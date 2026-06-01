Mỹ nhân showbiz bỏ hết hào quang, làm dâu gia tộc nghìn tỷ: Sống trong biệt thự hoành tráng, gara rộng đến mức chứa 6 siêu xe

Căn biệt thự gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, được thiết kế hiện đại, sang trọng từng chi tiết.

Đàm Thu Trang từng là một trong những người mẫu nổi bật của làng giải trí Việt nhờ chiều cao 1m76 cùng vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch. Người đẹp sinh năm 1989 ghi dấu ấn qua nhiều cuộc thi nhan sắc và người mẫu, như giải Miss Teen được yêu thích nhất năm 2008, đăng quang Hoa khôi xứ Lạng, lọt Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010 và Top 6 Vietnam’s Next Top Model 2011.

Tên tuổi của Đàm Thu Trang càng nhận được sự quan tâm khi kết hôn với "đại gia phố núi" Cường Đô La vào năm 2019. Sau khi về chung một nhà, người đẹp dần rút khỏi các hoạt động giải trí, tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc tổ ấm. Hiện tại, cô đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng cùng các con. Gia đình nhỏ sinh sống trong căn biệt thự xa hoa tại TP.HCM, được xem là một trong những cơ ngơi nổi bật của giới doanh nhân và nghệ sĩ Việt.

Toàn cảnh biệt thự của vợ chồng Đàm Thu Trang - Cường Đô La

Sau khi về chung nhà, Đàm Thu Trang và Cường Đô La sống trong căn biệt thự bề thế tại TP.HCM. Cơ ngơi được hoàn thiện vào năm 2019 và được cặp đôi đặt tên là Full House, lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc. Căn biệt thự luôn nhận được sự quan tâm bởi quy mô hoành tráng cùng phong cách thiết kế hiện đại, sang trọng.

Ngôi nhà gây ấn tượng với không gian rộng rãi, tiện nghi và được chăm chút kỹ lưỡng ở từng khu vực. Chỉ riêng không gian gara đã có diện tích lớn đến mức đủ sức chứa hơn 6 chiếc siêu xe - cũng là thú vui "thượng lưu" của Cường Đô La. Không chỉ đầu tư cho nội thất và tiện ích, vợ chồng doanh nhân còn rất chú trọng việc trang trí nhà cửa. Vào các dịp lễ Tết, khu vực mặt tiền thường được phủ kín hoa tươi, cây cảnh và các tiểu cảnh cầu kỳ, giúp căn biệt thự càng thêm nổi bật và tràn ngập không khí ấm cúng.

Biệt thự siêu rộng của Đàm Thu Trang - Cường Đô La

Vào dịp lễ Tết, trước cổng nhà thường được trang hoàng vô cùng lộng lẫy

Không gian gara rộng rãi, chứa được hơn 6 chiếc siêu xe

Bên trong biệt thự, không gian sống càng khiến nhiều người choáng ngợp bởi độ rộng rãi và mức độ đầu tư. Ngoài phòng riêng được thiết kế theo sở thích của từng nhóc tỳ, căn nhà còn sở hữu phòng đồ chơi rộng như một khu vui chơi thu nhỏ, phòng chiếu phim hiện đại cùng phòng tập gym đầy đủ tiện nghi...

Khu vực phòng khách là một trong những điểm nhấn nổi bật của căn biệt thự. Không gian được thiết kế với trần cao, tạo cảm giác thoáng đãng và bề thế. Gam nâu be chủ đạo mang đến sự ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng. Nội thất hiện đại với những món đồ có kích thước lớn, được sắp xếp hài hòa, góp phần tôn lên vẻ đẳng cấp của căn nhà. Hệ cửa kính rộng giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, khiến không gian luôn sáng sủa và thêm phần xa hoa.

Không gian phòng khách trong biệt thự của Đàm Thu Trang - Cường Đô La

Từng món đồ nội thất đều được chọn lựa kỹ lưỡng

Không gian riêng của nhóc tỳ Subeo

Phòng của ái nữ Suchin

Khu vực tập gym tại gia