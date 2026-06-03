Bộ phim mới chính thức lên sóng ngày 2/6 giữa thế trận quảng bá chưa từng có, khi hàng chục ngôi sao hạng A đồng loạt lên tiếng ủng hộ, bất chấp muôn vàn ồn ào chưa kịp lắng từ trước đó.

Trước ngày lên sóng, cái tên Kiều Sở đã liên tục chiếm lĩnh bảng xếp hạng tìm kiếm Weibo với lý do không thể bình thường hơn: Nửa giới giải trí Trung Quốc đồng loạt vào cuộc quảng bá. Và khi phim chính thức ra mắt vào trưa 2/6, kết quả ngay ngày đầu cho thấy thế trận đó không phải vô ích.

Danh sách các nghệ sĩ tham gia cổ vũ cho Kiều Sở dài đến mức đọc không hết một hơi: Dương Dương, Tống Uy Long, Tống Tổ Nhi, Trương Tịnh Nghi, Hà Hoằng San, Trần Lập Nông, Lưu Hạo Tồn, Chúc Tự Đan, Mạnh Tử Nghĩa, Lư Dục Hiểu, Trần Triết Viễn, Ngô Tuyên Nghi, Thường Hoa Sâm, Quan Hiểu Đồng, Trần Dao, Hồ Tĩnh, Khuất Sở Tiêu, Uông Đạc, Lâm Canh Tân, Châu Vũ Đồng, Hà Nhuận Đông, Kim Thần, Chương Nhược Nam, Trần Tĩnh Kha, Bành Dục Sướng, Tăng Lê, Trương Huệ Văn, Lý Tuyết Cầm...

Chưa dừng lại, một loạt tên tuổi khác gồm Lý Quân Nhuệ, Tăng Thuấn Hy, Đổng Tư Thành, Bao Thượng Ân, Vương Ảnh Lộ, Mã Bá Khiên, Ngải Mễ còn bỏ tiền bao vip để ủng hộ phim.

Đây không đơn thuần là chuyện tình cảm đồng nghiệp. Giới quan sát nhận định thế trận ấy được tạo nên từ nhiều lớp quan hệ chồng chéo, từ mạng lưới cá nhân giữa các nghệ sĩ, cho đến những liên kết bền chặt hơn giữa nền tảng phát sóng và đơn vị sản xuất đứng sau dự án.

Kết quả ngày đầu lên sóng rất ấn tượng.

Nhiệt độ Youku phá mốc 7.500 điểm, là mức nhiệt ngày đầu cao nhất trên Youku tính đến thời điểm này trong năm 2026. Nhân vật Sở Triều do Trần Đô Linh thủ vai phá mốc 2 tỷ nhiệt độ nhân vật chỉ trong vòng 13 tiếng, được ghi nhận là kỷ lục nhanh nhất nền tảng này. Phim cũng leo thẳng Top 1 bảng nhiệt phát sóng, Top 1 bảng độc quyền và Top 1 bảng cổ trang ngay trong ngày đầu. Trước đó, phim đã tích lũy hơn 1,8 triệu lượt đặt trước, dẫn đầu chỉ số Datawin so với các phim phát sóng cùng thời điểm.

Phim cổ trang "đại nữ chủ" và màn bình phiên gây tranh cãi từ trước khi máy quay lăn

Kiều Sở không phải cái tên xa lạ với fan Hoa ngữ, nhưng hành trình từ thông báo đến ngày lên sóng lại đầy sóng gió.

Bài đăng công bố dàn cast Kiều Sở chỉ thu về hơn 1.400 lượt thích nhưng lại nhận tới gần 89.000 bình luận, phần lớn là những ý kiến tiêu cực, xoay quanh nghi vấn về năng lực và độ nổi tiếng của Chu Dực Nhiên. Nhiều người cho rằng anh không đủ tầm để "bình phiên" với Trần Đô Linh trong một tác phẩm đại nữ chủ. Thêm vào đó, quá khứ của Chu Dực Nhiên cũng bị đào lại, bao gồm loạt phốt hút thuốc và uống rượu khi chưa đủ tuổi, nợ tiền vi phạm hợp đồng, thậm chí bị cáo buộc bán lịch trình của đồng nghiệp hồi còn làm thực tập sinh.

Fan hâm mộ của Trần Đô Linh lo ngại việc bình phiên có thể khiến thời lượng xuất hiện của cô bị cắt giảm, thậm chí xuất hiện tình trạng tăng đất diễn cho nam chính và cải biên quá mức, nên đã tuyên bố rút khỏi fandom.

Trước những tranh cãi đó, chính Trần Đô Linh đã lên tiếng: "Tôi mong mọi người đừng vội suy đoán dựa trên những thông tin bị cắt xén hoặc hiểu sai. Những điều đó thật sự ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình sáng tạo của tôi cũng như của cả ekip. Lời chia sẻ này sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi lên tiếng về việc này."

Nam nữ chính đẹp đến mức... cần được bảo tồn

Giữa cơn lốc ồn ào đó, thứ thu hút ánh nhìn nhiều nhất vẫn là nhan sắc của hai diễn viên chính.

Trần Đô Linh được mệnh danh là "bạch nguyệt quang" của dòng phim cổ trang, gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh tao và khí chất quý phái. Gương mặt trứng ngỗng, làn da trắng ngần, khí chất cổ điển khiến cô nổi bật trong bất kỳ bộ cổ phục nào. Đặc biệt trong Kiều Sở, cô khoác nhiều bộ lễ phục màu tối lại càng tôn thêm nước da như ngọc. Không ít fan thốt lên rằng "visual như vậy cần được bảo tồn suốt đời."

Về phía Chu Dực Nhiên, tạo hình của nam diễn viên sinh năm 2000 trong Kiều Sở cũng nhận về làn sóng khen ngợi. Ngay từ ngày đầu ghi hình, khi hình ảnh đầu tiên rò rỉ lên mạng xã hội, anh đã khiến người xem mê mẩn. Dù vướng không ít ồn ào ngoài đời, nhan sắc của mỹ nam này là điều mà cả hai phía đều phải thừa nhận.

Nội dung phim có xứng tầm?

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Sở Hậu của tác giả Hy Hành, Kiều Sở gồm 24 tập do đạo diễn Dương Long cầm trịch, người đã cùng Trần Đô Linh tạo nên thành công của Quý Nữ (Khi Chim Nhạn Trở Về) trước đó.

Phim đưa khán giả theo chân hành trình tái sinh, báo thù và tìm lại lý tưởng sống của nữ chính Sở Triều trong bối cảnh cổ đại giả tưởng. Ở kiếp trước, vì sự ngây thơ và tin người, nàng tiểu thư con nhà tướng quân đã trở thành "bàn đạp" bi thảm, mất mạng tức tưởi trong cuộc chiến tranh giành quyền lực của thế tử Tiêu Tuần.

Điểm sáng lớn nhất của phim nằm ở yếu tố quyền mưu nhưng không đánh mất ranh giới đạo đức. Dù sử dụng vô số mưu kế sắc sảo, nhân vật Sở Triều tận sâu thẳm vẫn giữ tấm lòng nhân ái, lấy sự an nguy của muôn dân làm gốc. Phim được người hâm mộ ví von là phiên bản nữ của Tàng Hải Truyện.

Hiện phim đang phát sóng trên Youku mỗi ngày lúc 11h, đã ra đến tập 4. Khai màn về nhiệt độ rất ấn tượng, phần còn lại sẽ thuộc về bia miệng của khán giả sau khi xem thực tế.