Có nên lắp điều hòa trong phòng thờ không?

Nhiều gia đình băn khoăn liệu phòng thờ có nên lắp điều hòa trong mùa nắng nóng kéo dài.

Trong những ngày nắng nóng kéo dài, nhiều gia đình bắt đầu quan tâm tới việc lắp điều hòa cho phòng thờ để không gian bớt oi bức, đồng thời giúp việc thắp hương, sinh hoạt và lau dọn dễ chịu hơn. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn liệu phòng thờ có nên lắp điều hòa hay không, có ảnh hưởng gì tới không gian thờ cúng hay cần lưu ý điều gì khi sử dụng.

Thực tế, việc lắp điều hòa trong phòng thờ hiện nay khá phổ biến, đặc biệt với các gia đình sống tại chung cư, nhà phố hoặc có phòng thờ riêng trên tầng cao - nơi thường hấp nhiệt mạnh vào mùa hè. Tuy nhiên, việc có nên lắp hay không còn phụ thuộc vào diện tích phòng, nhu cầu sử dụng cũng như cách bố trí không gian của từng gia đình.

Có nên lắp điều hòa trong phòng thờ?

Theo nhiều chuyên gia nội thất và kỹ thuật điện lạnh, việc lắp điều hòa trong phòng thờ không phải điều kiêng kỵ nếu sử dụng hợp lý và giữ được sự trang nghiêm của không gian.

Với những phòng thờ kín, ít cửa sổ hoặc nằm ở tầng trên cùng, nhiệt độ vào mùa hè có thể rất cao, gây cảm giác bí bách và khiến khói hương lưu lại lâu hơn. Điều hòa trong trường hợp này có thể giúp không gian dễ chịu hơn, hạn chế nóng ẩm và bảo quản đồ gỗ, đồ thờ tốt hơn trong thời tiết oi bức. Tuy nhiên, nhiều gia đình cũng cho rằng phòng thờ không nhất thiết phải lắp điều hòa nếu không sử dụng thường xuyên hoặc không gian đã đủ thông thoáng tự nhiên. Thay vào đó, có thể dùng quạt thông gió, cửa sổ hoặc quạt nhẹ để lưu thông không khí.

Nếu lắp điều hòa, cần lưu ý điều gì?

1. Không để gió lạnh thổi trực tiếp vào bàn thờ

Đây là lưu ý được nhiều người quan tâm nhất khi lắp điều hòa trong phòng thờ. Luồng gió mạnh thổi trực diện vào bát hương hoặc khu vực thờ cúng có thể khiến tàn hương bay ra ngoài, làm hương cháy nhanh hơn và ảnh hưởng tới sự gọn gàng của không gian. Khi lắp đặt, nên bố trí hướng gió lệch sang bên hoặc để gió lưu thông nhẹ trong phòng thay vì chĩa thẳng vào bàn thờ.

2. Không nên để nhiệt độ quá thấp

Phòng thờ thường là không gian ít người sử dụng liên tục nên không cần làm lạnh sâu như phòng ngủ. Nhiều kỹ thuật viên khuyên chỉ nên để mức nhiệt vừa phải khoảng 26-28 độ C để giữ không gian dễ chịu mà vẫn tiết kiệm điện. Việc bật điều hòa quá lạnh trong thời gian dài cũng có thể khiến phòng bị khô và bí nếu không có lưu thông không khí phù hợp.

3. Chú ý vị trí dàn lạnh và đường nước

Khi lắp điều hòa trong phòng thờ, nên tránh để dàn lạnh ngay phía trên bàn thờ hoặc khu vực treo ảnh thờ. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, việc nước điều hòa rò rỉ hoặc nhỏ giọt nếu xảy ra sự cố cũng có thể ảnh hưởng tới đồ gỗ và khu vực thờ cúng. Đường ống thoát nước nên được kiểm tra kỹ để hạn chế tình trạng chảy nước trong mùa nóng khi điều hòa hoạt động nhiều.

4. Vẫn nên giữ phòng thông thoáng

Dù có lắp điều hòa, phòng thờ vẫn nên có độ thông thoáng nhất định. Sau khi thắp hương, nhiều người có kinh nghiệm khuyên nên mở cửa nhẹ hoặc bật chế độ thông gió để khói hương không lưu lại quá lâu trong phòng kín. Điều này cũng giúp hạn chế cảm giác bí khí và ám mùi khi sử dụng điều hòa liên tục.

Điều quan trọng vẫn là sự gọn gàng và an toàn

Theo nhiều người có kinh nghiệm chăm sóc không gian thờ cúng, việc có lắp điều hòa hay không không quan trọng bằng cách giữ phòng thờ sạch sẽ, thông thoáng và sử dụng thiết bị an toàn. Trong mùa nắng nóng, các gia đình cũng nên chú ý kiểm tra hệ thống điện, hạn chế để vật dễ cháy gần bát hương và không bật quá nhiều thiết bị điện cùng lúc trong phòng thờ kín.