Mua 1 món hàng giá rẻ xuất xứ Việt Nam về dùng, người Mỹ thốt lên: Chúng tôi sẽ không mua hàng Mỹ nữa

Chổi Việt Nam xịn hơn chổi Mỹ

"Tuyệt vời! Đây là một sản phẩm thực sự tuyệt vời. Tôi đang cố tìm một từ để miêu tả độ mềm mại khi quét trên sàn nhà. Nó nhẹ như tơ nhện vậy. Nó quét sạch mọi thứ giống như những chiếc chổi thông thường nhưng lại rất mềm mại và nhẹ nhàng, khó mà diễn tả được. Nhà tôi có sàn gỗ thông lâu năm, dễ bị trầy xước và lõm nên sản phẩm này là lựa chọn không cần phải suy nghĩ", tài khoản Jennifer đánh giá về sản phẩm chổi đót có xuất sứ từ Việt Nam trên gian hàng Amazon (Mỹ).

"Chiếc chổi nhỏ gần như kỳ diệu. Nó là dụng cụ hoàn hảo, nhanh chóng để làm sạch sàn nhà tắm và nhà bếp, gạch lát, sàn gỗ hoặc thảm. Nó giúp quét nhanh, rất hiệu quả đối với vụn bánh, tóc hoặc bất kỳ bụi bẩn nhỏ nào trên thảm. Tất nhiên, bạn phải dùng hốt rác để hốt sạch hết. Trẻ em thích dùng nó vì cán ngắn và trọng lượng nhẹ", tài khoản Cauquenes đánh giá 5* và thêm ý kiến "Cây chổi rất hữu dụng: không thể thiếu trong bất kỳ gia đình nào".

Hình ảnh chổi đót Việt Nam được bày bán trên sàn TMDT Amazon ở Mỹ.

"Nhiều năm trước, có một người phụ nữ từng dọn dẹp nhà cửa cho chúng tôi đã giới thiệu cho chúng tôi loại chổi này. Chiếc chổi bà ấy gợi ý cao khoảng 90 cm và rất nhanh hỏng. Chiếc chổi này từ Việt Nam thì tốt hơn nhiều. Nó dài hơn và có một bộ phận nén bằng nhựa để giữ chặt phần thân chổi.

Loại chổi này không giống như những chiếc chổi nylon bạn mua ở Mỹ. Bạn không dùng nó để cào xước sàn nhà. Nó được thiết kế để quét nhẹ nhàng. Nếu bạn dùng lực mạnh, bạn sẽ học cách dùng lực nhẹ hơn, nếu không bạn sẽ phải mua một cái khác khá nhanh thôi.

Điều tôi thích ở loại chổi này trên sàn gỗ nhà mình là nó thu gom được rất nhiều bụi bẩn nhỏ.

Chúng tôi sẽ không mua loại chổi truyền thống của Mỹ với lông chổi bằng nylon nữa. Tôi nghĩ rằng những người đã nghĩ ra và chế tạo loại chổi này đã làm rất tốt và chúng tôi đã thay thế nó, tôi vô cùng biết ơn vì điều đó", tài khoản Dude who reviews nhận xét.

"Tôi rất thích cây chổi này, nó hoạt động rất tốt, tôi đánh giá cao nó. Nó có thể quét được những góc nhỏ hẹp và rất hiệu quả trên các đường viền chân tường. Hãy mua ngay!!", tài khoản Julie để lại bình luận.

"Chổi chất lượng tốt. Tôi đã đặt mua nhiều chổi có nguồn gốc châu Á trong những năm qua, và đây là chiếc tốt nhất cho đến nay", tài khoản Rdldr77 chia sẻ.

Trên đây là một số trong rất nhiều bình luận tích cực về sản phẩm chổi đót xuất xứ Việt Nam được bán trên sàn thương mại điện tử Amazon ở Mỹ. Tuy nhiên, rất nhiều khách hàng ở Mỹ cũng nhận xét rằng, loại chổi đót này rất dễ rụng lông bụi.

Thực ra, ngay ở phần hướng dẫn sử dụng sản phẩm, nhà bán hàng cũng đã giải thích rằng: Bụi cỏ tự nhiên mịn là điều bình thường đối với chổi cỏ mới và không phải là lỗi sản phẩm. Chỉ cần gõ nhẹ chổi lên bề mặt cứng trước khi sử dụng lần đầu. Theo thời gian, bụi sẽ giảm dần một cách tự nhiên.

Từ miền sơn cước đến kho hàng Amazon

Tại thị trường trong nước, chổi đót (hay chổi chít, chổi bông cỏ) là vật dụng bình dân với giá chỉ khoảng 30.000 VND. Tuy nhiên, khi được đưa lên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Amazon Mỹ, sản phẩm này thường được định giá từ 24 đến 36 USD (khoảng 600.000 – 900.000 đồng) tùy thuộc vào kích thước và chất liệu cán đi kèm.

Để có được cái giá "bỏng tay" tại thị trường Mỹ, hành trình của chiếc chổi đót (chổi chít, chổi bông cỏ) thực chất là một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của một thứ nông sản thô thuần Việt.

Điểm thu mua bông đót về làm chổi. Ảnh: Huengaynay.vn

Ít ai biết rằng, điểm xuất phát của những chiếc chổi cỏ nghìn đơn trên sàn thương mại điện tử toàn cầu lại bắt đầu từ những cánh rừng hoang sơ, những vách đá hiểm trở dọc dải Trường Sơn hay vùng núi cao Tây Bắc. Cây đót chỉ cho thu hoạch một mùa duy nhất trong năm, kéo dài từ tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch. Người dân phải băng rừng từ mờ sáng để cắt những bông đót còn xanh mướt và chưa nở bung hoa – thời điểm vàng để sợi cỏ đạt độ dẻo dai và đàn hồi tốt nhất.

Từ những bó nguyên liệu thô ngậm sương rừng, dòng chảy nông sản đổ về các làng nghề truyền thống trăm tuổi như làng nghề chổi đót Chiêm Sơn (Quảng Nam) hay các xóm nghề thầm lặng hơn nửa thế kỷ ngay giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, qua bàn tay tài hoa của những người thợ, từng bó đót được tước kỹ, bện chặt bằng mây, trau chuốt từng nút buộc để chuẩn bị cho một chuyến đi xa.

Không còn là sinh kế tự cấp tự túc, nghề làm chổi đót xuất khẩu hiện nay đã được chuẩn hóa thành các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, tạo công ăn việc làm ổn định với thu nhập khá cho hàng nghìn lao động nông nhàn, người già và người khuyết tật tại các vùng quê nghèo.

Đơn cử như Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại Nhất Tuấn (Đà Nẵng), mỗi ngày, cơ sở của ông Tuấn sản xuất gần 1.500 cây chổi, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động địa phương, chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi, với thu nhập 4-6 triệu đồng/người/tháng.

Tấm vé xuất ngoại

Chổi đót xuất xứ Việt Nam hiện được đón nhận ở nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Úc, Anh v.v.... Tuy nhiên, muốn "rộng đường xuất ngoại" và đặt chân vào được hệ thống kho bãi thông minh của Amazon hay các chuỗi siêu thị tại những nước này..., chiếc chổi thô sơ của Việt Nam phải vượt qua những hàng rào kỹ thuật bảo hộ vô cùng khắt khe.

Vì là sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật (thuộc Chương 14 trong danh mục hải quan), mặt hàng này bắt buộc phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate) và trải qua quy trình hun trùng container nghiêm ngặt.

Không chỉ dùng để quét nhà, chiếc chổi đót còn được trang trí dùng trong các sự kiện trọng đại. Ảnh: Getty

Thứ nhất, bài toán độ ẩm "sinh tử": Để bông đót không bị ẩm mốc, xỉn màu khi lênh đênh trên container đường biển suốt 30–45 ngày qua các múi giờ khác nhau, các xưởng sản xuất phải áp dụng quy trình phơi "đủ 3 nắng" trên cát hoặc sấy nhiệt để ép độ ẩm của bông chít khô xuống dưới 14%.

Thứ hai, tái định nghĩa thiết kế vì người dùng quốc tế: Người tiêu dùng phương Tây đặc biệt dị ứng với các chi tiết thô ráp có thể gây tổn thương da tay hoặc làm trầy xước sàn gỗ đắt tiền của họ. Do đó, các doanh nghiệp Việt đã thay thế hoàn toàn cán tre truyền thống bằng cán nhựa màu, cán hợp kim bọc màng co thẩm mỹ. Toàn bộ phần dây kẽm, dây chì quấn chổi (vốn dễ rỉ sét) được loại bỏ hoàn toàn, thay thế bằng kỹ thuật bện mây thủ công hoặc quấn chỉ nylon dẻo chịu lực cường độ cao.

Bước nhảy vọt về giá trị của chiếc chổi cỏ Made in Vietnam trên các sàn TMĐT quốc tế không đến từ sự may mắn, mà đến từ tư duy định vị thương hiệu xuất sắc của các nhà bán hàng: Đánh trúng xu hướng sống xanh và gu thẩm mỹ của khách Tây.

Trên Amazon Mỹ, thay vì gọi đơn thuần là một công cụ quét nhà giá rẻ, chiếc chổi đót Việt Nam được tiếp thị như một "tác phẩm thủ công tự nhiên 100%" đi kèm 3 điểm cộng thực tế: Quét sạch bụi mịn, bảo vệ sàn gỗ; thiết kế công thái học; biến tấu làm đồ trang trí, đạo cụ sự kiện như vật trang trí mộc mạc hoặc làm "Chổi cưới" cho nghi lễ truyền thống phương Tây và dịp Halloween.

Bằng cách gắn chặt công năng với giá trị thẩm mỹ và văn hóa, chiếc chổi cỏ thô sơ của Việt Nam đã nâng tầm giá trị thương mại thành công, bước vào những không gian sống hiện đại trên thế giới.