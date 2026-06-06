Bộ phim 18+ Hàn Quốc này vừa chiếu và đang thu hút nhiều sự chú ý.

Teach You A Lesson (tựa Việt: Bài Học Đáng Đời) mới đây đã lên sóng Netflix và thu hút nhiều sự chú ý. Đây là phim 18+ có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng Kim Mu Yeol, Lee Sung Min, Jin Ki Joo và P.O, khai thác chủ đề bạo lực học đường.

Teach You A Lesson là phim 18+ khai thác chủ đề chống bạo lực học đường, có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc.

Trong thế giới của phim 18+ Teach You A Lesson giáo viên ở các trường học gặp khó khăn trong việc kỷ luật học sinh. Thậm chí, nhiều người còn mảy may suy nghĩ về việc phải làm điều đó. Điều này gây ra những vấn đề xã hội nghiêm trọng, buộc Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Giáo dục phải thông qua Sửa đổi Luật Bảo vệ Quyền của Giáo viên.

Với việc thông qua luật này, một tổ chức chính phủ mới - Cục Bảo vệ Quyền Giáo dục đã được thành lập. Na Hwa Jin là thành viên của Cục Bảo vệ Quyền Giáo dục. Nhóm của anh được cử đến các trường học gặp vấn đề để giám sát. Ở đó, họ có thể giáo dục học sinh mà không bị bất kỳ hạn chế nào.

Ngay từ tập đầu, bộ phim 18+ đã khiến khán giả phấn khích với cảnh Na Hwa Jin trừng trị một học sinh cá biệt chuyên đi bạo lực học đường bạn học.

Dù chỉ vừa mới chiếu, thế nhưng với nội dung hấp dẫn cùng dàn cast chất lượng, phim 18+ Teach You A Lesson đã tạo tiếng vang không nhỏ. Phim được đánh giá là có nội dung cực kỳ kích thích và xem rất "đã", khi khán giả được chứng kiến những kẻ bạo lực học đường bị trừng phạt một cách thích đáng. Các màn hành động phải nói là rất sướng mắt, về diễn xuất thì từ các nam chính, nữ chính cho đến các vai phụ đều làm quá tốt.

Ngoài ra, cách ekip sản xuất khắc họa vấn nạn bạo lực học đường cũng được đánh giá cao, không chỉ gây ấn tượng mạnh mà còn để nhắc cho người xem, cho xã hội nhớ rằng bạo lực học đường luôn là vấn đề không thể chủ quan.

Teach You A Lesson vừa chiếu đã gây sốt mạng xã hội, hứa hẹn sẽ là cú hút mới của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Bình luận của netizen về phim Teach You A Lesson: - Phim đỉnh điên, hay thực sự. - Đang xem, hay nha các bác. - Cuốn nha, đánh coi đã mắt lun. - Này là chuyển từ manhwa thầy giáo gì đó quên tên rùi, nhưng mà hay lắm luôn. Lên phim chưa gì đã thấy hợp vai rồi, hí hí. - Vừa xem mấy đoạn cut trời ơi đúng gu tui luôn ấy.

Lấy cảm hứng từ webtoon đình đám Get Schooled, bộ phim 18+ khai thác những góc tối của môi trường giáo dục hiện đại. Ngay từ khi bắt đầu sản xuất, dự án đã gây tranh cãi khi đề cập đến các vấn đề chủng tộc, giới tính một cách thiếu tinh tế. Điều này lại khiến tác phẩm trở thành một trong những cái tên gây được chú ý nhất khi lên sóng.

nguồn: Mydramalist