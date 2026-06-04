Phim Trung Quốc không dành cho người mắc chứng mù mặt: 10 anh như 1, sơ hở là nhận nhầm

Ai mắc chứng mù mặt mà xem phim này thì chỉ có khóc.

Chiếu chưa được bao lâu nhưng Kiều Sở đã nhanh chóng trở thành bộ phim cổ trang Trung Quốc được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Bên cạnh cốt truyện quyền mưu, tình cảm và dàn diễn viên trẻ sở hữu visual nổi bật, tác phẩm còn bất ngờ leo hot search với chủ đề ngoài dự kiến: Khán giả không phân biệt nổi các nam diễn viên trong phim.

Kiều Sở gây chú ý ngay khi vừa lên sóng với, có sự tham gia của Trần Đô Linh và dàn mỹ nam hùng hậu

"Dàn nam diễn viên phim Kiều Sở khó phân biệt quá" lên hot search

Trên nhiều diễn đàn phim ảnh, không ít người hài hước cho rằng Kiều Sở chính là bài kiểm tra khó nhất dành cho hội mắc chứng mù mặt. Lý do là dàn mỹ nam trong phim đều sở hữu ngoại hình thư sinh, có sống mũi cao, gương mặt trắng trẻo, tạo hình cổ trang chỉn chu với kiểu tóc gần giống nhau.

Từ nam chính Tạ Yến Lai (Chu Dực Nhiên) cho đến các nhân vật quan trọng khác như Tạ Yến Phương (Đường Hiểu Thiên) hay thế tử Tiêu Tuân (Vương Thụy Xương)..., tất cả đều có tạo hình búi tóc cao, trang phục tối màu. Chưa kể màu phim được xử lý đồng đều theo tông trầm ấm, cộng thêm lớp filter làm da mịn và sáng khiến việc phân biệt từng nhân vật trở nên khó khăn.

Các nhân vật có tạo hình na ná nhau

Ở những hình ảnh đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, nếu chỉ nhìn thoáng qua, đặc biệt trong những cảnh quay tối hoặc góc máy trung cảnh, việc nhận nhầm người này thành người kia là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Khán giả không quen mặt thì khó phân biệt từng diễn viên

Nhiều khán giả đùa rằng xem phim phải mất vài giây để nhớ ra "người ấy là ai" mỗi khi một nhân vật nam xuất hiện trên màn hình. Không ít bình luận nhận được hàng nghìn lượt tương tác với nội dung như: "Tôi xem đến tập 10 vẫn chưa thuộc hết mặt dàn nam", "Mỗi lần đổi cảnh là lại phải đoán xem đây là ai", "Là tui nè, hội chứng mù mặt mà cho coi phim này chỉ có khóc", "Tôi là tôi nhìn không ra, có ông nam chính chắc nhận dạng tóc xù ra với nốt ruồi. Mặt bố nữ chính còn ấn tượng hơn" ,...

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên phim cổ trang Trung Quốc rơi vào tình huống này. Trong vài năm trở lại, xu hướng sử dụng filter làm đẹp cùng cách tạo hình khiến nhiều nam diễn viên trẻ vô tình có diện mạo khá giống nhau trên màn ảnh. Tuy nhiên, sự đồng đều về mặt nhan sắc cũng là một trong những yếu tố khiến Kiều Sở được yêu thích. Bộ phim sở hữu dàn diễn viên trẻ có ngoại hình nổi bật, tạo nên những khung hình đẹp mắt và mang đậm chất thẩm mỹ cổ trang Trung Quốc.

Kiều Sở được chuyển thể từ tiểu thuyết Sở Hậu của tác giả Hy Hành. Nội dung phim xoay quanh hành trình tái sinh đầy sóng gió của Sở Triêu (Trần Đô Linh) - một tiểu thư thông tuệ, từ chỗ bị coi như quân cờ trong cuộc chiến vương quyền đã kiên cường đứng lên bảo vệ gia tộc và bách tính khỏi nạn loạn lạc. Đồng hành cùng nàng là nam chính Tạ Yến Lai (Chu Dực Nhiên) - người xuất thân là một binh lính nhỏ từng bước vươn lên trở thành Trấn Quốc đại tướng quân. Bên cạnh cuộc đối đầu quyền lực nghẹt thở, phim còn đan xen tuyến tình cảm giữa một nữ gia chủ mưu trí và một vị tướng quân thâm trầm, tạo nên sức hút lớn cho tác phẩm.

Trần Đô Linh vai Sở Triêu