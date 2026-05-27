Càng nắng gắt càng thấy “chân ái”: Kiểu vải mặc lên vừa mát vừa sang đang được săn lùng hè này

Mỗi khi mùa hè bước vào giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm, chuyện mặc gì để vừa dễ chịu vừa đẹp mắt lại trở thành bài toán khiến nhiều người đau đầu.

Có những ngày chỉ cần bước ra đường vài phút là quần áo đã bí bách, dính sát vào người, khiến mọi cảm hứng ăn mặc gần như biến mất. Thế nhưng mùa hè năm nay, nhiều tín đồ thời trang lại đang đồng loạt "quay xe" sang một chất liệu tưởng cũ mà hóa ra cực kỳ hợp thời: linen.

Không bóng bẩy, không ôm sát cơ thể, thậm chí còn có đặc điểm dễ nhăn, nhưng chính vẻ tự nhiên ấy lại khiến linen trở thành kiểu vải được yêu thích nhất trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Vì sao linen càng mặc càng dễ "nghiện"?

Điểm đặc biệt nhất của linen nằm ở cảm giác thoáng và nhẹ. Chất liệu này có khả năng lưu thông không khí rất tốt, giúp cơ thể luôn có cảm giác khô ráo, dễ chịu ngay cả khi thời tiết chạm ngưỡng gần 40 độ.

Khác với nhiều loại vải tổng hợp dễ gây bí bách, linen có khả năng hút ẩm nhanh, tản nhiệt tốt nên khi mặc lên người luôn tạo cảm giác "biết thở". Đó cũng là lý do rất nhiều cô gái bắt đầu ưu tiên áo sơ mi linen, quần linen hay váy linen trong mùa hè thay vì những chất liệu dày và bí hơn.

Ban đầu, nhiều người thường hơi e ngại vì linen dễ nhăn. Nhưng càng mặc lâu mới càng nhận ra: chính những nếp nhăn tự nhiên ấy lại tạo nên tinh thần rất riêng cho chất liệu này. Nó mang đến vẻ thư giãn, phóng khoáng và có chút "lười biếng sang trọng" – kiểu cảm giác đang được yêu thích mạnh trong thời trang hiện đại.





Chỉ cần mặc đơn giản cũng đủ tạo cảm giác sang

Một trong những lý do linen được giới mặc đẹp yêu thích là vì chất liệu này có khả năng khiến outfit trông đắt tiền hơn mà không cần phối quá cầu kỳ. Chỉ cần một chiếc sơ mi linen trắng mặc cùng quần suông rộng, hay áo linen màu be phối với sandal tối giản, tổng thể đã lập tức tạo cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế. Linen đặc biệt hợp với những gam màu trung tính như trắng kem, be, nâu nhạt, ghi hay olive – những tông màu càng nhìn càng mang cảm giác cao cấp.

Bề mặt vải với những đường texture tự nhiên cũng giúp outfit có chiều sâu hơn hẳn so với các chất liệu quá phẳng hoặc bóng. Chính sự mộc mạc ấy lại tạo nên vẻ sang rất riêng, không phô trương nhưng vẫn đủ thu hút.

Linen không chỉ là thời trang, mà còn là cảm giác thư thái

Có một điều thú vị là những người yêu linen thường không chỉ thích vì đẹp, mà còn vì cảm giác mà nó mang lại. Đó là tinh thần sống chậm, nhẹ nhàng và thoải mái hơn giữa nhịp sống quá vội vã. Những bộ đồ linen rộng rãi, mềm mại khiến người mặc có cảm giác được "thở", được thư giãn và bớt áp lực hơn trong những ngày oi bức.

Có lẽ vì vậy mà càng vào mùa hè, linen lại càng trở thành "chân ái" của rất nhiều người. Nó không cố gắng làm người mặc trông hào nhoáng, nhưng lại mang đến vẻ cuốn hút rất tự nhiên, kiểu đẹp khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Dù được yêu thích mạnh trong mùa hè, linen vẫn là chất liệu khá "kén người" ở một điểm: rất dễ nhăn.

Nếu bạn yêu thích những bộ đồ phẳng phiu tuyệt đối hoặc không thoải mái với cảm giác hơi nhàu tự nhiên, linen có thể sẽ không phải lựa chọn phù hợp. Nhưng với nhiều người, chính sự không hoàn hảo ấy lại là điều tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của linen. Bởi giữa mùa hè nóng nực, đôi khi cảm giác dễ chịu và tự do mới là thứ khiến một outfit trở nên thật sự đáng mặc.

