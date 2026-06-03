Kết hợp giữa hắc sắc hài, bí ẩn và giả tưởng, Chủ Tịch Tập Sự đang là cái tên được khán giả Hàn săn đón nhất mùa hè 2026 với màn mở đầu ấn tượng và tuyến nhân vật đầy kịch tính.

Chủ Tịch Tập Sự (tên tiếng Anh: Reborn Rookie, tên tiếng Hàn: 신입사원 강회장) chính thức lên sóng JTBC từ ngày 30/5, đồng thời phát song song trên VieON tại Việt Nam với phụ đề và thuyết minh tiếng Việt vào lúc 22h30 mỗi tối thứ Sáu và thứ Bảy.

Chỉ sau hai tập đầu, phim đã gây bất ngờ khi tỷ suất người xem toàn quốc (theo Nielsen Korea) tăng vọt từ 3,7% lên 5,2%. Rating theo từng phút cao nhất tại khu vực Seoul và vùng phụ cận đạt 5,8%. Tại Việt Nam, phim ghi nhận hơn 150.000 lượt xem và 4,9 sao đánh giá trên VieON chỉ trong thời gian ngắn đầu tiên lên sóng.

"Tái sinh" để lật mặt từ bên trong

Câu chuyện xoay quanh Kang Yong Ho (Son Hyun Joo đóng), chủ tịch tập đoàn Choi Sung Group, người một tay gây dựng đế chế kinh doanh lớn thứ 10 Hàn Quốc. Sau khi tuyên bố nghỉ hưu và mở cuộc đua thừa kế, hai người con ruột của ông là Kang Jae Kyung (Jeon Hye Jin đóng) và Kang Jae Seong (Jin Goo đóng) không những không xúc động mà còn lập tức bộc lộ tham vọng. Tệ hơn, chính họ là những kẻ đứng sau vụ tai nạn bỏ trốn nhằm vào cầu thủ bóng đá Hwang Jun Hyun (Lee Jun Young đóng), rồi tìm cách ngụy tạo bằng chứng đổ tội cho cha.

Cú phản bội đó kéo theo một biến cố kỳ lạ, linh hồn của Kang Yong Ho bị hoán đổi vào cơ thể của Hwang Jun Hyun. Ông tỉnh dậy trong thân xác một chàng trai 20 tuổi, trong khi bên ngoài, những đứa con ông cất công nuôi dưỡng đang ráo riết lợi dụng khoảng trống quyền lực để tranh giành ngôi kế vị. Báo Hàn 머니투데이 nhận xét, chỉ trong tập đầu, phim đã dựng được đủ các trục xung đột lớn: chiến tranh thừa kế, vụ tai nạn bỏ trốn, ngụy tạo bằng chứng và màn hoán đổi linh hồn.

Không còn quyền lực, không có danh tính, Kang Yong Ho buộc phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát với tư cách thực tập sinh tại chính tập đoàn mình sáng lập. Đây là lúc bộ phim khai thác triệt để nghịch lý hài hước nhưng đắng cay: một chủ tịch quen ra lệnh nay phải học cách dùng Excel, quen với phòng họp sang trọng nay phải ngồi bàn thực tập viên, và điều trớ trêu hơn cả, phải làm việc cùng cô con gái út Kang Bang Geul (Lee Ju Myoung đóng) mà ông chưa từng công khai với thế giới. Cô cũng đang giấu thân phận, lấy tên Casey Kang, thâm nhập tập đoàn với mục đích riêng.

Báo Hàn mô tả thể loại của phim là sự pha trộn giữa hắc sắc hài (블랙코미디), bí ẩn và giả tưởng, chứ không đơn thuần là phim hài nhẹ nhàng. Yếu tố phục thù và đấu trí chốn công sở tạo ra chiều sâu riêng, trong khi những tình huống nghịch lý từ việc "ông chủ hóa nhân viên" đem lại tiếng cười vừa duyên vừa chua ngoa.

Dàn diễn viên gạo cội hội tụ

Sức hút của phim càng được đẩy lên nhờ dàn diễn viên. Son Hyun Joo, gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn với loạt vai tài phiệt và chính khách nặng ký, lần này thủ vai Kang Yong Ho ở phần "linh hồn gốc", trong khi Lee Jun Young (thành viên UKISS) phải thể hiện nhân vật như một vai diễn kép: vừa là cầu thủ Hwang Jun Hyun, vừa là chủ tịch Kang Yong Ho trong thân xác đó. Để chuẩn bị, Lee Jun Young cho biết anh đã xem rất nhiều phim và quảng cáo của đàn anh Son Hyun Joo, không nhằm bắt chước mà để hấp thụ thần thái: "Tôi muốn khán giả cảm thấy mọi thứ diễn ra mượt mà thay vì nghĩ rằng tôi đang nhại lại tiền bối".

Tuyến đối đầu giữa Jeon Hye Jin và Jin Goo, hai người con tranh giành ghế kế vị, cũng được đánh giá là một trong những điểm nhấn kịch tính nhất. Jeon Hye Jin tiết lộ: "Sau buổi đọc kịch bản đầu tiên, Jin Goo nói với tôi rằng: 'Chị cứ thử mọi thứ mình muốn, em sẽ phối hợp theo'.

Chúng tôi không nói chuyện quá nhiều nhưng luôn phối hợp rất ăn ý". Đáng chú ý, đây là một trong những dự án truyền hình lớn đầu tiên đánh dấu sự tái xuất của Jeon Hye Jin sau khoảng lặng dài theo biến cố gia đình cuối năm 2023.

Cùng thế giới quan với "Cậu Út Nhà Tài Phiệt"

Chủ Tịch Tập Sự được chuyển thể từ webtoon cùng tên của tác giả San Kyung, người cũng là cha đẻ của Cậu Út Nhà Tài Phiệt (Reborn Rich, 2022) từng tạo nên cơn sốt toàn châu Á. Hai tác phẩm chia sẻ chung thế giới quan: trong phim, đội bóng mà Hwang Jun Hyun từng thi đấu trước khi chuyển nhượng chính là Sunyang FC, đội bóng của tập đoàn Sunyang trong Cậu Út Nhà Tài Phiệt. Chi tiết nhỏ này được các fan phát hiện và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Dù có sự liên kết thú vị đó, đạo diễn Go Hye Jin khẳng định bộ phim hoàn toàn có màu sắc riêng: "Chúng tôi chỉ giữ lại thiết lập hoán đổi linh hồn từ nguyên tác, còn lại đã thay đổi khá nhiều. Khán giả sẽ cảm nhận được một kiểu thú vị hoàn toàn khác".



