu tiên là để giữ sự trang nghiêm cho bàn thờ trong lúc hương còn cháy. Khi hương vừa được thắp lên, nhiều người thích để không gian yên ổn một lúc thay vì liên tục lau dọn hay sắp xếp lại đồ đạc. Điều này cũng tạo cảm giác bàn thờ gọn gàng và chỉn chu hơn.

Ngoài ra, việc chạm vào bát hương lúc hương đang cháy đôi khi còn dễ làm tro hoặc tàn nhang rơi ra ngoài. Nếu vô tình đụng mạnh tay, chân nhang có thể bị nghiêng, gãy hoặc làm mặt bàn thờ bám bụi nhiều hơn. Với những bàn thờ nhỏ trong căn hộ hoặc nhà phố kín gió, việc tro hương bay ra ngoài cũng khiến khu vực quanh bàn thờ dễ bẩn và ám mùi hơn.

Nhiều gia đình vì thế thường có thói quen đợi hương cháy ổn định hoặc gần hết mới bắt đầu lau nhẹ bàn thờ, chỉnh đồ thờ hoặc dọn dẹp quanh khu vực này.

2. Đồ lễ và mâm cúng trên bàn thờ

Một điều khác nhiều người cũng tránh làm ngay sau khi thắp hương là vội vàng hạ lễ hoặc di chuyển các món đồ vừa dâng lên bàn thờ. Dù là trái cây, ly nước, bánh kẹo hay món ăn, nhiều gia đình thường để nguyên trong lúc hương còn cháy thay vì lấy xuống ngay sau khi khấn. Với những món ăn nóng hoặc đồ cúng cần dùng lại trong bữa cơm gia đình, bạn nên chờ hương cháy được một lúc rồi mới hạ lễ để vừa giữ sự gọn gàng vừa tránh làm đồ ăn nguội quá nhanh.

Điều quan trọng vẫn là sự gọn gàng và thành tâm

Thực tế, mỗi gia đình có thể có cách thắp hương và giữ nếp sinh hoạt khác nhau. Có nhà rất chú ý chuyện giữ nguyên bàn thờ sau khi thắp hương, trong khi có nhà đơn giản hơn và không quá đặt nặng các quy tắc. Tuy nhiên, điểm chung của nhiều gia đình vẫn là cố gắng giữ khu vực thờ cúng sạch sẽ, yên và gọn gàng trong lúc hương đang cháy. Chỉ vài thói quen nhỏ như hạn chế xê dịch bát hương, không vội hạ lễ hay tránh lau dọn mạnh tay ngay sau khi thắp hương cũng giúp không gian bàn thờ tạo cảm giác dễ chịu và trang nghiêm hơn.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo