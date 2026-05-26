Từ chống nắng đến phục hồi chuyên sâu: Loạt ưu đãi cho phái đẹp cần sắm ngay trong tháng 5 trên Shopee Premium

Chỉ trong tháng 5 này, Shopee Premium đang có loạt ưu đãi từ các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp, giúp người dùng nâng cấp chu trình skincare mùa hè với mức giá tối ưu cùng nhiều quà tặng hấp dẫn.

Chống nắng đa năng cùng sản phẩm mới nhà Kiehl’s

Bước vào mùa nắng nóng năm nay, Kiehl’s ra mắt sản phẩm mới - serum chống nắng và ngăn ngừa lão hóa Dermatologist Solutions Better Screen UV Serum.

Sở hữu kết cấu mỏng nhẹ, trong suốt cùng công nghệ chống nắng tiên tiến - màng lọc Micro-Mesh, serum chống nắng mới của nhà Kiehl’s bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Không dừng lại ở đó, sản phẩm còn sở hữu công thức chứa Collagen Peptide, từ đó kích thích sản sinh collage đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa do tác động của tia UV, giúp da rạng rỡ và căng mịn hơn.

Cùng với các hoạt động ra mắt sôi nổi, Kiehl's còn dành riêng nhiều ưu đãi cho người dùng đặt hàng sản phẩm Dermatologist Solutions Better Screen UV Serum trên Shopee Premium chỉ có trong tháng 5 như voucher tối ưu giá thành khi mua sắm và đặc quyền sở hữu nhiều bộ quà giá trị.

Ngay từ khi ra mắt, dòng serum chống nắng của Kiehl’s nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng làm đẹp nhờ khả năng kết hợp linh hoạt trong chu trình chăm sóc da hay trang điểm hằng ngày. Chị Hồng Nhung, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, đã mua và sử dụng sản phẩm ngay sau khi nhận được thông báo Kiehl’s "lên kệ" sản phẩm trên Shopee Premium.

"Thấy Kiehl’s tung sản phẩm chống nắng mới trên Shopee Premium với voucher và quà tặng đi kèm, tôi đã quyết định đặt thử để trải nghiệm. Điều khiến tôi ấn tượng nhất sau thời gian đầu sử dụng là kết cấu mỏng nhẹ, lên da rất thoáng và dễ chịu. Sản phẩm không gây nặng mặt hay bí da nên tôi đã thêm serum này trong chu trình chăm sóc da buổi sáng. Ngoài ra, dùng sản phẩm trước khi trang điểm cũng rất thích, giúp lớp nền lên mượt, không bị vón và tệp da hơn", chị Nhung chia sẻ.

Trong những ngày cuối của tháng 5 này, người dùng cũng có thể đặt hàng sản phẩm trên Shopee Premium để tự mình trải nghiệm serum chống nắng mới của Kiehl’s cùng các ưu đãi và quà tặng đang được áp dụng.

THE WHOO và sản phẩm phục hồi da chuyên sâu

Bên cạnh chống nắng, nhiều tín đồ chăm sóc da cũng đang tìm kiếm những giải pháp phục hồi chuyên sâu để cải thiện làn da khô ráp, xỉn màu sau thời gian dài tiếp xúc với nắng nóng mùa hè. Nắm bắt nhu cầu này, THE WHOO giới thiệu Bichup Ultimate Recovery NAD Power Ampoule - dòng tinh chất phục hồi và tăng độ đàn hồi cho làn da.

Sở hữu công thức NAD Power24™ chứa NAD+, sản phẩm giúp bổ sung NAD+ thẩm thấu vào da với độ ổn định cao, từ đó tăng cường độ ẩm, phục hồi hàng rào bảo vệ và cải thiện độ săn chắc cho da, từ đó hạn chế tác động của các tác nhân gây hại từ môi trường đến làn da.

Đến với Shopee Premium tháng 5 này, THE WHOO đang có nhiều ưu đãi lớn cho người mua, gồm các phần quà giá trị như túi thời trang hay chai tinh chất mini cho mỗi đơn hàng bên cạnh voucher và các đợt flash sale. Hiện các chương trình đặc biệt này chỉ áp dụng đến hết tháng 5, người dùng có thể mua sản phẩm qua gian hàng chính hãng của THE WHOO trên Shopee để không bỏ lỡ ưu đãi.

Tinh chất mới của Paula’s Choice cho làn da khỏe mạnh, săn chắc

Là thương hiệu nổi tiếng với triết lý chăm sóc da khoa học, Paula’s Choice mới cho ra mắt sản phẩm tinh chất sử dụng công nghệ NAD Boost - Paula's Choice Cellular Youth Longevity Serum / Sérum Longévité.

Với công nghệ NAD Boost, cùng với phức hợp Age-Disrupting Complex và công thức 3 "không" - không hương liệu, không chất tạo màu và không parabens, tinh chất Longevity Serum mới của Paula’s Choice có khả năng tăng cường độ đàn hồi cho da, từ đó hỗ trợ hỗ trợ giảm nếp nhăn và giúp làn da săn chắc, phù hợp sử dụng cho cả làn da nhạy cảm.

Đồng hành cùng Shopee Premium đem tới các ưu đãi đặc biệt cho người dùng, Paula’s Choice đang triển khai voucher tối ưu giá thành sản phẩm cùng chương trình mua 1 tặng 5 duy nhất trong tháng 5 này. Chương trình đang đếm ngược những ngày ưu đãi cuối cùng của tháng 5, người dùng đừng quên nhanh tay tìm mua sản phẩm tinh chất mới của Paula’s Choice trên Shopee Premium ngay từ hôm nay để sở hữu bộ quà tặng giá trị từ thương hiệu.

Có thể thấy Shopee Premium dần trở thành điểm đến quen thuộc của các tín đồ làm đẹp, hay người dùng đang tìm hiểu, mong muốn nâng cấp chu trình chăm sóc da với mỹ phẩm cao cấp.

Chỉ còn ít ngày trước khi khép lại tháng 5, người dùng hãy ghé ngay Shopee Premium để khám phá thêm và sở hữu các sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu đang có nhiều ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu như Kiehl’s, THE WHOO và Paula’s Choice.

(*) Đơn vị chịu trách nhiệm công bố sản phẩm Dermatologist Solutions Better Screen UV Serum: Công ty TNHH L'OREAL VIỆT NAM, địa chỉ: Tầng 23, 24 và 25, Toà nhà The Nexus, số 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; sản phẩm Bichup Ultimate Recovery NAD Power Ampoule: Công ty TNHH Mỹ phẩm LG VINA, địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, xã Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai; sản phẩm Paula’s Choice NAD+ Cellular Youth Longevity: Công ty TNHH Paula’s Choice Việt Nam, địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà The Sun, số 3 đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.