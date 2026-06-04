Dù nhất quyết không công khai nhưng cặp đôi liên tục bị các đồng nghiệp "vạch trần" mối quan hệ.

Tối 3/6, buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh Ma Xó diễn ra tại TP.HCM, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, khách mời và giới truyền thông. Là một trong những dự án kinh dị Việt nhận được nhiều sự quan tâm nhất thời điểm hiện tại nhờ khai thác yếu tố tâm linh dân gian kết hợp câu chuyện gia đình, Ma Xó đang được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút lớn tại phòng vé khi chính thức ra mắt vào ngày 5/6. Trên thảm đỏ, dàn sao như Uyển Ân, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc,... cùng nhiều gương mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện. Tuy nhiên, nhân vật chiếm trọn spotlight lại là Vĩnh Đam khi mang tới một bó hoa tặng nữ chính Tín Nguyễn.

Tín Nguyễn tại thảm đỏ ra mắt Ma Xó

Điều khiến cư dân mạng bàn tán không phải bó hoa đắt tiền hay màn tương tác thân thiết giữa hai người, mà là dòng chữ ghi trên bó hoa: “Công ty TNHH Tindinh”. Ngay lập tức, nhiều khán giả nhận ra đây không phải tên một doanh nghiệp thực sự mà là cách ghép tên “Tín” và “Vinh”, đọc lái thành “Dinh” - được cho là ám chỉ Tín Nguyễn và bạn trai tin đồn Đoàn Thế Vinh.

Vĩnh Đam và bó hoa "Tindinh"

Tín Nguyễn - Đoàn Thế Vinh vốn có kênh TikTok chung tên Tín Dinh

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng đây chẳng khác nào màn “khui” chuyện tình cảm công khai ngay giữa sự kiện đông người. Bởi suốt nhiều năm qua, Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh liên tục vướng nghi vấn hẹn hò nhưng chưa một lần chính thức xác nhận.

Tin đồn tình cảm của cả hai bắt đầu rộ lên từ khoảng năm 2023. Trong suốt gần 3 năm, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các video, sự kiện, những chuyến du lịch hay các dịp đặc biệt. Dù luôn giữ thái độ kín tiếng, cả hai nhiều lần bị khán giả soi ra loạt hint từ đồ đôi, góc chụp tương đồng cho tới việc xuất hiện trong không gian sống giống hệt nhau. Đặc biệt, đầu năm nay, cư dân mạng còn phát hiện nhiều hình ảnh cho thấy Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh dường như đã dọn về sống chung. Chính vì thế, màn xuất hiện của bó hoa mang tên “Tindinh” tại họp báo Ma Xó càng khiến cư dân mạng tin rằng chuyện tình cảm của cả hai giờ đây gần như là “bí mật ai cũng biết”.

Hình ảnh Đoàn Thế Vinh - Tín Nguyễn bị cho là sống chung một nhà

Bên cạnh câu chuyện bên lề, Tín Nguyễn cũng là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý khi tái xuất màn ảnh rộng với vai nữ chính Thảo trong Ma Xó . Trong phim, cô hóa thân thành một người phụ nữ mang thai sống trong hoàn cảnh nghèo khó, luôn bị ám ảnh bởi nỗi sợ mất con và những hiện tượng tâm linh đáng sợ. Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ diễn viên phải tháo sụn mũi, thậm chí đeo bụng bầu giả trong thời gian dài nhằm làm quen với tâm lý và sinh hoạt của nhân vật.

Tín Nguyễn trong Ma Xó

Xuất thân là một TikToker sở hữu lượng người theo dõi lớn, Tín Nguyễn từng gây bất ngờ khi lấn sân điện ảnh và liên tiếp góp mặt trong các dự án ăn khách. Sau dấu ấn ở Lật Mặt 7: Một Điều Ước, cô tiếp tục xuất hiện trong Thám Tử Kiên và Phá Đám Sinh Nhật Mẹ, từng bước chứng minh khả năng diễn xuất thay vì chỉ được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung. Hiện tại, khi Ma Xó chuẩn bị ra rạp, bên cạnh sự tò mò về vai diễn mới của Tín Nguyễn, khán giả cũng cực kỳ chú ý đến câu chuyện tình cảm kéo dài nhiều năm giữa cô và Đoàn Thế Vinh.