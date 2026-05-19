Lợi ích khi trồng tía tô

Tía tô là một trong những loại rau gia vị quen thuộc trong nhiều bữa ăn gia đình. Loại lá này thường được dùng để ăn kèm bún, phở, các món nướng, làm gỏi hoặc nấu cháo giải cảm. Không chỉ dễ ăn với mùi thơm đặc trưng, tía tô còn được nhiều người yêu thích vì dễ trồng, phát triển nhanh và có thể thu hoạch liên tục. Chỉ cần một chiếc chậu nhỏ đặt ở ban công, sân thượng hay bệ cửa sổ có nắng là đã có thể trồng được cả khóm tía tô xanh tốt. Dưới đây là những lý do khiến ngày càng nhiều gia đình thích trồng tía tô ngay tại nhà.

1. Có rau sạch để ăn bất cứ lúc nào

Một trong những lợi ích lớn nhất của việc trồng tía tô tại nhà là luôn có sẵn rau tươi để sử dụng. Thay vì phải mua từng bó nhỏ ngoài chợ, đôi khi không rõ nguồn gốc hoặc tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, nhiều người chọn tự trồng để yên tâm hơn khi ăn sống. Tía tô là loại cây dễ chăm, ít sâu bệnh và có thể hái lá thường xuyên. Chỉ cần gieo hạt hoặc giâm cành, sau một thời gian ngắn cây đã phát triển xanh tốt. Mỗi lần cần dùng chỉ việc ra vườn hoặc ban công hái vài nhánh là có ngay rau tươi cho bữa ăn. Đặc biệt với những người thích ăn rau sống, lẩu hay các món cuốn, việc có sẵn tía tô tại nhà vừa tiện vừa tiết kiệm hơn nhiều.

2. Là loại cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc

Không phải ai cũng có nhiều thời gian để làm vườn, nhưng tía tô lại là loại cây khá “dễ tính”. Cây có thể trồng trong chậu, thùng xốp hoặc khoảng đất nhỏ và không cần chăm sóc quá cầu kỳ. Tía tô thích ánh sáng nhẹ đến trung bình, chỉ cần nơi có nắng vài tiếng mỗi ngày là cây có thể phát triển tốt. Ngoài ra, cây cũng sinh trưởng nhanh, cắt lá xong vẫn tiếp tục đâm chồi mới nên có thể thu hoạch trong thời gian dài. Đây là lý do nhiều người sống ở chung cư hoặc nhà phố diện tích nhỏ vẫn thích trồng vài chậu tía tô để vừa có rau sạch vừa tạo thêm mảng xanh cho không gian sống.

3. Giúp không gian sống xanh và dễ chịu hơn

Tía tô có màu lá xanh tím khá bắt mắt, khi trồng thành bụi nhỏ nhìn rất tươi và có sức sống. Dù không phải cây cảnh cầu kỳ, loại rau này vẫn giúp ban công hay sân thượng trông sinh động hơn. Ngoài ra, lá tía tô có mùi thơm tự nhiên khá dễ chịu. Nhiều người thích cảm giác bước ra ban công thấy mùi thơm nhẹ của các loại rau gia vị như tía tô, húng quế hay bạc hà vì tạo cảm giác thư giãn và gần gũi. Việc tự tay chăm sóc cây mỗi ngày cũng giúp nhiều người giảm căng thẳng sau giờ học tập, làm việc.

4. Tía tô được dùng trong nhiều mẹo dân gian

Từ lâu, tía tô đã xuất hiện trong nhiều bài thuốc dân gian quen thuộc. Lá tía tô thường được dùng để nấu cháo giải cảm, xông khi bị cảm lạnh hoặc pha nước uống. Một số người còn dùng tía tô trong các món ăn thanh nhiệt vào mùa hè. Dù không phải “thần dược”, nhưng việc có sẵn tía tô tại nhà đôi khi khá tiện trong những lúc cần nấu món ăn giải cảm nhẹ hoặc bổ sung rau thơm cho bữa cơm hằng ngày. Ngoài ra, hạt và lá tía tô cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin, nên loại rau này ngày càng được nhiều người quan tâm trong chế độ ăn uống lành mạnh.

5. Thu hoạch liên tục, càng hái càng tốt lá

Một điểm khiến nhiều người thích trồng tía tô là cây phát triển khá nhanh và có thể cho lá liên tục. Nếu chăm sóc tốt, chỉ một vài chậu nhỏ cũng đủ dùng cho cả gia đình. Càng thường xuyên cắt tỉa, cây lại càng ra nhiều nhánh mới và lá non hơn. Vì vậy, tía tô được xem là loại rau “trồng một lần dùng lâu dài”, khá phù hợp với những người mới bắt đầu tập làm vườn tại nhà. Ngoài việc ăn trực tiếp, nhiều người còn dùng tía tô để ép nước, pha trà hoặc kết hợp trong các món detox đơn giản.