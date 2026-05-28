1 nút ẩn giúp bật điều hòa không cần dùng điều khiển

Không ít người từng rơi vào cảnh "tá hỏa" vì không tìm thấy điều khiển đúng lúc cần bật điều hòa, nhất là trong những ngày thời tiết nóng bức.

Điều hòa gần như là thiết bị không thể thiếu trong nhiều gia đình, đặc biệt vào mùa hè nắng nóng. Khi dùng điều hòa, không ít người từng rơi vào tình huống remote thất lạc, hết pin hoặc hỏng đột ngột khiến việc bật máy lạnh trở nên khó khăn. Nhiều người thậm chí nghĩ rằng nếu không có điều khiển thì điều hòa hoàn toàn "bó tay". Thực tế, trên đa số dòng máy hiện nay đều có một nút nguồn tích hợp trực tiếp trên dàn lạnh để người dùng có thể bật điều hòa trong trường hợp khẩn cấp.

Nút nguồn trên điều hòa thường nằm ở đâu?

Thông thường, nút nguồn này nằm phía dưới nắp trước của điều hòa, gần khu vực nhận tín hiệu remote hoặc bên cạnh bảng đèn hiển thị. Tùy từng hãng, nút có thể được ghi là ON/OFF, AUTO, MANUAL hoặc POWER. Một số model còn thiết kế nút rất nhỏ để đảm bảo tính thẩm mỹ nên phải mở nắp lọc bụi mới nhìn thấy. Vì vậy nhiều người dù dùng điều hòa nhiều năm vẫn không biết thiết bị nhà mình có nút bật trực tiếp.

Cách bật điều hòa bằng nút nguồn khi không có điều khiển

Người dùng chỉ cần mở nắp trước của dàn lạnh, tìm nút nguồn và nhấn một lần để bật máy.

Sau khi khởi động, điều hòa thường sẽ tự chạy ở chế độ mặc định với mức nhiệt khoảng 24 đến 26 độ C tùy từng hãng. Khi muốn tắt máy, chỉ cần nhấn lại nút này thêm một lần nữa. Đây được xem là giải pháp khá hữu ích trong trường hợp cần bật điều hòa gấp nhưng chưa tìm thấy remote hoặc điều khiển đang hết pin.

Vì sao nút nguồn không thể thay thế hoàn toàn remote?

Dù khá tiện lợi nhưng nút nguồn trực tiếp trên điều hòa chủ yếu chỉ phù hợp để sử dụng tạm thời trong những tình huống khẩn cấp. Khi bật máy bằng cách này, điều hòa thường chỉ hoạt động ở chế độ tự động mặc định nên người dùng khó tùy chỉnh sâu như khi dùng remote. Người dùng sẽ không thể tăng giảm nhiệt độ theo ý muốn, đổi hướng gió, bật chế độ làm lạnh nhanh, hẹn giờ hay chuyển qua các chế độ như hút ẩm hoặc quạt gió. Vì vậy, nút nguồn chỉ đóng vai trò hỗ trợ bật tắt cơ bản thay vì thay thế hoàn toàn điều khiển từ xa. Tất nhiên, trong những ngày thời tiết oi nóng, chỉ cần có thể bật máy lên hoạt động bình thường cũng đã đủ giúp nhiều người "cứu nguy" tạm thời khi chưa tìm thấy remote hoặc điều khiển gặp trục trặc.

Cách khác để bật điều hòa khi không có remote

Ngoài nút nguồn trên dàn lạnh, hiện nay vẫn có nhiều cách khác để bật điều hòa mà không cần điều khiển truyền thống. Một số smartphone Android được trang bị cổng hồng ngoại có thể hoạt động như remote điều hòa thông qua các ứng dụng chuyên dụng. Chỉ cần chọn đúng hãng máy lạnh là điện thoại có thể bật tắt và chỉnh nhiệt độ dễ dàng.

Với các dòng điều hòa đời mới có kết nối Wi-Fi, người dùng còn có thể điều khiển hoàn toàn bằng ứng dụng trên điện thoại. Dù đang ở phòng khác hay ra ngoài, chỉ cần có mạng là vẫn có thể bật điều hòa từ xa.

Ngoài ra, remote đa năng cũng là giải pháp khá phổ biến khi remote gốc bị hỏng hoặc thất lạc. Thiết bị này có giá không quá cao, dễ mua và tương thích với nhiều hãng điều hòa khác nhau.