Tiếng hét của Trần Ngọc Vàng giữa sự kiện khiến netizen kêu trời “sao ác quá vậy?”

Có chuyện gì khiến Trần Ngọc Vàng hoảng sợ đến vậy?

Tối 3/6, bộ phim điện ảnh Ma Xó đã có buổi ra mắt chính thức tại TP.HCM với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, khách mời và giới truyền thông. Là một trong những dự án kinh dị Việt được chờ đợi nhất trong tháng 6, Ma Xó nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ khai thác câu chuyện pha trộn giữa yếu tố tâm linh và tình cảm gia đình - đề tài vốn luôn có sức hút lớn với khán giả đại chúng. Thảm đỏ sự kiện vì thế cũng quy tụ hàng loạt gương mặt quen thuộc của Vbiz như Uyển Ân, Yên Đan, Anh Phạm, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phát, Tín Nguyễn, NSƯT Hạnh Thúy, Avin Lu, Trần Ngọc Vàng...

Sự xuất hiện của Trần Ngọc Vàng góp phần giúp bầu không khí trở nên sôi động hơn nhờ ngoại hình chuẩn nam thần của mình. Nam diễn viên lựa chọn set đồ tối giản gồm sơ mi màu kem phối cùng quần tây dáng suông, mang đến vẻ thanh lịch và hiện đại. Gương mặt điển trai cùng đường nét hài hòa, sống mũi cao cùng làn da trắng giúp anh nổi bật dưới ánh đèn sự kiện. Mái tóc được tạo kiểu hơi rối tự nhiên càng tôn lên nét trẻ trung, lãng tử. Không cần trang phục cầu kỳ, Trần Ngọc Vàng vẫn ghi điểm nhờ khí chất điện ảnh, sự tự tin và phong cách cuốn hút.

Tuy nhiên, khoảnh khắc thu hút lượng tương tác lớn nhất lại là khi anh chàng bị "ma xó" hù tới mức giật mình hét thất thanh, bật nhảy khỏi trung tâm thảm đỏ. Trong lúc đang tạo dáng trước ống kính, Trần Ngọc Vàng lơ là cảnh giác và trở thành nạn nhân của staff cải trang thành "ma xó". Mỹ nam 9x cúi gấp người thở không ra hơi, phải mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh. Dù vậy, Trần Ngọc Vàng vẫn lộ rõ vẻ hoảng sợ, đồng thời đề phòng hết mức khi đi qua "ma xó" để tiến vào rạp chiếu.

Trần Ngọc Vàng bị doạ ma tại thảm đỏ Ma Xó

Đoạn clip ghi lại pha chạm trán bất ngờ giữa Trần Ngọc Vàng và "ma xó" nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bật cười trước phản ứng quá đỗi chân thật của nam diễn viên, cho rằng đây là một trong những khoảnh khắc hài hước nhất tại thảm đỏ. Một số netizen cho rằng không chỉ Trần Ngọc Vàng mà vài nghệ sĩ khác cũng bị doạ ma như vậy.

Một số bình luận của netizen: - Cơ địa của ổng như vậy rồi mà còn bị hù nữa. - Ảnh phải cảnh giác cao độ như bà Uyển Ân ý. Cứ 1 giây là bả ngoái lại soi con ma xó. - Sao ổng nhảy như cóc vậy. - Ai ác với chồng em dữ vậy. - Sự sợ hãi của anh là content của tụi em. - Hên ổng chưa bị liệu nói tục là may rồi đó. - Sao ác quá vậy?

Ma Xó xoay quanh cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ Phú (Avin Lu) và Thảo (Tín Nguyễn). Với mong muốn gia đình được bình an, họ làm theo lời bà Tánh (Lê Khánh), rước một "ma xó" về thờ phụng trong nhà. Từ đó, mọi thứ tưởng chừng diễn ra êm đềm khi ánh mặt trời còn hiện hữu, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, hàng loạt hiện tượng kỳ bí và đáng sợ liên tiếp xuất hiện, đẩy các thành viên trong gia đình vào vòng xoáy của nỗi ám ảnh và những bí mật chưa được hé lộ.

Thay vì lạm dụng các màn hù dọa bất ngờ hay hiệu ứng âm thanh giật gân quen thuộc của dòng phim kinh dị, Ma Xó dường như lựa chọn hướng tiếp cận nặng về tâm lý hơn. Qua những hình ảnh được hé lộ trong trailer, bộ phim tập trung khắc họa bầu không khí ngột ngạt, những mâu thuẫn âm ỉ trong gia đình và cảm giác bất an ngày một lớn dần của các nhân vật.

Bên cạnh yếu tố ma quỷ, tác phẩm còn lồng ghép nhiều vấn đề đời sống như cảnh nghèo túng, nỗi đau mất mát, áp lực con cái và sự phụ thuộc vào các tín ngưỡng mang màu sắc huyền bí. Chính sự đan xen giữa bi kịch gia đình và chất liệu tâm linh dân gian đã góp phần tạo nên gam màu u tối, đồng thời mang đến chiều sâu cảm xúc thay vì chỉ đơn thuần khai thác nỗi sợ bằng những cú hù dọa nhất thời.