Lời khuyên khi dùng ấm siêu tốc

Ấm siêu tốc là món đồ gần như có mặt trong hầu hết gia đình vì tiện và đun nước rất nhanh. Tuy nhiên nhiều người lại có thói quen dùng liên tục trong thời gian dài mà gần như không kiểm tra hay vệ sinh định kỳ. Đây cũng là lý do không ít chiếc ấm mới dùng vài tháng đã bám đầy cặn trắng, có mùi lạ hoặc xuống cấp nhanh hơn bình thường.

Thực tế, chỉ cần thay đổi vài thói quen nhỏ khi sử dụng, ấm siêu tốc vừa sạch hơn, đun nước ổn định hơn mà còn giúp hạn chế nguy cơ chập điện hoặc hỏng sớm.

1. Nên tẩy cặn canxi định kỳ bên trong ấm

Sau một thời gian sử dụng, đáy ấm thường xuất hiện lớp cặn trắng hoặc vàng nhạt bám quanh mâm nhiệt. Đây chủ yếu là cặn khoáng trong nước đọng lại sau nhiều lần đun. Nếu để quá lâu, lớp cặn này không chỉ khiến ấm nhìn bẩn mà còn làm thời gian đun nước chậm hơn và mâm nhiệt nóng không đều. Một số trường hợp còn khiến ấm nhanh tự ngắt hoặc có mùi hơi khét khi đun. Lời khuyên là, khoảng vài tuần bạn nên vệ sinh một lần bằng chanh, giấm hoặc dung dịch tẩy cặn phù hợp rồi đun lại với nước sạch vài lần để loại bỏ mùi còn sót lại.

2. Không nên đun quá ít hoặc quá đầy nước

Nhiều người có thói quen đổ rất ít nước để đun nhanh hơn, nhưng nếu nước thấp hơn mức tối thiểu, mâm nhiệt dễ bị quá nóng và giảm tuổi thọ nhanh hơn. Ngược lại, đổ nước quá đầy cũng không tốt vì nước dễ trào ra ngoài khi sôi, lâu ngày có thể ảnh hưởng phần tiếp điện dưới đáy ấm. Với những loại ấm đóng mở tự động, nước tràn còn dễ làm nút bấm hoặc nắp nhanh hỏng hơn. Tốt nhất nên giữ lượng nước trong khoảng mà nhà sản xuất đánh dấu sẵn trên thân ấm.

3. Để ý nếu ấm có dấu hiệu đun lâu hơn bình thường

Một dấu hiệu nhiều người hay bỏ qua là ấm bắt đầu đun chậm hơn dù vẫn hoạt động. Đây thường là lúc mâm nhiệt bám quá nhiều cặn hoặc linh kiện bên trong đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng. Ngoài ra, nếu ấm có mùi nhựa lạ, tiếng sôi bất thường, tự bật tắt liên tục hoặc phần tay cầm nóng lên rõ rệt thì cũng nên kiểm tra sớm thay vì cố dùng tiếp. Những dấu hiệu này đôi khi liên quan tới phần điện hoặc cảm biến nhiệt bên trong. Đặc biệt với ấm đã dùng nhiều năm, nếu dây điện bị cứng, nứt hoặc chân tiếp điện đổi màu thì nên thay mới để an toàn hơn.

4. Không nên để nước đọng trong ấm quá lâu

Nhiều gia đình có thói quen đun nước xong rồi để nguyên trong ấm từ sáng tới tối hoặc để qua đêm nhiều ngày liên tục. Điều này dễ khiến bên trong ấm có mùi, đóng cặn nhanh hơn và đôi khi làm nước mất vị ngon khi uống. Sau khi dùng xong, nếu không cần giữ nước nóng lâu, nên đổ phần nước dư và để ấm khô thoáng hơn. Với những gia đình ít dùng, việc mở nắp cho bên trong khô tự nhiên cũng giúp hạn chế mùi ẩm khá rõ.

5. Tránh đặt ấm siêu tốc sát bếp hoặc nơi quá ẩm

Ấm siêu tốc là thiết bị điện nên vị trí đặt cũng rất quan trọng. Nếu để sát bếp gas, nơi có dầu mỡ hoặc khu vực thường xuyên ướt nước, phần vỏ và đế điện của ấm sẽ xuống cấp nhanh hơn nhiều. Ngoài ra, hơi nước và dầu mỡ bám lâu ngày còn khiến phần tiếp điện dễ bẩn hoặc oxy hóa. Tốt nhất nên đặt ấm ở nơi khô ráo, bằng phẳng và tránh khu vực trẻ nhỏ dễ với tới.

6. Không nên cắm điện 24/24 dù không dùng

Một thói quen khá phổ biến là luôn cắm sẵn điện cho tiện sử dụng, kể cả khi cả ngày không đun nước. Tuy nhiên việc cắm điện liên tục trong thời gian dài vẫn khiến linh kiện bên trong chịu tải điện thường xuyên hơn mức cần thiết. Với những ấm đã cũ, điều này còn làm tăng nguy cơ chập điện hoặc nóng phần đế tiếp xúc. Vì vậy sau khi dùng xong, đặc biệt vào buổi tối hoặc lúc ra khỏi nhà lâu, nên rút điện để an toàn hơn và giúp thiết bị bền hơn theo thời gian.