5 cách xử lý khi không may “chạm trán” rắn độc trong nhà

Mùa hè nắng nóng, các loài rắn có thể bò vào nhà bạn tìm nơi trú ngụ. Nếu không may chạm trán với một con rắn độc ngay trong nhà, việc xử lý sai cách có thể kích động bản năng tấn công của chúng, dẫn đến những hậu quả nguy hiểm cho con người cũng như vật nuôi.

Dưới đây là 5 cách xử lý chuẩn xác mà bạn nên tham khảo để đảm bảo an toàn cho gia đình mình.

1. Đứng im bất động và lùi lại thật chậm rãi

Ngay khi phát hiện rắn, hãy lập tức dừng mọi chuyển động đột ngột. Giữ cơ thể cố định, sau đó từ từ lùi lại phía sau một cách nhẹ nhàng nhất có thể cho đến khi đạt khoảng cách an toàn (tối thiểu 2m).

Rắn có thị lực khá kém nhưng lại cực kỳ nhạy bén với các chuyển động nhanh và đột ngột. Nếu bạn hoảng loạn, la hét hoặc vung tay chân, rắn sẽ hiểu lầm đó là một mối đe dọa tấn công và sẽ ngay lập tức mổ hoặc phun nọc để tự vệ. Việc di chuyển chậm rãi giúp bạn khuất khỏi tầm chú ý của nó.

2. Tuyệt đối không tự ý dùng gậy đánh hoặc cố bắt rắn

Nếu không có kỹ năng chuyên nghiệp, bạn không được dùng chổi, gậy ngắn để đập hoặc cố tình dồn ép con rắn vào góc tường nhằm bắt sống nó.

Thống kê y tế cho thấy, phần lớn các ca bị rắn cắn xảy ra khi con người cố tình giết hoặc bắt chúng. Rắn độc có phản xạ cơ thể cực kỳ nhanh (vận tốc mổ của chúng nhanh hơn cái chớp mắt của con người). Khi bị dồn vào đường cùng và cảm thấy đau đớn, chúng sẽ trở nên hung hãn gấp nhiều lần và tấn công trả đũa quyết liệt.

3. Dùng chậu lớn úp ngược hoặc ném một chiếc khăn dày lên con rắn

Nếu con rắn đang nằm im trên sàn nhà phẳng, bạn có thể đứng từ khoảng cách an toàn, dùng một chiếc chậu/thùng nhựa lớn úp ngược lên nó rồi đè vật nặng lên trên. Hoặc bạn có thể ném một chiếc chăn/khăn tắm dày và tối màu phủ kín lên con rắn.

Việc úp chậu giúp cô lập hoàn toàn con rắn, ngăn không cho nó bò lung tung sang khu vực khác trước khi đội cứu hộ đến.

Trong khi đó, việc đắp khăn dày/tối màu dựa trên tập tính sinh học của rắn: Khi rơi vào không gian tối đen và không nhìn thấy xung quanh, rắn sẽ có cảm giác an toàn như đang ở trong hang, chúng sẽ lập tức bình tĩnh lại, nằm im và ngừng bò trườn.

4. Cách ly trẻ nhỏ, thú cưng và mở thông cửa hướng ra ngoài

Ngay lập tức đưa trẻ em và vật nuôi (chó, mèo) ra khỏi khu vực có rắn. Nếu hướng di chuyển của con rắn gần cửa ra vào hoặc cửa sổ, hãy nhẹ nhàng mở toang cửa để tạo lối thoát cho nó.

Trẻ em và thú cưng thường tò mò, dễ làm kích động rắn và có sức đề kháng rất yếu nếu trúng độc. Bản chất của rắn khi bò vào nhà là để tìm chỗ trốn hoặc thức ăn chứ không chủ động tìm người để cắn. Nếu bạn tạo cho chúng một lối thoát thông thoáng ra ngoài tự nhiên, chúng sẽ tự động bò đi để tránh sự hiện diện của con người.

5. Giám sát từ xa và gọi ngay cho lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp

Luôn để mắt tới con rắn từ một khoảng cách an toàn để biết nó đang ẩn nấp ở đâu. Đồng thời, gọi ngay cho lực lượng cứu hộ (114) hoặc các chuyên gia bắt rắn tại địa phương.

Rắn rất giỏi ngụy trang và luồn lách qua các khe hở nhỏ. Nếu bạn mất dấu, việc tìm kiếm lại sẽ cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Việc giữ tầm nhìn từ xa giúp bạn chủ động kiểm soát tình hình, trong khi các chuyên gia với đồ bảo hộ và dụng cụ chuyên dụng (gậy kẹp rắn) sẽ xử lý con vật một cách an toàn và nhân đạo nhất.

Lưu ý, n ếu tình huống xấu nhất xảy ra và có người bị cắn, việc quan trọng nhất là ghi nhớ hình dạng con rắn (hoặc chụp ảnh lại nếu có thể) và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức.