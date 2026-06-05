Màn cầu hôn 20 triệu view đang viral khắp MXH: Nhà trai là hoàng tử ngôn tình, nhà gái đẹp như phép màu giữa nhân gian

Một người dịu dàng như bước ra từ tiểu thuyết, một người đẹp đến mức khó rời mắt, cặp đôi này đang khiến netizen phát sốt.

Hôm nay, từ khóa "Lý Hiện ôm hoa cầu hôn Trương Tịnh Nghi" bất ngờ càn quét mạng xã hội Trung Quốc với hơn 20 triệu lượt xem, khiến không ít khán giả tưởng rằng làng giải trí lại sắp đón thêm một cặp đôi mới. Trong những hình ảnh đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, Lý Hiện diện vest trắng lịch lãm, quỳ một gối giữa biển hoa rực rỡ, tay nâng bó hoa và chăm chú nhìn người đối diện bằng ánh mắt đầy dịu dàng. Đứng trước anh là Trương Tịnh Nghi với vẻ đẹp trong trẻo, mong manh nhưng vẫn nổi bật giữa khung cảnh lãng mạn như bước ra từ truyện ngôn tình.

Thế nhưng màn cầu hôn khiến cả cõi mạng quắn quéo này thực chất chỉ là cảnh quay mới nhất của bộ phim ngôn tình hiện đại Vụ Lý Thanh. Dù chưa chính thức lên sóng, tác phẩm đã sớm trở thành một trong những dự án được quan tâm nhất màn ảnh Hoa ngữ. Ngay từ lễ khai máy, khoảnh khắc chung đôi của hai ngôi sao đã giúp dự án thu về gần 1 tỷ lượt đọc trên các nền tảng, được giới chuyên môn đánh giá là phim ngôn tình hiện đại đáng mong đợi nhất năm.

Hậu trường cảnh cầu hôn đang viral khắp MXH xứ Trung

Sức hút của dự án còn đến từ ê-kíp sản xuất chất lượng. Đạo diễn Cù Hữu Ninh, người từng tạo nên thành công của Thơ Ngây trực tiếp cầm trịch, trong khi tác giả nguyên tác Minh Khai Dạ Hợp tham gia sâu vào quá trình chuyển thể. Để tái hiện chân thực thế giới của những người làm gốm, đoàn phim còn xây dựng hẳn một xưởng gốm thực cảnh rộng 2.000m² và yêu cầu các diễn viên học nghề làm gốm bài bản trước khi bấm máy.

Bên dưới lớp vỏ ngôn tình lãng mạn là câu chuyện trưởng thành của nữ nghệ nhân gốm Trần Thanh Vụ. Sau khi dần đánh mất tiếng nói chung với người bạn thanh mai trúc mã, cô gặp gỡ doanh nhân công nghệ Mạnh Phất Uyên người đàn ông âm thầm bước vào cuộc đời mình theo cách đặc biệt nhất. Chiếc chén trà mang tên "Vụ Lý Thanh" trở thành sợi dây kết nối số phận của hai người, đồng thời là biểu tượng cho một tình yêu từng rạn nứt nhưng vẫn có thể được hàn gắn.

Đặc biệt, nhân vật Mạnh Phất Uyên được xây dựng theo mô-típ "hoàng tử ngôn tình" chính hiệu. Anh lặng lẽ mua lại toàn bộ những tác phẩm bị khách hàng trả về của Thanh Vụ, thuê văn phòng đối diện xưởng gốm để âm thầm dõi theo và đồng hành cùng cô suốt nhiều năm. Một chuyện tình vừa dịu dàng vừa bền bỉ như thế cũng là lý do khiến chỉ riêng cảnh cầu hôn bị rò rỉ đã đủ khiến hàng triệu khán giả đứng ngồi không yên.

Nếu những hình ảnh hậu trường đã đẹp như cổ tích, khán giả càng có lý do để kỳ vọng Vụ Lý Thanh sẽ trở thành một trong những bộ phim ngôn tình gây chú ý nhất khi chính thức lên sóng vào năm sau.

Theo Sohu