Đây là một tác phẩm có giá trị xem lại rất cao, dù thưởng thức nhiều lần cũng không bị nhàm chán.

Mới đây, bộ phim Đèn Lồng Đỏ Treo Cao đã gây chú ý khi một lần nữa được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Đây là tác phẩm kinh điển của điện ảnh Trung Quốc, xuất sắc đến mức chính tác giả nguyên tác cũng phải kinh ngạc.

Đèn Lồng Đỏ Treo Cao kể câu chuyện của cô gái trí thứ 19 tuổi tên Tùng Liên. Cha cô không may phá sản và tự vẫn, thế nên Tùng Liên quyết định lấy người đàn ông giàu có tên Trần Tả Thiên. Đáng nói hơn, Tùng Liên chỉ là vợ lẽ thứ 4 của ông ta. Trong gia đình họ Trần có một luật lệ, đó là mỗi đêm đèn lồng đỏ thắp ở trước cửa phòng ai thì ông chồng sẽ ngủ tại phòng của người vợ đó.

Đèn Lồng Đỏ Treo Cao là một kiệt tác của điện ảnh Trung Quốc.

Tất cả những người đàn bà trong biệt phủ họ Trần đều bị cuốn vào cuộc tranh đoạt khốc liệt, đến cả hầu gái của Tùng Liên cũng vậy, khi cô nuôi mộng dùng cơ thể để quyến rũ ông chủ Trần hòng đạt được địa vị và cuộc sống giàu sang.

Theo dõi bộ phim, từng góc đen tối của gia đình danh gia vọng tộc này lần lượt hiện lên trước mắt khán giả. Song song với đó, bộ phim còn khắc họa một tấn bi kịch về thân phận của người phụ nữ thời xưa.

Dưới sự nhào nặn của đạo diễn hàng đầu Trương Nghệ Mưu, Đèn Lồng Đỏ Treo Cao đã mang đến câu chuyện khiến bất cứ ai xem cũng trải qua trăm mối cảm xúc. Nó cũng là một tác phẩm có giá trị xem lại rất cao, dù thưởng thức nhiều lần cũng không bị nhàm chán. Cho những ai chưa biết, Đèn Lồng Đỏ Trên Cao đã đạt giải Sư Tử Bạc tại LHP Venice, đoạt BAFTA Phim ngoại ngữ hay nhất và còn được đề cử Oscar.

Diễn xuất của Củng Lợi trong Đèn Lồng Đỏ Treo Cao thực sự quá hoàn hảo.

Dĩ nhiên bên cạnh Trương Nghệ Mưu, dàn diễn viên và đặc biệt là nữ chính Củng Lợi cũng góp công lớn giúp Đèn Lồng Đỏ Treo Cao trở thành kiệt tác kinh điển. Nữ minh tinh khắc họa quá đỗi xuất sắc vai Tùng Liên, từng sắc thái tâm lý của nhân vật qua các giai đoạn đều được thể hiện chân thật, khiến người xem rung động sâu sắc. Ở thời điểm phim ra mắt, diễn xuất của Củng Lợi đã chín muồi và những gì cô thể hiện thực sự hoàn hảo giống như ngọc không tì vết vậy.