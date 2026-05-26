Ngoài trời hơn 40°C: Bật điều hòa thế nào để vừa mát được lại vừa tiết kiệm điện? Chuyên gia chỉ rõ 4 nguyên tắc qua trọng

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, việc sử dụng điều hòa không còn đơn thuần là “bật cho mát”, mà cần có tư duy sử dụng thông minh hơn để tối ưu hiệu quả và chi phí.

Khi nền nhiệt ngoài trời liên tục chạm ngưỡng 39-40°C, thậm chí có nơi vượt ngưỡng 40°C, điều hòa gần như trở thành thiết bị “không thể thiếu” trong mọi gia đình.

Tuy nhiên, nghịch lý là càng nắng nóng, hóa đơn tiền điện càng dễ tăng vọt, trong khi nhiều người vẫn chưa thực sự biết cách sử dụng điều hòa sao cho vừa mát sâu, vừa tiết kiệm năng lượng.

Theo các chuyên gia kỹ thuật điện, điện lạnh, phần lớn hộ gia đình đang dùng điều hòa theo thói quen cảm tính khi bật thật thấp để “mát nhanh”, đóng kín phòng tuyệt đối, hoặc bật tắt liên tục theo nhu cầu. Những thói quen này không chỉ khiến thiết bị hoạt động kém hiệu quả mà còn làm tăng đáng kể mức tiêu thụ điện.

Dưới đây là 4 nguyên tắc quan trọng giúp sử dụng điều hòa tối ưu trong những ngày nắng nóng cực điểm.

1. Đừng bật quá lạnh

Sai lầm phổ biến nhất khi sử dụng điều hòa là đặt nhiệt độ quá thấp với mong muốn làm mát nhanh. Tuy nhiên, điều này không giúp phòng mát hơn đáng kể mà chỉ khiến máy nén phải hoạt động liên tục ở công suất cao, dẫn đến tiêu tốn điện năng lớn.

Các chuyên gia khuyến nghị, trong điều kiện thời tiết nắng nóng 40°C, mức nhiệt độ hợp lý nhất là từ 26-28°C. Đây là ngưỡng cân bằng giữa cảm giác dễ chịu và hiệu suất tiết kiệm điện.

Ngoài ra, chênh lệch nhiệt độ trong phòng và ngoài trời không nên quá lớn. Nếu giảm quá sâu, cơ thể dễ bị sốc nhiệt khi ra vào phòng, gây đau đầu, mệt mỏi hoặc các triệu chứng cảm lạnh.

2. Vệ sinh lưới lọc định kỳ

Một trong những nguyên nhân khiến điều hòa “tốn điện mà không mát” nằm ở bộ lọc không khí bị bẩn. Trong quá trình hoạt động, lưới lọc sẽ giữ lại bụi mịn, vi khuẩn và tạp chất trong không khí. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, bụi tích tụ sẽ làm giảm luồng gió, khiến máy phải hoạt động mạnh hơn để đạt cùng mức làm lạnh.

Không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất, lưới lọc bẩn còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ.

Theo khuyến cáo, trong mùa hè cao điểm, người dùng nên vệ sinh lưới lọc 1-2 tuần/lần để đảm bảo thiết bị vận hành ổn định và duy trì chất lượng không khí trong phòng.

3. Giảm nhiệt từ bên ngoài

Nhiều người chỉ chú ý đến việc chỉnh điều hòa mà quên mất yếu tố quan trọng là từ nguồn nhiệt từ môi trường bên ngoài.

Ánh nắng trực tiếp chiếu qua cửa kính hoặc tường hướng nắng có thể làm nhiệt độ trong phòng tăng lên nhanh chóng, khiến điều hòa phải hoạt động nhiều hơn để bù lại lượng nhiệt thất thoát.

Do đó, các biện pháp như sử dụng rèm dày, mành che, dán phim cách nhiệt hoặc lắp mái hiên có thể giúp giảm đáng kể lượng nhiệt hấp thụ vào nhà. Khi nhiệt độ phòng ổn định hơn, điều hòa sẽ hoạt động nhẹ hơn, từ đó tiết kiệm điện rõ rệt.

Đây là giải pháp đơn giản nhưng thường bị bỏ qua, trong khi hiệu quả mang lại có thể giảm đáng kể chi phí vận hành hàng tháng.

4. Chọn điều hòa phù hợp

Một chiếc điều hòa tiết kiệm điện có thể giúp giảm chi phí đáng kể trong suốt nhiều năm sử dụng. Ngược lại, thiết bị công nghệ cũ hoặc công suất không phù hợp có thể khiến tiền điện tăng cao ngay cả khi sử dụng đúng cách.

Các dòng điều hòa hiện đại sử dụng công nghệ Inverter đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ khả năng tự điều chỉnh công suất theo nhiệt độ phòng. Khi đạt đến mức nhiệt mong muốn, máy không tắt hoàn toàn mà duy trì hoạt động ổn định ở mức thấp, giúp tiết kiệm điện hơn nhiều so với máy thông thường.

Bên cạnh đó, các tính năng như: tự làm sạch dàn lạnh, chế độ ngủ thông minh hay vận hành êm ái cũng góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Nguồn: Baidu