Mỹ nhân châu Á "da trắng hơn cả người da trắng" nhờ 5 nguyên tắc duy trì suốt nhiều năm

Nhắc tới làn da trắng sáng nổi tiếng của làng giải trí châu Á, Phạm Băng Băng luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Nữ diễn viên gây ấn tượng suốt nhiều năm với làn da trắng đều màu, căng bóng và gần như không lộ dấu hiệu xuống sắc dù thường xuyên makeup đậm hoặc làm việc dưới ánh đèn cường độ cao.

Không ít người cho rằng để có làn da như vậy cần phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố di truyền hoặc những liệu trình đắt đỏ. Tuy nhiên, qua nhiều lần chia sẻ về thói quen chăm sóc da, có thể thấy bí quyết của Phạm Băng Băng chủ yếu nằm ở việc bảo vệ da kỹ lưỡng và duy trì những thói quen chăm sóc đều đặn trong thời gian dài. Dưới đây là những nguyên tắc dưỡng da được nhiều người cho rằng góp phần giúp nữ diễn viên duy trì làn da trắng sáng nổi bật suốt nhiều năm.

1. Bôi kem chống nắng hàng ngày

Nếu chỉ chọn một bước skincare quan trọng nhất để giữ da trắng sáng lâu dài, nhiều chuyên gia da liễu đều cho rằng đó là chống nắng. Đây cũng là bước được Phạm Băng Băng đặc biệt chú trọng trong routine hằng ngày. Tia UV là nguyên nhân lớn khiến da sạm màu, xuất hiện thâm nám và lão hóa nhanh hơn. Ngay cả khi không hoạt động ngoài trời quá lâu, làn da vẫn chịu tác động từ ánh nắng mỗi ngày. Vì vậy, việc duy trì thói quen dùng kem chống nắng đều đặn được xem là nền tảng để giữ da ổn định và hạn chế xuống tông theo thời gian. Nhiều người đầu tư rất nhiều vào serum dưỡng trắng nhưng lại chống nắng không kỹ, khiến làn da khó cải thiện rõ rệt. Thực tế, một làn da được bảo vệ tốt trước tia UV thường cũng sẽ sáng khỏe và đều màu hơn lâu dài.

2. Che chắn kỹ bằng mũ, khẩu trang, găng tay khi ra nắng

Ngoài kem chống nắng, Phạm Băng Băng còn nổi tiếng với việc che chắn rất kỹ mỗi khi ra ngoài. Không khó để bắt gặp hình ảnh nữ diễn viên đội mũ rộng vành, đeo kính râm hoặc mặc áo chống nắng kín mít khi di chuyển ngoài trời. Đây là thói quen được nhiều người đánh giá cao vì chống nắng vật lý vẫn luôn là một trong những cách bảo vệ da hiệu quả nhất. Kem chống nắng dù tốt đến đâu cũng khó đạt hiệu quả tối đa nếu da phải tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt quá lâu. Đặc biệt vào mùa hè, việc kết hợp thêm khẩu trang, kính mát hoặc găng tay sẽ giúp hạn chế tình trạng da bị bắt nắng, giảm nguy cơ xuất hiện nám hoặc tàn nhang theo thời gian.

3. Dùng serum và mặt nạ làm sáng da

Bên cạnh việc bảo vệ da kỹ, nữ diễn viên cũng rất chú trọng các bước dưỡng sáng và cấp ẩm. Những sản phẩm như serum vitamin C, serum dưỡng sáng hoặc mặt nạ cấp ẩm thường xuyên xuất hiện trong routine skincare của cô. Các sản phẩm dưỡng sáng giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng da xỉn màu, giúp da nhìn đều màu và có độ rạng rỡ hơn. Trong khi đó, mặt nạ dưỡng ẩm lại giúp làn da duy trì độ căng bóng và hạn chế tình trạng khô ráp. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc sử dụng thật nhiều sản phẩm mà là duy trì đều đặn và lựa chọn những thành phần phù hợp với tình trạng da hiện tại.

4. Tập thể dục đều đặn để da khỏe hơn từ bên trong

Không chỉ chăm sóc da từ bên ngoài, Phạm Băng Băng cũng duy trì thói quen vận động để cơ thể khỏe mạnh hơn. Việc tập thể dục đều đặn không chỉ giúp giữ dáng mà còn hỗ trợ tuần hoàn máu tốt hơn, từ đó giúp làn da nhìn hồng hào và có sức sống hơn. Nhiều người nhận ra rằng khi cơ thể khỏe mạnh và ngủ nghỉ điều độ, làn da cũng ổn định hơn rõ rệt. Ngược lại, nếu thường xuyên thức khuya, ít vận động hoặc căng thẳng kéo dài, da rất dễ xỉn màu và nổi mụn. Các hình thức vận động nhẹ như đi bộ, yoga hoặc pilates cũng được nhiều phụ nữ yêu thích vì vừa hỗ trợ sức khỏe vừa giúp cơ thể thư giãn tốt hơn.

5. Uống nước ép trái cây và rau củ tự nhiên

Một trong những thói quen được nhiều người đẹp châu Á yêu thích là bổ sung thêm rau củ và trái cây vào chế độ ăn uống hằng ngày. Phạm Băng Băng cũng từng chia sẻ cô thích các loại nước ép tự nhiên từ trái cây hoặc rau củ để hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh hơn. Những loại trái cây giàu vitamin như chanh, thanh long hoặc cam thường được nhiều người lựa chọn vì chứa chất chống oxy hóa và hỗ trợ làn da nhìn tươi tắn hơn. Ngoài ra, việc uống đủ nước mỗi ngày cũng giúp da hạn chế tình trạng khô ráp và thiếu sức sống.

Tất nhiên, nước ép hay thực phẩm lành mạnh không thể thay thế hoàn toàn skincare, nhưng khi kết hợp với lối sống khoa học, chúng có thể góp phần giúp làn da duy trì trạng thái khỏe hơn từ bên trong.

Có thể thấy, bí quyết để sở hữu làn da trắng sáng như Phạm Băng Băng không nằm ở những phương pháp quá phức tạp mà đến từ sự kiên trì trong chăm sóc và bảo vệ da mỗi ngày. Từ việc chống nắng kỹ lưỡng, dưỡng sáng đúng cách cho tới duy trì lối sống lành mạnh, tất cả đều góp phần giúp làn da giữ được vẻ đều màu và căng khỏe lâu dài hơn theo thời gian.