Quá nể phim Trung Quốc lật đổ loạt bom tấn Hàn chiếm top 1 Việt Nam: Nữ chính đẹp hơn tiên trên trời

Bộ phim bất ngờ leo lên top 1 Netflix Việt Nam, vượt qua nhiều tác phẩm đình đám khác.

Giữa lúc đường đua phim Hoa ngữ đang khá nhộn nhịp với hàng loạt tác phẩm cổ trang mới lên sóng, Kiều Sở bất ngờ trở thành cái tên gây chú ý bậc nhất. Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, bộ phim đã nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Netflix Việt Nam, vượt mặt loạt bom tấn như My Royal Nemesis, The Wonderfools... Sở hữu công thức vốn được khán giả yêu thích gồm trùng sinh, quyền mưu và báo thù, cộng thêm màn kết hợp của Trần Đô Linh và Chu Dực Nhiên, Kiều Sở đang được xem là một trong những hiện tượng cổ trang cực hot của màn ảnh Hoa ngữ thời điểm hiện tại.

Kiều Sở xoay quanh Sở Triêu (Trần Đô Linh), con gái của một vị đại tướng quân trấn giữ biên cương. Sau khi gia tộc rơi vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực và bản thân nếm trải nhiều mất mát, nàng quyết tâm thay đổi số phận, từng bước bước chân vào chốn triều đình đầy âm mưu và toan tính. Từ một tiểu thư xuất thân danh môn, Sở Triêu dần trưởng thành thành người phụ nữ bản lĩnh, sẵn sàng đối đầu với những thế lực đứng sau các biến cố của gia tộc.

Đồng hành cùng nàng là Tạ Yến Lai (Chu Dực Nhiên), một chàng trai mang thân thế bí ẩn, vừa là người đồng hành vừa là tri kỷ trên hành trình bảo vệ giang sơn. Ban đầu, cả hai đến với nhau vì những mục đích riêng, nhưng qua hàng loạt biến cố sinh tử và những cuộc đấu trí nơi triều đình, họ dần xây dựng được sự tin tưởng và tình cảm sâu sắc dành cho nhau.

Bên cạnh tuyến tình cảm, bộ phim còn khắc họa cuộc đối đầu giữa Sở Triêu với nhiều phe phái quyền lực trong triều, nơi mỗi quyết định đều có thể làm thay đổi vận mệnh của cả một gia tộc, thậm chí là cả vương triều.

Trong Kiều Sở, Trần Đô Linh tiếp tục phát huy thế mạnh vốn làm nên thương hiệu của cô suốt nhiều năm qua: nhan sắc cổ trang mang khí chất như một tiên nữ Sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú cùng đôi mắt trong trẻo nhưng chất chứa nhiều tâm sự, nữ diễn viên dễ dàng tạo cảm giác nàng sinh ra để mặc cổ phục. Trong phim, tạo hình của Trần Đô Linh thiên về vẻ đẹp thanh lệ, đoan trang và đài các, vừa có nét dịu dàng của tiểu thư khuê các, vừa toát lên sự cứng cỏi của một nữ chủ từng trải qua biến cố. Không ít khán giả nhận xét mỗi khung hình có sự xuất hiện của cô đều mang cảm giác như một bức tranh cổ phong sống động.

Không chỉ gây sốt ở Việt Nam, Kiều Sở còn đang xô đổ nhiều thành tích ở mặt trận phim Trung Quốc. Trước khi phát sóng, bộ phim đã thu về hơn 1,8 triệu lượt đặt xem trước và dẫn đầu chỉ số thịnh vượng Datawin trong nhóm phim cùng thời điểm. Vừa mới công chiếu, sức nóng của tác phẩm tiếp tục tăng mạnh khi nhân vật Sở Triều do Trần Đô Linh thủ vai đạt mốc 200 triệu nhiệt độ nhân vật, đồng thời trở thành nhân vật nữ cán mốc 100 triệu và 200 triệu nhiệt độ nhanh nhất trên nền tảng Youku trong năm 2026. Bên cạnh đó, chỉ số nhân vật Vlinkage của Sở Triều được ghi nhận ở mức 8,85, trong khi độ nhiệt của bộ phim trên Youku đã vượt 7.500 điểm, cho thấy sức hút vượt trội của tác phẩm giữa đường đua phim Hoa ngữ hiện nay.