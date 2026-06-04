Mọi ánh nhìn đang dồn vào mỹ nhân 19 tuổi trong bộ phim 18+ gây bão toàn cầu.

Chưa đầy hai tuần sau khi lên sóng, phim 18+ Off Campus đã gây bão trên toàn cầu với hàng chục triệu lượt xem. Đứng ở trung tâm của cơn sốt ấy là Ella Bright, cô gái 19 tuổi vừa bước ra từ thế giới phim thiếu nhi, bỗng chốc trở thành cái tên được cả thế giới tìm kiếm.

Cô bé "ồn ào" nhất nhà

Ella Bright sinh ra tại New York và lớn lên ở London. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 8 tuổi, không hẳn vì đam mê nghệ thuật ngay từ đầu mà vì một lý do rất trần trụi. "Tôi là đứa trẻ rất ồn ào," cô kể với Variety. "Bố mẹ tôi đơn giản là đưa tôi đi học diễn xuất để tôi có chỗ la hét cho thoải mái." Từ một giải pháp tình thế của gia đình, diễn xuất dần trở thành đam mê thực sự và định hình toàn bộ tuổi thơ của Ella.

Cô sinh ra trong gia đình có hai người chị em gái là Georgia và Phoebe. Chính người chị Georgia đã đóng một vai trò đặc biệt ở bước ngoặt đầu tiên của Ella khi cô bé đang thử vai Darrell Rivers trong Malory Towers, Georgia lúc đó đang đọc bộ tiểu thuyết cùng tên của Enid Blyton và giúp em gái tìm hiểu kỹ về nhân vật.

Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp Ella đến với vai chính Darrell Rivers trong Malory Towers series thiếu nhi của CBBC chuyển thể từ bộ truyện kinh điển của Enid Blyton, lấy bối cảnh trường nội trú dành cho nữ sinh thời hậu Thế chiến II. Ella gắn bó với series này suốt hơn 90 tập qua nhiều mùa, và đây cũng là một trong những series gia đình thành công nhất lịch sử CBBC. Vai diễn mang về cho cô đề cử BAFTA Children's Awards và đề cử Children's & Family Emmy Awards.

Ella gia nhập Malory Towers năm 12 tuổi và rời đi năm 18 tuổi, toàn bộ tuổi thiếu niên gắn liền với màn hình và những người bạn đồng nghiệp. "Những cô gái tôi lớn lên cùng trên phim trường đến nay vẫn là những người bạn thân thiết nhất của tôi ngoài đời. Họ gần như ở nhà tôi mỗi ngày," cô chia sẻ. Năm 2023, Ella có thêm một vai diễn đáng nhớ khi vào vai Kate Middleton thời trẻ trong mùa cuối của The Crown trên Netflix.

Kết thúc Malory Towers, Ella đứng trước một ngã rẽ quen thuộc của nhiều diễn viên nhí: tiếp tục nghề hay quay về làm học sinh bình thường? Cô quyết định đi thử vai thêm một thời gian ngắn trước khi tạm nghỉ để ôn thi A-level và chuẩn bị vào đại học. Off Campus là một trong những buổi thử vai cuối cùng đó, và cô không bao giờ kịp thực hiện kế hoạch dừng lại.

Quy trình casting kéo dài qua nhiều vòng: từ self-tape, hai buổi Zoom, rồi bay sang Los Angeles cho một ngày marathon đọc thử chemistry. "Tôi làm xong audition, nhận được vai trong một tháng mà mọi thứ cứ như lốc xoáy," Ella kể. "Rồi tôi nhận ra mình chỉ thi xong được hai môn A-level và sẽ không vào đại học nữa. Thôi, cứ đi thôi." Cô nói thêm: "Đây là giấc mơ thành sự thật theo rất nhiều nghĩa, dù cũng rất đáng sợ."

36 triệu lượt xem và cơn bão toàn cầu

Chỉ trong hai tuần đầu lên sóng trên Amazon Prime Video, phim 18+ Off Campus thu về hơn 36 triệu lượt xem, trở thành series debut đứng thứ ba trong lịch sử nền tảng về độ phủ sóng, vượt qua cả The Summer I Turned Pretty. Phim không chỉ làm mưa làm gió tại Mỹ và châu Âu mà còn gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc, nơi cộng đồng fan hào hứng chia sẻ từng cảnh quay và bình luận tràn ngập những "xem xong muốn tua lại từ đầu".

Điều khiến Off Campus vượt khỏi khuôn khổ một bộ phim lãng mạn thông thường chính là chemistry giữa Ella và nam chính Belmont Cameli. Trong buổi thử vai, có tới hơn 25 diễn viên nam cùng đọc thử cho vai Garrett Graham, nhưng đạo diễn và nhà sản xuất đều nhận xét rằng khi Belmont bước vào phòng, "câu trả lời trở nên quá rõ ràng". Chính Ella xác nhận: "Tôi gặp Belmont trong buổi chemistry read và câu trả lời hiển nhiên ngay lập tức."

Một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất xoay quanh Off Campus không phải là nội dung phim 18+ mà là khoảng cách tuổi tác giữa hai diễn viên chính. Ella năm nay 19 tuổi, trong khi Belmont Cameli đã 28 tuổi, tạo ra chênh lệch gần một thập kỷ trong những cảnh quay thân mật.

Ella không né tránh chủ đề này. Cô chia sẻ thẳng thắn trên podcast Not Skinny But Not Fat: "Tôi đến với vai diễn này với đầy đủ thông tin và hiểu biết về những gì nhân vật yêu cầu. Tôi yêu Hannah và những kịch bản này ngay từ đầu, không bao giờ có câu hỏi liệu tôi có muốn làm điều này không. Tôi hiểu sự lo ngại của mọi người, nhưng không một lần nào tôi cảm thấy bị gạt ra ngoài vì mình nhỏ tuổi hơn.

Cả đoàn phim như một gia đình." Nhiều khán giả cũng lên tiếng bênh vực cô, cho rằng đây là chuyện thường thấy trong các dự án YA của Hollywood và không có gì đáng lo ngại khi có intimacy coordinator chuyên nghiệp tham gia.

Vừa ngây thơ, vừa quyến rũ nét đặc biệt khó tìm

Điều mà truyền thông quốc tế nhắc đến nhiều nhất khi nói về Ella Bright không chỉ là vẻ ngoài, mà là sự pha trộn hiếm có trên khuôn mặt cô: nét trong sáng, ngây thơ của một cô gái vừa rời tuổi teen, nhưng lại song hành với thần thái tự nhiên, cuốn hút khó cưỡng trước ống kính. Đây cũng chính là lý do nhà sản xuất chọn Ella cho vai Hannah Wells, một nhân vật vừa dịu dàng vừa phức tạp về nội tâm.

Ngoài diễn xuất, Ella cũng đang nhanh chóng khẳng định vị trí trong làng thời trang. Sau khi xuất hiện tại New York trong chiếc đầm vàng chanh nổi bật, cô được nhiều tên tuổi lớn như Marie Claire và Who What Wear xếp vào danh sách "it girl" của mùa hè 2026.

Sau khi Hannah và Garrett có được kết thúc viên mãn ở mùa 1, Off Campus mùa 2 sẽ đưa hai nhân vật này trở lại trong vai trò phụ, trong khi tâm điểm chuyển sang câu chuyện tình của những cặp đôi mới. Ella vẫn sống cùng gia đình ở London và sẽ sớm trở lại Vancouver để quay tiếp. Off Campus chính là "năm nhất đại học" của cô không phải trong giảng đường, mà là trên phim trường.

Từ cô bé ồn ào mà bố mẹ phải tìm lớp diễn xuất để "giải phóng năng lượng", Ella Bright đang trên đà trở thành một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý nhất của màn ảnh thế giới.