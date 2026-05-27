Loại quạt nào tốn điện nhất? Lời khuyên để dùng quạt điện mát không kém điều hòa mà vẫn tiết kiệm, tốt cho sức khỏe

Chọn đúng loại quạt phù hợp với diện tích phòng và sử dụng hợp lý sẽ giúp tiết kiệm điện đáng kể trong mùa hè.

Trong những ngày nắng nóng, quạt điện gần như trở thành thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Không chỉ giúp làm mát, lưu thông không khí, quạt điện còn có ưu điểm tiết kiệm chi phí hơn so với nhiều thiết bị làm mát khác. Tuy nhiên, nếu lựa chọn và sử dụng không đúng cách, quạt điện vẫn có thể khiến hóa đơn điện tăng cao và làm giảm tuổi thọ thiết bị.

Theo các chuyên gia, các loại quạt làm mát hiện chiếm hơn 3% lượng điện năng tiêu thụ trung bình trong mỗi hộ gia đình. Vì vậy, việc chọn đúng loại quạt phù hợp với diện tích phòng và sử dụng hợp lý sẽ giúp tiết kiệm điện đáng kể trong mùa hè.

Phân loại quạt điện

Theo Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình, mỗi loại quạt được thiết kế phù hợp cho những không gian khác nhau trong nhà.

Quạt hộp

Quạt hộp thường có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, phù hợp với không gian nhỏ dưới 10m2. Loại quạt này có công suất khoảng 40 - 70W, dễ di chuyển và thích hợp cho phòng ngủ nhỏ hoặc góc làm việc cá nhân.

Quạt bàn

Quạt bàn có ưu điểm nhỏ gọn, thường được trang bị nhiều tốc độ gió khác nhau. Thiết bị phù hợp với phòng có diện tích khoảng 10 - 15m2, công suất dao động từ 30 - 60W.

Quạt đứng (quạt cây)

Quạt đứng có khả năng đảo gió theo chiều ngang, làm mát tốt cho không gian rộng từ 15 - 30m2. Công suất phổ biến khoảng 50 - 65W.

Quạt trần

Ảnh minh họa

Đây là lựa chọn phù hợp với những căn phòng rộng và có trần cao trên 3m. Quạt trần giúp lưu thông không khí đều hơn, công suất khoảng 65 - 80W.

Hiện nay, ngoài quạt trần AC truyền thống còn có quạt trần DC vận hành êm hơn, tiêu thụ ít điện năng hơn và có độ bền cao hơn.

Quạt điều hòa

Quạt điều hòa có thể di chuyển linh hoạt, phù hợp với không gian trên 15m2, công suất khoảng 60 - 180W.

Quạt phun sương

Trong khi đó, quạt phun sương thường có kích thước lớn, thích hợp cho không gian mở hoặc khu vực ngoài trời, công suất khoảng 85W.

Nên chọn loại quạt nào cho từng không gian?

Việc dùng quạt quá nhỏ cho phòng rộng hoặc ngược lại đều gây lãng phí điện năng và giảm hiệu quả làm mát.

Ảnh minh họa

Phòng dưới 10m2: ưu tiên quạt hộp hoặc quạt tháp.

Phòng 10 - 12m2: phù hợp với quạt treo tường.

Phòng 10 - 15m2: có thể dùng quạt bàn hoặc quạt treo tường.

Phòng 15 - 30m2: nên chọn quạt đứng, quạt bàn hoặc quạt trần.

Không gian mở trên 25m2: phù hợp với quạt trần, quạt phun sương hoặc quạt hơi nước.

Dùng quạt thế nào để vừa mát vừa tiết kiệm điện?

Không ít người có thói quen bật quạt ở mức gió mạnh nhất liên tục nhiều giờ. Tuy nhiên, đây không phải cách sử dụng tối ưu.

Đặt quạt đúng vị trí để tăng hiệu quả làm mát

Vị trí đặt quạt ảnh hưởng lớn đến khả năng lưu thông không khí. Thay vì để quạt thổi trực tiếp sát người, nên đặt quạt ở nơi thông thoáng hoặc gần cửa sổ để tạo dòng đối lưu. Buổi tối, có thể đặt quạt hướng ra cửa sổ hoặc cửa chính để đẩy khí nóng ra ngoài và hút không khí mát vào phòng.

Kết hợp quạt với nước đá hoặc khăn lạnh

Một mẹo đơn giản được nhiều người áp dụng là đặt chậu nước đá hoặc khăn lạnh trước quạt. Luồng gió đi qua hơi lạnh sẽ giúp không khí dễ chịu hơn, đặc biệt trong phòng nhỏ. Tuy nhiên, không nên lạm dụng quá nhiều đá trong phòng kín vì có thể làm tăng độ ẩm, gây cảm giác bí bách.

Không bật quạt số lớn liên tục

Nhiều người nghĩ quạt càng mạnh càng mát, nhưng tốc độ gió quá lớn trong thời gian dài dễ khiến cơ thể mất nước, khô da và gây mệt mỏi. Theo khuyến nghị, nên để quạt ở mức gió trung bình kết hợp chế độ đảo gió để không khí lưu thông đều hơn trong phòng.

Ảnh minh họa

Tận dụng quạt trần đúng cách

Với quạt trần, nên bật ở tốc độ vừa phải và đóng kín rèm cửa vào ban ngày để hạn chế hơi nóng từ bên ngoài. Nếu phòng có trần cao, quạt trần giúp lưu thông không khí hiệu quả hơn nhiều so với quạt đứng hoặc quạt bàn.

Vệ sinh quạt thường xuyên

Cánh quạt bám bụi sẽ làm giảm lưu lượng gió và khiến quạt chạy yếu hơn dù bật cùng mức công suất. Việc vệ sinh định kỳ không chỉ giúp quạt mát hơn mà còn giảm tiếng ồn và tiết kiệm điện.

Kết hợp quạt với điều hòa để giảm tiền điện

Trong những ngày nắng gắt, có thể dùng quạt kết hợp điều hòa thay vì hạ nhiệt độ quá thấp.

Khi bật thêm quạt đảo gió, người dùng có thể tăng nhiệt độ điều hòa lên khoảng 27 - 29 độ C mà vẫn cảm thấy mát, giúp tiết kiệm đáng kể điện năng tiêu thụ.

Hạn chế nguồn nhiệt trong phòng

Một căn phòng nhiều thiết bị tỏa nhiệt sẽ khiến quạt kém hiệu quả hơn. Vì vậy nên tắt bớt thiết bị điện không cần thiết, đồng thời hạn chế dùng bếp, bàn là, máy sấy tóc trong phòng kín. Bên cạnh đó, các gia đình nên kéo rèm chống nắng vào buổi trưa và đầu giờ chiều.