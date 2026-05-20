Gái Hàn đổ xô mua "bảo bối" giúp da căng bóng như ngậm sương: Giá chỉ hơn 400k, bôi 1 phát da sáng hơn cả flash

Nhắc đến kiểu trang điểm Hàn Quốc trong vài năm gần đây, chắc chắn không thể bỏ qua xu hướng da căng bóng như phủ sương mà gái Hàn lẫn các idol và diễn viên lăng xê liên tục. Và một trong những sản phẩm được nhắc tên nhiều nhất mỗi khi nói đến lớp nền bóng khỏe kiểu "glass skin" chính là Hince True Dimension Radiance Balm. Đây là dòng tạo sáng dạng sáp đang được cộng đồng làm đẹp mê mẩn nhờ khả năng tạo hiệu ứng da bóng đẹp như vừa bước ra khỏi studio chụp ảnh thời trang.

Bí mật đằng sau lớp makeup glowy của sao Hàn là highlight dạng thỏi từ thương hiệu Hince.

Ấn tượng đầu tiên của sản phẩm nằm ở chất sáp mềm, chạm lên da là tan nhẹ như son dưỡng. Khi tán ra, lớp bóng tạo hiệu ứng phản sáng rất tự nhiên chứ không lấp lánh quá mạnh kiểu tạo khối truyền thống. Hiện sản phẩm có nhiều màu, trong đó Clear là dạng bóng trong suốt không nhũ, Light có nhũ siêu mịn để tạo hiệu ứng căng bóng rõ hơn, còn Tender Room và Dawn Ray thiên về má hồng với màu lên khá nhẹ và tự nhiên.

Điểm khiến nhiều người "nghiện" em này nằm ở hiệu ứng trên da. Lớp bóng mà Hince tạo ra nhìn rất giống da khỏe thật sự chứ không phải kiểu đánh highlight lộ rõ từng mảng sáng. Đặc biệt dưới ánh nắng hoặc ánh đèn, gương mặt sẽ có cảm giác căng, ẩm và bắt sáng cực kỳ đẹp. Những ai thích kiểu trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo kiểu Hàn Quốc chắc chắn sẽ rất mê hiệu ứng này. Shade Light đặc biệt đẹp khi dùng ở gò má vì lớp nhũ cực mịn, nhìn da bóng lên rất sang chứ không bị lấp lánh quá tay. Trong khi đó, Tender Room và Dawn Ray lại hợp với những layout makeup tự nhiên vì màu má lên khá trong, tạo cảm giác ửng nhẹ như da đẹp sẵn.

Hiệu ứng lên da của sản phẩm. Nguồn: Chainyan.

Một điểm cộng nữa là sản phẩm có thể dùng ở nhiều vị trí khác nhau như má, mắt hay môi. Nhiều người còn dùng để phủ lên má hồng dạng phấn nhằm tạo hiệu ứng trái cây căng mọng từng rất nổi trong giới idol Hàn. Khi lên da, lớp bóng giúp gương mặt nhìn tươi và có sức sống hơn hẳn.

Nguồn: TikTok.

Tuy nhiên, đây cũng là sản phẩm cần dùng đúng cách thì mới đẹp. Vì chất sáp khá mềm và bóng nên nếu quẹt trực tiếp lên mặt rất dễ làm xê dịch lớp nền bên dưới. Cách dùng ổn nhất là lấy sản phẩm ra tay, làm ấm nhẹ bằng ngón tay rồi dặm lên vùng cần tạo sáng để lớp bóng tiệp vào da tự nhiên hơn. Một số người cũng thích dùng bông mút hoặc cọ để lớp nền không bị trôi.

Cách apply đúng của sản phẩm. Nguồn: TikTok @ha.lei.gh

Ngoài ra, vì hiệu ứng quá bóng nên da dầu có thể sẽ cảm thấy hơi dính nhẹ sau khi dùng. Độ bám của sản phẩm cũng không quá lâu, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm thì lớp glow sẽ phai dần sau vài tiếng. Nhưng đổi lại, hiệu ứng da căng bóng mà em này tạo ra thực sự rất đẹp và khó thay thế bằng các loại tạo sáng dạng phấn thông thường.

Nhìn chung, Hince True Dimension Radiance Balm là kiểu sản phẩm không phải ai cũng hợp ngay từ lần đầu dùng, nhưng nếu thích phong cách trang điểm căng bóng kiểu Hàn Quốc thì rất dễ "nghiện". Điểm mạnh lớn nhất nằm ở lớp glow đẹp như da thật, giúp gương mặt nhìn mềm mại, ẩm mượt và có cảm giác sang hơn hẳn. Điểm trừ là hơi dễ làm xê dịch lớp nền và không quá phù hợp với những ai thích bề mặt lì ráo hoàn toàn.

Nếu chấm điểm, sản phẩm này xứng đáng khoảng 8,5/10. Với những ai mê lớp da bóng khỏe kiểu idol Hàn, đây vẫn là món mỹ phẩm rất đáng thử ít nhất một lần.

Nơi mua: hince Official Store - 462.000đ



