Cao 153cm, nặng 60kg nhưng vẫn mặc đẹp: Bí quyết của cô nàng này không nằm ở trang phục mà ở thần thái

Giữa thời đại mà mạng xã hội liên tục đặt ra những “chuẩn đẹp” khắt khe, rất nhiều cô gái chỉ vì không sở hữu vóc dáng mảnh mai mà trở nên tự ti với chính cơ thể của mình. Nhưng Viola, cô nàng cao 153cm, nặng khoảng 60kg lại khiến người ta phải dừng lại nhìn thật lâu bởi một điều rất khác: năng lượng vui vẻ, sự tự tin và gu thời trang đầy nữ tính.

Viola không cố gắng ép mình vào những bộ đồ “hack dáng thần kỳ” hay tìm mọi cách để trông gầy hơn. Ngược lại, cô mặc đúng những gì mình thích: váy dài bồng bềnh, áo trễ vai, chân váy chấm bi, quần ống rộng hay những chiếc áo ôm nhẹ khoe đường cong mềm mại. Và chính sự thoải mái ấy lại tạo nên sức hút rất riêng.

Điểm thú vị trong phong cách của Viola là cô không hề né tránh các item mà nhiều người có thân hình đầy đặn thường e ngại. Váy quây màu hồng pastel vẫn được cô diện đầy tự tin giữa khung cảnh công viên châu Âu lãng mạn. Áo cổ yếm chấm bi phối cùng quần jeans ống loe lại mang cảm giác retro pha chút tinh nghịch. Thậm chí những chiếc váy midi hoặc quần culottes vốn dễ “dìm dáng” nếu mặc không khéo cũng trở nên mềm mại và có gu hơn nhờ cách cô chọn chất liệu rũ nhẹ, cạp cao và phối phụ kiện tối giản.

Nhìn tổng thể outfit của Viola có thể thấy cô gần như luôn áp dụng một công thức rất thông minh: tạo điểm nhấn ở phần trên cơ thể. Những kiểu áo cổ yếm, trễ vai, áo ôm nhẹ hay váy quây giúp phần vai và cổ trông thanh thoát hơn, khiến cơ thể có cảm giác cân đối. Trong khi đó, phần chân váy dài hoặc quần ống rộng giúp tổng thể chuyển động mềm mại, không bị nặng nề.

Ngoài ra, cô cũng đặc biệt yêu thích các gam màu dịu mắt như hồng phấn, xám nhạt, trắng kem, nâu chocolate hay denim xanh cổ điển. Đây đều là những màu sắc tạo cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính và giúp outfit nhìn sang hơn mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Một điều khác khiến phong cách của Viola trở nên dễ tạo thiện cảm chính là nụ cười và năng lượng tích cực. Cô không tạo dáng quá “gồng”, cũng không cố che giấu cơ thể. Trong từng bức ảnh, người xem cảm nhận rõ sự thoải mái khi cô mặc đẹp cho chính mình chứ không phải để đạt tiêu chuẩn của ai khác.

Có lẽ vì thế mà nhiều cô gái tìm thấy sự đồng cảm khi nhìn phong cách của Viola. Bởi thực tế, không phải ai cũng sở hữu thân hình mảnh mai như người mẫu. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể mặc đẹp.

Thời trang chưa bao giờ chỉ dành cho người gầy. Một chiếc váy đẹp không trở nên kém đẹp chỉ vì người mặc có số cân lớn hơn. Và thần thái cũng không đến từ việc bạn mặc size S hay M, mà đến từ cảm giác bạn yêu cơ thể của mình đến đâu.

Viola có thể không thuộc kiểu “mình hạc xương mai” thường thấy trên mạng xã hội. Nhưng chính sự tự tin, vui vẻ và cách tận hưởng thời trang theo cách riêng lại khiến cô trở nên nổi bật hơn rất nhiều người.

