4 con giáp có duyên với bất động sản, dễ mua được đất giá tốt trong tháng 5 âm lịch

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp được cho là có duyên với bất động sản và mua được đất giá tốt trong tháng 5 âm sắp tới không nhé.

Tháng Giáp Ngọ (tháng 5 âm lịch) năm Bính Ngọ bắt đầu từ ngày 15/6/2026 dương lịch. Đây là thời điểm cục diện "Ngọ - Ngọ tự hình" tạo ra sự biến động mạnh về dòng tiền, nhưng hỏa khí vượng lại là nguồn sinh dưỡng tuyệt vời cho hành Thổ (chủ về đất đai).

Cụ thể, tháng Giáp Ngọ nằm trong năm Bính Ngọ tạo nên cục diện "Ngọ - Ngọ tự hình", khiến hỏa khí phương Nam bùng phát đến mức cực hạn và dễ gây ra sự trì trệ hoặc cạnh tranh ngầm. Nguồn năng lượng quá nhiệt này thúc đẩy các ý tưởng và dự án phát triển với tốc độ chóng mặt nhưng cũng dễ kích hoạt sự nóng nảy, vội vàng trong các quyết định tài chính.

Tuy nhiên, đối với các lĩnh vực thuộc hành Thổ như bất động sản, sự trùng phùng của song Ngọ lại trở thành nguồn sinh dưỡng tuyệt vời, giúp biến áp lực thành động lực bứt phá mạnh mẽ. Đây là thời điểm cốt lõi đòi hỏi bạn phải giữ vững sự tỉnh táo, làm việc theo kế hoạch chi tiết để điều hòa dòng năng lượng xung thiên này thành những thành quả thực tế vững chắc.

Dưới đây là 4 con giáp có duyên rực rỡ với bất động sản và dễ mua được nhà đất với giá hời trong tháng 5 âm này để bạn tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất (Thổ) gặp tháng Ngọ và năm Ngọ tạo thành cục diện Tam Hợp, đem lại vận trình bất động sản thăng hoa nhất. Bản mệnh dễ dàng tiếp cận được những nguồn thông tin nội bộ uy tín, gặp được chính chủ thiện chí bán gấp với giá rẻ hơn thị trường từ 10% - 15%. Thủ tục sang tên đổi chủ, thông quan giấy tờ pháp lý trong tháng 5 âm này được cho là sẽ diễn ra vô cùng hanh thông và thuận lợi.

Để có thể tối ưu tài lộc, tuổi Tuất có thể cân nhắc việc đặt một quả cầu thạch anh vàng bàn làm việc để tụ khí hành Thổ. Ngoài ra, khi đi xem đất hoặc ký hợp đồng đặt cọc, con giáp này nên mặc trang phục màu vàng đất hoặc nâu để tăng sự tỉnh táo, tránh bị môi giới dắt mũi.

2. Con giáp tuổi Dần

Nằm trong vòng vây của bộ ba Tam Hợp, tuổi Dần cũng sẽ là con giáp có cơ hội sở hữu những bất động sản có vị trí đắc địa hoặc tiềm năng tăng giá cao nhờ quý nhân chỉ đường dẫn lối trong tháng 5 âm sắp tới. Sự quyết đoán bẩm sinh giúp bạn chốt giao dịch nhanh chóng ngay khi tìm được căn nhà ưng ý. Bản mệnh cũng dễ dàng vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi hoặc được người thân hỗ trợ tài chính để mua nhà.

Để tối ưu tài lộc, tuổi Dần hãy đặt một chậu cây xanh nhỏ (như cây vạn lộc) ở hướng Chính Đông nơi làm việc để kích hoạt hành Mộc sinh Hỏa cát lợi. Bên cạnh đó, con giáp này hãy đi giao dịch vào khung giờ hoàng đạo buổi sáng (7h - 9h) hướng về phương Chính Nam để đón Tài Thần.

3. Con giáp tuổi Mùi

Nhờ cục diện Lục Hợp với địa chi tháng và năm, tuổi Mùi (Thổ) cũng sẽ là con giáp nhận được sự tương sinh mạnh mẽ, giúp bạn khơi thông dòng vốn để đầu tư đất đai. Bản mệnh có duyên mua được nhà đất từ những người quen biết cũ nhượng lại với giá hữu nghị, hoặc tìm được những dự án chung cư có tiến độ thanh toán giãn cách, rất an toàn cho dòng tiền cá nhân.

Để tăng may mắn, tuổi Mùi nên mang ví tiền hoặc phụ kiện màu nâu để điều hòa bớt hỏa khí nóng nảy của ngày Ngọ. Ngoài ra, con giáp này có thể đặt một bình gốm sứ nhỏ tại góc tại góc Đông Nam phòng khách vì sẽ giúp bạn giữ chặt dòng tiền và không đưa ra các quyết định xuống tiền cảm tính.

4. Con giáp tuổi Thìn

Dù không nằm trong bộ hợp nhưng tuổi Thìn (Thổ) gặp song Ngọ (Hỏa) tạo thế "Hỏa sinh Thổ" vô cùng mạnh mẽ. Đây là tháng thích hợp để con giáp này xuống tiền mua đất nền hoặc căn hộ để ở cố định. Sự nhạy bén giúp bạn tháo gỡ được những vướng mắc về tranh chấp cũ, hoặc săn được những bất động sản phát mãi của ngân hàng với mức giá cực kỳ hời.

Tuổi Thìn có thể đặt một ly nước sạch ở góc phía Chính Bắc của bàn làm việc để dẫn lối dòng chảy tài lộc từ thiên can Giáp (Mộc) được Thủy dưỡng. Buổi sáng trước khi đi ký kết giao dịch đất đai, con giáp này hãy bước chân phải ra khỏi nhà trước để đón nhận cát khí.

*Lưu ý chung: Trong tháng Giáp Ngọ, 4 con giáp tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi và tuổi Thìn cần đặc biệt kiểm soát sự nóng nảy bốc đồng do Hỏa khí tự hình quá vượng để tránh đưa ra các quyết định xuống tiền mua bán cảm tính. Đồng thời, việc rà soát kỹ lưỡng mọi điều khoản giấy tờ pháp lý và quy hoạch đất đai là điều kiện tiên quyết giúp các bạn bảo toàn dòng vốn và săn được bất động sản giá hời một cách an toàn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.