Giày "rep 1:1", "like auth", "hàng dư xưởng"... trên sàn TMĐT: Nói thẳng là fake!

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM khởi tố bị can Nguyễn Trần Việt Hoàng (SN 1993) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp". Lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm kinh doanh của chuỗi K.W Sneaker, thu giữ 1.412 đôi giày dép giả mạo các nhãn hiệu Nike, adidas, New Balance và Onitsuka Tiger, tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 3,44 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận bắt đầu buôn bán giày giả từ tháng 2/2023, nguồn hàng được mua từ các hội nhóm online, không có hóa đơn hay chứng từ chứng minh xuất xứ. Dù biết rõ là hàng giả nhưng Hoàng vẫn tiếp tục kinh doanh vì "giá thấp, dễ tiêu thụ, lợi nhuận cao" - và đã thu lời hơn 1 tỷ đồng từ việc bán hàng nghìn đôi giày cho người tiêu dùng.

Câu hỏi đặt ra: những đôi giày đó được bán ở đâu? Không chỉ tại cửa hàng vật lý - chính Hoàng và vô số người bán khác đang vận hành song song trên nền tảng online và các sàn thương mại điện tử, nơi người mua chẳng hề hay biết đôi giày mình tin tưởng "chốt đơn" lại là hàng FAKE.

Vụ K.W Sneaker nói trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thực tế, hàng fake sneaker của các thương hiệu đình đám đang tràn lan trên các sàn thương mại điện tử với những chiêu trò ngày càng tinh vi hơn.

Sàn thương mại điện tử: "Thiên đường" tiêu thụ giày fake

Chỉ cần gõ tên bất kỳ mẫu sneaker hot nào lên các sàn thương mại điện tử, hàng trăm kết quả hiện ra với mức giá chênh lệch nhau đến chóng mặt. Ví dụ, khi tìm từ khóa "adidas Samba" lên sàn thương mại điện tử, hàng trăm kết quả hiện ra ngay lập tức. Trong khi website chính hãng adidas niêm yết đôi Samba OG ở mức 2,7 triệu đồng, trên sàn có thể tìm thấy đủ loại mức giá - từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu - tức là rẻ hơn hàng auth từ 50% đến gần 80%. Điểm chung của tất cả những shop này là đều khẳng định "full box", thậm chí còn tặng kèm vớ, tặng túi, "cam kết chất lượng".

Tiếp tục thử click chuột vào shop bán đôi Samba nói trên - có lượt mua nhiều nhất trên sàn TMĐT thì phát hiện thêm "bí mật": Bên cạnh mật mã ngôn từ, shop hàng fake còn dùng chiêu trò "marketing bẩn" để thao túng tâm lý người mua: buff đơn ảo và seeding lộ liễu. Điển hình như shop T. này bán giày với giá 940k và hiển thị con số vô cùng uy tín với hơn 8.000 lượt mua và đánh giá 5 sao. Tuy nhiên, sự thật ngã ngửa khi lướt xuống phần review: sản phẩm "nghìn đơn" nhưng chỉ có vỏn vẹn 15 lượt đánh giá, và tất cả đều lặp đi lặp lại từ đúng 3 tài khoản v*****4, r*****0, b*****c.

Đây là lỗ hổng chí mạng vạch trần việc chủ shop dùng công cụ tạo đơn giả để đánh lừa thuật toán và tâm lý đám đông, rồi tự dùng nick clone mua - đánh giá lẫn nhau, tự khen hàng chính hãng chất lượng. Nếu người mua không check kỹ mà chỉ nhìn vào con số 8.000 rồi xuống tiền, bạn chắc chắn sẽ sập bẫy một cú lừa có hệ thống.

Bóc trần những cụm từ "mật mã" người bán hay dùng để lách

Người bán hàng fake trên sàn thương mại điện tử rất ít khi viết thẳng ra chữ "fake" hay "giả" - họ có cả một hệ thống ngôn ngữ riêng để lách, và người mua ít kinh nghiệm thường không nhận ra.

"Rep 1:1" / "Rep cao cấp" / "Rep full box" - Đây là cụm từ phổ biến nhất. "Rep" là viết tắt của "Replica", tức hàng nhái, hàng copy. "1:1" có nghĩa là "làm giống hàng thật đến 1 ăn 1", nghe thì có vẻ là lời khen nhưng thực chất đây là thừa nhận đây là hàng nhái. "Full box" chỉ có nghĩa là kèm theo hộp giả, không có giá trị pháp lý hay bảo chứng chất lượng gì cả.

"Hàng auth" / "Auth xịn" / "Auth store" - "Auth" là từ viết tắt của "Authentic" (hàng thật), nhưng trong giới bán giày online, cụm từ này thường được dùng sai nghĩa hoàn toàn. Nhiều người bán tự gắn mác "auth" cho hàng mình mà không có bất kỳ chứng từ nào từ hãng, từ đại lý chính thức, hay từ nhà nhập khẩu được ủy quyền. "Auth" khi không đi kèm hóa đơn VAT chính hãng hoặc nguồn gốc rõ ràng thì gần như chắc chắn là chiêu đánh vào lòng tin.

"Hàng dư xưởng" / "Hàng xuất dư" / "Hàng tồn kho nhà máy" - Đây là một trong những chiêu cũ nhất và vẫn đang hoạt động hiệu quả. Người bán tạo ra câu chuyện rằng những đôi giày này là "hàng thừa từ nhà máy sản xuất cho Nike/adidas, không có tem mác nhưng chất lượng 100% như hàng chính hãng". Hoàn toàn vô lý vì các hãng sneaker lớn đều có quy trình kiểm soát chất lượng và tiêu hủy hàng lỗi cực kỳ nghiêm ngặt - không có chuyện "hàng dư" lọt ra ngoài thị trường Việt Nam với giá rẻ như vậy.

"Hàng Like Auth" / "LA" / "LK" - Biến thể tinh tế hơn của "Rep 1:1". "Like Auth" nghĩa là "giống hàng thật", đây là cách người bán tự nhận hàng mình là "gần thật nhất có thể" mà không cần chịu trách nhiệm pháp lý vì không dám nói thẳng là thật.

"Chuẩn 10/10" / "Chuẩn từng chi tiết" / "Check app được" - Những cụm từ này ám chỉ rằng sản phẩm có thể qua mắt ứng dụng kiểm tra hàng thật (như StockX, GOAT Verify). Nhưng không ứng dụng nào đảm bảo 100% nếu không có mẫu vật thật trong tay - và đây thường là chiêu để tăng độ tin tưởng cho hàng fake.

"Không bill" / "Bill rời" / "Có thể lấy bill nếu cần" - Khi người bán nói "không bill" hoặc chủ động cung cấp hóa đơn "nếu cần", đây là dấu hiệu rõ ràng rằng sản phẩm không có nguồn gốc hợp pháp. Giày chính hãng luôn đi kèm hóa đơn mua hàng từ chuỗi chính thức - không bao giờ phải xin thêm hay mua riêng.

"Hàng Quảng Châu xịn" / "QC loại 1" - Người bán đang nói thẳng rằng hàng được nhập từ các xưởng làm giả ở Quảng Châu, Trung Quốc - vốn là công xưởng sản xuất hàng nhái lớn nhất thế giới. "Xịn" hay "loại 1" trong bối cảnh này chỉ là mức độ làm giả tinh vi hơn mà thôi.

Giá không phải lúc nào cũng là bộ lọc

Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng "giá rẻ bất thường là fake, giá cao thì yên tâm". Thực tế nguy hiểm hơn nhiều: không ít người bán hàng fake nhưng niêm yết đúng giá chính hãng để người mua không có lý do gì nghi ngờ. Đây chính là mô hình mà vụ K.W Sneaker vừa bị triệt phá kể trên phản ánh: chuỗi cửa hàng có địa chỉ thật, có biển hiệu, có hình thức kinh doanh bài bản - nhưng bên trong là hơn 1.400 đôi giày giả trị giá gần 3,5 tỷ đồng. Người mua bỏ tiền mua "hàng auth" và nhận về hàng fake mà không hề hay biết.

Trên các sàn thương mại điện tử, chiêu này còn tinh vi hơn. Khi shop đã dùng ảnh chụp giày thật, đánh giá 5 sao từ những người mua trước cũng không phân biệt được giày thật-giả, và mức giá trông có vẻ "hợp lý" - người mua gần như không có công cụ nào để tự bảo vệ mình ngoài việc chỉ mua từ hệ thống phân phối chính thức được hãng ủy quyền.

Nguyên tắc cần nhớ không phải là "giá cao thì thật" mà là: nếu không mua từ kênh chính hãng, bạn không có bất kỳ bảo đảm nào dù bỏ ra bao nhiêu tiền.

Mua hàng fake: Thiệt thòi không chỉ là tiền

Nhiều người vẫn có tâm lý "biết là fake nhưng vẫn mua vì rẻ, đi chơi thôi". Nhưng hệ lụy của việc dung túng thị trường hàng fake thực ra lớn hơn rất nhiều.

Về chất lượng sản phẩm: giày fake không qua kiểm định an toàn, chất liệu thường chứa các hóa chất độc hại, đế không đạt chuẩn chịu lực - đặc biệt nguy hiểm với trẻ em và người hay vận động. Nhiều trường hợp người dùng bị dị ứng da, bong gót, trật mắt cá vì đế giày fake không đạt chuẩn biomechanics.

Về pháp lý: mua hàng giả mạo nhãn hiệu dù là người tiêu dùng cuối cũng có thể bị liên lụy trong quá trình điều tra mở rộng. Đặc biệt với những ai mua số lượng lớn để bán lại, ranh giới giữa "người tiêu dùng" và "đồng phạm phân phối" rất mong manh.

Về đạo đức thị trường: mỗi đôi giày fake bán được là một lần doanh nghiệp chân chính mất doanh thu, là một lần thương hiệu bị xâm phạm, và là một lần người lao động trong chuỗi sản xuất hợp pháp mất cơ hội việc làm.

Mua sneaker online an toàn: Không khó nếu biết cách

Chỉ mua từ hệ thống phân phối chính thức được công bố trên website của hãng. Với Nike là NikeStore.com.vn và các đại lý được ủy quyền như Supersports, The New Playground. Với Adidas là Adidas.com.vn và hệ thống cửa hàng chính hãng. Với New Balance, hệ thống Bluebird, Sneaker Daily là lựa chọn uy tín.

Nếu mua hàng secondhand hoặc limited edition qua các sàn, hãy yêu cầu người bán cung cấp hóa đơn gốc và kiểm tra hàng trực tiếp trước khi thanh toán. Các nền tảng mua bán giày có hệ thống xác thực như StockX cũng là lựa chọn an toàn hơn cho dòng hàng chính hãng.