Thảm đỏ ra mắt Ma Xó đã thu hút sự xuất hiện của dàn sao đình đám trong Vbiz.

Tối 3/6, buổi họp báo ra mắt bộ phim Ma Xó đã chính thức sáng đèn tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và giới báo chí. Tham gia đường đua phim Việt tháng 6, Ma Xó hiện là tác phẩm nhận được sự quan tâm lớn nhất nhờ chủ đề kinh dị - gia đình chạm tới gu số đông khán giả. Có mặt tại thảm đỏ sự kiện lần này là màn đổ bộ của dàn sao Vbiz nổi tiếng như Uyển Ân, Yên Đan, Anh Phạm, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phảt, Tín Nguyễn, NSƯT Hạnh Thuý, Alvin Lu...

Dàn cast phim Ma Xó

Dàn sao Vbiz đổ bộ thảm đổ Ma Xó

Yên Đan xuất hiện với hình ảnh ngọt ngào và thanh lịch như một nàng thơ bước ra từ bữa tiệc tối. Nữ diễn viên diện váy đính kết ánh bạc, chất liệu bắt sáng giúp tổng thể trở nên lung linh nhưng không quá phô trương. Kiểu tóc búi gọn kết hợp phần mái thưa ôm nhẹ gương mặt càng làm nổi bật đường nét thanh tú, làn da trắng sáng và đôi mắt trong trẻo. Visual của Yên Đan gây thiện cảm bởi vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính, mang cảm giác mong manh nhưng vẫn đủ sang trọng để nổi bật giữa thảm đỏ đông người.

Yên Đan - Anh Phạm

Anh Phạm lựa chọn thiết kế đầm đen cổ yếm ôm dáng, khoe trọn bờ vai thanh mảnh cùng vóc dáng cao ráo nổi bật. Đứng bên cạnh Yên Đan, Anh Phạm tạo cảm giác như một nữ thần thảm đỏ với khí chất sang chảnh, lạnh lùng cùng chiều cao lý tưởng. Sự tương phản giữa sắc đen huyền bí của trang phục và làn da sáng giúp cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất sự kiện, dễ dàng lấn át dàn nghệ sĩ khách mời.

Uyển Ân gây xuýt xoa với diện mạo sắc sảo, quyến rũ với thiết kế cổ yếm ôm sát cơ thể, kết hợp cùng quần jeans đơn giản, tạo nên tổng thể vừa năng động vừa thời thượng. Mái tóc nâu đồng uốn sóng nhẹ buông dài cùng layout trang điểm nhấn mạnh đôi mắt xanh ánh kim giúp cô trông nổi bật hơn hẳn dưới ánh đèn thảm đỏ. Không theo đuổi phong cách nữ tính, Uyển Ân tạo ấn tượng với năng lượng tươi sáng, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin, mang đến cảm giác hiện đại, cuốn hút của một trong những gương mặt trẻ nổi bật của màn ảnh Việt hiện nay. Uyển Ân

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Lê Khánh

NSƯT Hạnh Thuý

Tín Nguyễn

Alvin Lu

Trần Ngọc Vàng

Trương Quỳnh Anh

Alvin Lu - Đỗ Nhật Hoàng

Huỳnh Lập

Hồ Đông Quan

Kiều Minh Tuấn

Võ Tấn Phát

Đình Khang

Thuỳ Anh

Emma Nhất Khánh