6 cây khiến rắn "sợ" không dám vào nhà

Nhiều người ở vùng quê hoặc nhà có vườn cây thường rất sợ rắn bò vào nhà, nhất là vào mùa mưa hoặc thời tiết nồm ẩm. Bên cạnh việc dọn dẹp môi trường sống sạch sẽ, một số loại cây cảnh còn được dân gian truyền tai nhau có mùi hương hoặc đặc tính khiến rắn “ngại” xuất hiện. Dù không có loại cây nào bảo đảm xua đuổi rắn tuyệt đối, nhưng việc trồng những cây này quanh nhà vừa giúp làm đẹp không gian, vừa góp phần hạn chế các loài bò sát ghé thăm.

Dưới đây là 6 loại cây cảnh được nhiều người tin rằng có khả năng khiến rắn “sợ” và tránh xa ngôi nhà.

1. Cây sả

Sả là loại cây quen thuộc trong gian bếp Việt, nhưng ít ai biết tinh dầu sả có mùi rất mạnh, khiến nhiều loại côn trùng và bò sát khó chịu. Mùi citronella trong sả thường được dùng để xua muỗi, đồng thời cũng được cho là làm rắn mất phương hướng khi di chuyển. Ưu điểm lớn của cây sả là cực kỳ dễ trồng, ít sâu bệnh và phát triển nhanh. Chỉ cần một khoảng đất nhỏ quanh hàng rào hoặc vài chậu đặt ở góc sân là cây đã xanh tốt quanh năm. Ngoài tác dụng hỗ trợ đuổi rắn, sả còn có thể dùng nấu ăn, pha trà hoặc xông tinh dầu thư giãn. Nhiều gia đình ở nông thôn thường trồng cả bụi sả quanh vườn để vừa chống côn trùng vừa tạo “hàng rào tự nhiên” hạn chế rắn bò vào nhà.

2. Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ nổi tiếng là loại cây phong thủy giúp thanh lọc không khí và hút khí độc. Tuy nhiên, hình dáng lá cứng, nhọn và mọc dày của cây cũng được cho là khiến rắn không thích lại gần. Một số người tin rằng những bụi lưỡi hổ tạo cảm giác “cản trở” khi rắn di chuyển, đặc biệt ở khu vực cửa ra vào hoặc lối đi nhỏ. Cây còn có khả năng sống bền bỉ trong nhiều điều kiện thời tiết, không cần chăm sóc cầu kỳ nên rất phù hợp với nhà phố. Ngoài ý nghĩa xua đuổi tà khí trong phong thủy, lưỡi hổ còn tượng trưng cho sức mạnh và sự bảo vệ, vì thế được nhiều gia đình trồng trước cửa nhà hoặc ban công.

3. Cây tỏi

Tỏi không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn được xem là “khắc tinh” của nhiều loài động vật nhỏ nhờ mùi hăng đặc trưng. Theo kinh nghiệm dân gian, rắn rất nhạy cảm với mùi sulfur trong tỏi nên thường tránh xa khu vực có loại cây này. Bạn có thể trồng tỏi thành luống nhỏ quanh vườn hoặc đặt vài chậu gần cửa sau, nơi ẩm thấp. Ngoài ra, nhiều người còn giã tỏi pha với nước rồi xịt quanh khu vực nghi có rắn xuất hiện. Dù chưa có nghiên cứu khoa học khẳng định hiệu quả tuyệt đối, nhưng tỏi vẫn là lựa chọn phổ biến vì vừa hữu ích trong nấu ăn vừa dễ trồng tại nhà.

4. Cây hoa thiên lý

Hoa thiên lý không chỉ cho bóng mát và nguyên liệu nấu ăn ngon mà còn có mùi hương nhẹ đặc trưng. Một số người cho rằng mùi này khiến rắn ít xuất hiện hơn ở khu vực giàn cây. Giàn thiên lý thường mọc cao, tạo độ thông thoáng và giảm bớt nơi trú ẩn cho chuột – nguồn thức ăn yêu thích của rắn. Khi khu vực quanh nhà ít chuột, khả năng rắn tìm đến cũng giảm theo. Ngoài công dụng hỗ trợ hạn chế rắn, hoa thiên lý còn là loại rau bổ dưỡng, có thể chế biến thành nhiều món ăn dân dã như canh cua hoa thiên lý hay hoa thiên lý xào thịt bò.

5. Cây hương thảo

Hương thảo là loại cây có mùi thơm dễ chịu với con người nhưng khá nồng với nhiều loài động vật. Tinh dầu từ lá hương thảo thường được dùng để đuổi côn trùng và làm thơm không gian sống. Loại cây này thích hợp trồng trong chậu đặt trước hiên nhà, cửa sổ hoặc lối đi. Khi có gió, mùi tinh dầu lan tỏa tạo cảm giác thư giãn đồng thời hỗ trợ hạn chế một số sinh vật nhỏ xuất hiện quanh nhà. Hương thảo còn mang ý nghĩa phong thủy về sự bình an, may mắn và giúp tinh thần tỉnh táo, nên ngày càng được nhiều gia đình yêu thích.

6. Cây bạc hà

Bạc hà có mùi thơm the mát rất đặc trưng. Nhiều người tin rằng rắn không thích mùi này nên thường tránh những nơi có nhiều bạc hà mọc thành bụi. Loại cây này sinh trưởng nhanh, dễ nhân giống và có thể trồng ở cả sân vườn lẫn ban công. Ngoài công dụng hỗ trợ đuổi rắn, bạc hà còn giúp xua muỗi, làm trà hoặc dùng trong nấu ăn. Tuy nhiên, bạc hà phát triển khá mạnh nên cần cắt tỉa thường xuyên để tránh lan rộng mất kiểm soát.