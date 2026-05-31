Cô nàng theo style "old money": Càng tối giản lại càng khiến dân tình muốn bắt chước theo

Giữa thời đại mà xu hướng thời trang thay đổi liên tục, logo hàng hiệu phủ kín outfit hay những bộ cánh cầu kỳ luôn dễ gây chú ý trên mạng xã hội, vẫn có một nhóm fashionista đi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Không cần mặc quá nổi bật, không cần đắp quá nhiều xu hướng lên người, họ vẫn khiến dân tình mê mẩn bởi khí chất sang trọng rất riêng. Và đó cũng chính là sức hút của phong cách "old money". Một trong những gương mặt được yêu thích nhất theo đuổi style này chính là Cass Dimicco - nữ blogger người Mỹ nổi tiếng với những outfit tối giản nhưng luôn toát lên cảm giác giàu có và tinh tế.

Điều đặc biệt là càng theo dõi phong cách của Cass, nhiều người lại càng nhận ra: đôi khi mặc đẹp không nằm ở việc diện bao nhiêu món đồ đắt đỏ, mà nằm ở cách lựa chọn những item đơn giản nhưng thật sự phù hợp với bản thân. Không giống nhiều fashionista thích khoe logo xa xỉ hoặc liên tục chạy theo trào lưu mới, Cass Dimicco gần như chỉ trung thành với những món đồ cơ bản. Tủ đồ của cô xoay quanh sơ mi trắng, blazer oversized, quần âu suông, áo len mỏng, tank top, trench coat hay váy tối giản.

Thoạt nhìn, những item này thậm chí còn khá quen thuộc và không quá đặc biệt. Nhưng chính cách phối đồ tinh gọn, cộng thêm sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ lại giúp tổng thể outfit mang cảm giác cực kỳ "đắt tiền". Đây cũng là tinh thần cốt lõi của phong cách "old money": không phô trương nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự sang trọng.

Một trong những bí quyết lớn nhất giúp style của Cass luôn có cảm giác thanh lịch nằm ở bảng màu cô lựa chọn. Thay vì các gam neon nổi bật hay họa tiết quá phức tạp, nữ blogger ưu tiên những tông màu ít bão hòa như trắng kem, be, nâu mocha, camel, xám nhạt hay đen. Đây đều là những gam màu mang cảm giác nhẹ nhàng, dễ phối và đặc biệt không bao giờ lỗi mốt. Khi kết hợp cùng nhau, chúng tạo nên tổng thể rất hài hòa, sang trọng mà không cần cố gắng quá nhiều. Ngoài ra, các gam màu trung tính còn giúp outfit trông "đắt" hơn hẳn so với những bộ đồ nhiều màu sắc hoặc quá nhiều chi tiết rối mắt. Đây cũng là lý do phong cách "old money" thường gắn liền với bảng màu tối giản.

Không chỉ chú trọng màu sắc, Cass Dimicco còn đặc biệt quan tâm tới chất liệu và phom dáng trang phục. Dù chỉ mặc những item basic, cô vẫn ưu tiên các chất vải có độ rủ đẹp, đứng phom và mang cảm giác mềm mại cao cấp. Quần âu luôn được chọn dáng suông vừa phải để tạo cảm giác thanh thoát. Blazer oversized nhưng không quá rộng thùng thình. Áo sơ mi có độ mềm tự nhiên thay vì cứng nhắc như đồ công sở truyền thống. Chính sự "vừa đủ" này giúp outfit của Cass mang tinh thần thư thái nhưng không luộm thuộm. Đây cũng là điều khiến nhiều người cực kỳ yêu thích phong cách của cô: mặc đơn giản nhưng vẫn có thần thái rất riêng.

Một điểm thú vị khác là dù theo đuổi style tối giản, Cass không hề tạo cảm giác nhàm chán. Cô thường nhấn nhá outfit bằng các món phụ kiện nhỏ như kính mắt, khuyên tai vàng, đồng hồ dây da hoặc túi xách dáng basic. Những món phụ kiện này không quá phô trương nhưng đủ giúp tổng thể trông tinh tế và có chiều sâu hơn. Đặc biệt, nữ blogger cũng hạn chế đeo quá nhiều phụ kiện cùng lúc để giữ tinh thần tối giản đặc trưng của phong cách "old money".

Không khó hiểu khi ngày càng nhiều cô gái trẻ bị cuốn hút bởi style của Cass Dimicco. Trong thời đại mọi thứ đều dễ trở nên quá tải, một phong cách nhẹ nhàng, tinh gọn nhưng vẫn sang trọng lại càng tạo cảm giác dễ chịu và đáng học hỏi. Điều quan trọng là phong cách này không đòi hỏi phải sở hữu quá nhiều hàng hiệu đắt đỏ. Chỉ cần biết lựa chọn màu sắc phù hợp, ưu tiên phom dáng đẹp và giữ tổng thể gọn gàng, bất kỳ ai cũng có thể ứng dụng tinh thần "old money" trong đời thường.

Nếu cũng yêu thích style này thì dưới đây là 1 số item tương tự mà bạn có thể tham khảo ngya:

Đây cũng là lý do style tối giản ngày càng được yêu thích mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Không còn chạy theo việc mặc thật nổi để thu hút ánh nhìn, nhiều cô nàng bắt đầu hướng tới vẻ đẹp thanh lịch, bền vững và có chiều sâu hơn. Và có lẽ chính Cass Dimicco là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Càng tối giản, cô lại càng khiến người khác muốn bắt chước theo.