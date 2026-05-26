Từ ngày dùng 6 món dược mỹ phẩm bình dân, làn da của cô nàng này ngày một ổn định hơn và ít kích ứng

Từ sau khi chuyển sang skincare tối giản, tình trạng da của Tây Tây ngày càng ổn định hơn, ít kích ứng và khỏe hơn thấy rõ.

Giữa thời điểm thị trường skincare liên tục xuất hiện những sản phẩm đắt đỏ với lời quảng cáo "thần thánh hóa", nhiều cô nàng lại bắt đầu quay về với triết lý chăm da tối giản, ưu tiên sự an toàn và ổn định lâu dài cho làn da. Một trong số đó là nàng blogger Tây Tây đang được dân tình chú ý gần đây, khi liên tục chia sẻ hành trình làn da cải thiện rõ rệt nhờ routine cực đơn giản với toàn các món dược mỹ phẩm bình dân.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là cô gần như không sử dụng mỹ phẩm quá đắt tiền hay các treatment mạnh. Thay vào đó, blogger này tập trung vào những sản phẩm lành tính, dễ dùng và phù hợp với làn da dầu nhạy cảm. Theo chia sẻ của cô, từ sau khi chuyển sang skincare tối giản, tình trạng da ngày càng ổn định hơn, ít kích ứng và khỏe hơn thấy rõ. Đặc biệt, cô còn hạn chế trang điểm thường xuyên để da có thời gian "thở". Thay vì chi nhiều tiền cho makeup, nàng blogger ưu tiên đầu tư vào skincare - và đây chính là 6 món dược mỹ phẩm được cô gọi vui là "dùng tới khi hãng ngừng sản xuất mới thôi".

1. Sữa rửa mặt dịu nhẹ cho da dầu

Món đầu tiên trong routine là CeraVe Foaming Cleanser - dòng sữa rửa mặt quốc dân rất nổi tiếng với hội da dầu. Sản phẩm có kết cấu gel tạo bọt nhẹ, giúp làm sạch dầu thừa nhưng không gây khô căng sau khi rửa. Điểm cộng lớn của em này là chứa ceramide hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da, nên dù làm sạch tốt nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên. Với những ai có làn da dầu kiểu "vừa rửa mặt xong đã đổ dầu lại" như nàng blogger, đây được xem là lựa chọn khá an toàn và dễ dùng lâu dài.

Nơi mua: CeraVe

2. Serum niacinamide giúp da sáng khỏe

Sau bước làm sạch, cô sử dụng La Roche-Posay Pure Niacinamide 10 Serum. Đây là dòng serum chứa niacinamide nồng độ cao, nổi tiếng với khả năng hỗ trợ làm sáng da, cải thiện thâm mụn và giúp bề mặt da đều màu hơn. Không giống nhiều serum treatment dễ gây châm chích, sản phẩm của La Roche-Posay được đánh giá khá dịu nhẹ, phù hợp cả với làn da nhạy cảm. Blogger này cho biết cô ưu tiên những sản phẩm có hiệu quả từ từ nhưng ổn định, thay vì tác động quá mạnh khiến da dễ kích ứng.

3. Kem mắt cấp ẩm cho vùng da dễ lão hóa

Một món đồ ít người nghĩ tới nhưng lại được cô sử dụng đều đặn là Vichy Aqualia Thermal Eye Balm. Với những người thường xuyên thức khuya hoặc dùng điện thoại nhiều, vùng da quanh mắt rất dễ khô và xuất hiện nếp nhăn nhỏ. Sản phẩm này tập trung vào khả năng cấp ẩm và làm dịu, giúp vùng mắt trông mềm mại, căng hơn. Dù không phải dòng kem mắt "thần tốc", nhưng nó ghi điểm nhờ độ lành tính và cảm giác dễ chịu khi sử dụng hàng ngày.

Nơi mua: Vichy

4. Kem phục hồi "quốc dân" cho da nhạy cảm

Nếu phải chọn một món nổi tiếng nhất trong routine này, có lẽ đó là La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ Ultra-Repairing Soothing Balm. Đây gần như là sản phẩm "must-have" của rất nhiều tín đồ skincare. Dòng kem phục hồi này giúp làm dịu da khi kích ứng, hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da và giảm cảm giác khô rát. Blogger Tây Tây cho biết cô đặc biệt thích dùng em này vào những hôm da nhạy cảm hoặc sau khi thức khuya nhiều.

5. Kem chống nắng mỏng nhẹ, không bí da

Với hội da dầu, chọn kem chống nắng phù hợp luôn là bài toán khó. Và sản phẩm được cô lựa chọn là La Roche-Posay Anthelios Invisible Fluid SPF 50+. Điểm nổi bật của dòng này là kết cấu lỏng nhẹ, thấm nhanh và ít gây bí da. Ngoài khả năng chống nắng cao, sản phẩm còn được nhiều người yêu thích vì không để lại lớp finish quá dày nặng trên mặt - điều rất quan trọng với những ai sống ở thời tiết nóng ẩm.

6. Xịt khoáng làm dịu da tức thì

Món cuối cùng trong routine là Avene Thermal Spring Water - chai xịt khoáng nổi tiếng với khả năng làm dịu và cấp ẩm nhẹ nhàng cho da. Nàng blogger thường dùng sản phẩm này vào giữa ngày hoặc sau khi đi ngoài nắng về để giảm cảm giác nóng rát. Với làn da dầu nhạy cảm, những sản phẩm đơn giản như xịt khoáng đôi khi lại giúp da dễ chịu hơn rất nhiều.

Nơi mua: Avene

Có thể thấy, routine skincare của nàng blogger này không hề cầu kỳ hay quá đắt đỏ. Nhưng chính việc tối giản, ưu tiên sản phẩm lành tính và kiên trì sử dụng đã giúp làn da cải thiện từng ngày.

Trong thời đại mà ai cũng muốn "đẹp nhanh", đôi khi cách chăm da hiệu quả nhất lại là tập trung vào những điều cơ bản: làm sạch dịu nhẹ, dưỡng phục hồi và chống nắng đầy đủ. Và có lẽ đó cũng là lý do vì sao làn da của cô nàng này cứ "ngày một đẹp lên" theo cách rất tự nhiên và bền vững.