3 ĐỒ VẬT nhất định phải có trong phòng điều hòa ngày hè, vừa giúp bảo vệ cơ thể vừa tiết kiệm tiền điện

Mùa hè nắng nóng khiến điều hòa trở thành thiết bị không thể thiếu trong nhiều gia đình.

Khi nhiệt độ ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 35-40 độ C, điều hòa trở thành giải pháp làm mát được nhiều gia đình lựa chọn. Tuy nhiên, việc sử dụng điều hòa trong thời gian dài thường đi kèm một số vấn đề mà nhiều người đã từng trải qua như khô họng khi thức dậy, da mất độ ẩm, cảm giác ngột ngạt hoặc đau đầu nhẹ.

Nguyên nhân là bởi trong quá trình làm lạnh, điều hòa cũng đồng thời hút bớt hơi ẩm trong không khí. Độ ẩm trong phòng giảm xuống khiến cơ thể dễ bị mất nước hơn, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có bệnh lý về đường hô hấp.

Thay vì phải đầu tư các thiết bị đắt tiền, nhiều chuyên gia về môi trường sống cho rằng chỉ cần một vài vật dụng đơn giản cũng có thể giúp cải thiện đáng kể chất lượng không khí trong phòng điều hòa.

Dưới đây là 3 món đồ nên có trong phòng điều hòa để tăng độ ẩm và bảo vệ sức khỏe

1. Khăn ẩm

Một trong những cách tăng độ ẩm tự nhiên dễ thực hiện nhất là treo một chiếc khăn ẩm trong phòng, đặc biệt ở khu vực gần luồng gió điều hòa.

Khi không khí lạnh thổi qua, hơi nước từ khăn sẽ từ từ khuếch tán vào không khí, giúp hạn chế tình trạng khô da và khô niêm mạc đường hô hấp. Đây là mẹo được nhiều gia đình áp dụng vì không tốn chi phí và có thể thực hiện ngay lập tức.

Ngoài ra, nếu muốn tạo cảm giác thư giãn, bạn có thể nhỏ thêm vài giọt tinh dầu thiên nhiên lên khăn để giúp không gian dễ chịu hơn.

2. Một chậu nước

Nếu không muốn sử dụng khăn ẩm, một chậu nước nhỏ đặt trong phòng cũng có thể mang lại hiệu quả tương tự.

Nước sẽ bốc hơi tự nhiên, giúp duy trì độ ẩm ổn định trong không khí. Đây là giải pháp đặc biệt phù hợp với những gia đình sử dụng điều hòa nhiều giờ liên tục hoặc bật điều hòa suốt đêm.

Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, an toàn, không tiêu tốn điện năng và gần như không phát sinh chi phí.

Nhiều người còn tận dụng các bình thủy tinh, chậu gốm hoặc vật dụng trang trí để vừa tăng độ ẩm vừa làm đẹp không gian sống.

3. Cây xanh

Một vài chậu cây xanh trong phòng điều hòa không chỉ giúp căn phòng trở nên sinh động hơn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Các loại cây như lưỡi hổ, trầu bà hay cây nhện có khả năng thích nghi tốt trong môi trường trong nhà. Chúng góp phần hấp thụ khí CO₂, giảm cảm giác bí bách và giúp không gian trở nên dễ chịu hơn.

Bên cạnh đó, quá trình thoát hơi nước tự nhiên của cây cũng hỗ trợ duy trì độ ẩm không khí ở mức ổn định. Đây là lý do nhiều chuyên gia nội thất hiện nay khuyến khích đặt một vài chậu cây nhỏ trong phòng ngủ hoặc phòng làm việc có sử dụng điều hòa thường xuyên.

Bên cạnh đó, trong những ngày nắng nóng cao điểm, cách sử dụng điều hòa cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lượng điện năng tiêu thụ. Để làm mát hiệu quả hơn, người dùng nên điều chỉnh cửa gió hướng lên trên để luồng khí lạnh phân bổ đều khắp căn phòng thay vì thổi thẳng xuống dưới.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị duy trì nhiệt độ ở mức 26-28 độ C. Đây được xem là ngưỡng cân bằng giữa sự thoải mái và khả năng tiết kiệm điện, đồng thời hạn chế nguy cơ cơ thể bị sốc nhiệt khi di chuyển giữa môi trường trong nhà và ngoài trời.

Ngoài ra, việc vệ sinh điều hòa định kỳ và tận dụng các chế độ thông minh như Sleep hay hẹn giờ sẽ giúp thiết bị vận hành ổn định, bền hơn và ít tốn điện hơn. Kết hợp với một chiếc khăn ẩm, chậu nước hoặc vài chậu cây xanh trong phòng, bạn có thể tận hưởng không gian mát mẻ, dễ chịu suốt mùa hè mà vẫn kiểm soát tốt chi phí điện sinh hoạt.

Nguồn: Baidu