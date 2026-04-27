Trần Ngọc Vàng: Tôi yêu danh xưng “thuốc độc phòng vé” vô cùng

Không phải một mà là hai dự án “hot hit” cùng lúc gọi tên Trần Ngọc Vàng trên đường đua phim Việt: một bên là Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, nơi anh ghi điểm với hình tượng “bạn trai quốc dân” ngọt ngào, điềm đạm, bên còn lại là Heo 5 Móng - bộ phim kinh dị đưa hình ảnh của anh trở gai góc và táo bạo hơn hẳn. Hai thái cực vai diễn, hai hành trình cảm xúc nhưng lại giao nhau cùng thời điểm giúp cái tên Trần Ngọc Vàng được nhắc đến dày đặc hơn trên mạng xã hội.

Để có cú tăng tốc về độ nhận diện như hiện tại, nam diễn viên đã không chọn lối rập khuôn quen thuộc. Anh chủ động thoát ra khỏi vùng an toàn, thử sức với những màu sắc đối lập nhau. Đây không chỉ là sự thay đổi về hình ảnh mà còn cho thấy rõ tham vọng đào sâu vào nghề, rằng anh sẵn sàng thử, sẵn sàng va chạm để tìm thêm giới hạn mới cho bản thân.

Trong cuộc trò chuyện này, Trần Ngọc Vàng sẽ trải lòng về áp lực khi đứng giữa hai dự án cùng lúc, những câu chuyện hậu trường chưa từng kể từ phân cảnh gây tranh cãi, trải nghiệm tâm linh rợn người cho đến những góc nhìn rất thẳng thắn về nghề, về danh xưng “thuốc độc phòng vé” hay hành trình đi từ cảm giác lạc lõng đến khi được gọi tên.

Xin chào Trần Ngọc Vàng. Có thể thấy tên tuổi của bạn đang được phủ sóng trên mạng xã hội với hai bộ phim lên sóng cùng thời điểm là Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay và Heo 5 Móng. Cảm giác của bạn lúc này thế nào khi tham gia 2 dự án hiện rất được viral?

Thực ra đối với tôi đó là một sự may mắn rất lớn. Đầu tiên là hai dự án được quay ở thời điểm khác nhau nhưng lại may mắn được chiếu cùng thời điểm. Hiện tại, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã chiếu xong những tập cuối cùng còn Heo 5 Móng thì vừa mới ra mắt. Với hai vai diễn mang màu sắc khác nhau, tôi may mắn nhận được sự quan tâm và tình cảm từ khán giả. Tôi cảm thấy biết ơn rất nhiều, biết ơn hai ekip vì đã cho mình cơ hội được thể hiện những vai diễn mà tôi đang theo đuổi và thực hiện mong muốn mang tới cho khán giả nhiều giá trị hơn.

Ở hai dự án, bạn được hợp tác với hai bạn diễn là Thuỳ Anh và Ốc Thanh Vân. Đối với bạn, điểm khác nhau giữa hai người bạn diễn này là gì?

Chắc chắn một điều rằng khi làm việc với một bạn diễn mới, tôi luôn mang tâm lý hồn nhiên nhất có thể để tạo kết nối với bạn diễn của mình một cách tự nhiên nhất. Mỗi bạn diễn đều mang cho tôi một năng lượng khác biệt. Hơn hết, mỗi vai diễn là một thể loại khác nhau, tính cách nhân vật cũng khác nhau. Chính vì vậy, không thể nào hai bạn diễn giống nhau được. Huống hồ là hai bạn diễn của tôi đều rất “Gen Z”.

Tôi may mắn khi được làm việc với chị Ốc Thanh Vân và Thuỳ Anh. Cả hai người đều lớn tuổi hơn tôi nhưng mang nguồn năng lượng rất hợp với tôi, tạo cơ hội để tôi kết nối tốt nhất và phối hợp với nhau trong phim ăn ý hơn.

Với phim Heo 5 Móng, tôi thấy biết ơn chị Ốc rất nhiều. Nếu không có chị thì không có Chí trên màn ảnh đâu. Chị đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình hai chị em hợp tác, đóng phim. Thâm niên trong nghề của chị cũng đủ lâu để khi nhìn vào đó, tôi đúc kết được nhiều bài học giá trị trong nghề của mình. Giống như sự điềm đạm của chị, sự khéo léo thông minh của chị và cách chị dấn thân vào nhân vật, đó là những điều mà tôi rất biết ơn khi học hỏi từ chị Ốc.

Thuỳ Anh mang một năng lượng tươi trẻ, vui vẻ. Trong phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, chúng tôi đóng một cặp đôi yêu đương. Cùng là yêu đương nhưng ở hai dự án lại có phong cách trái ngược nhau. Một bên là có thực sự là yêu chưa, bên còn lại là yêu sâu đậm nhưng không biết có nên nói hay không. Ở thời điểm hiện tại, Phan Minh và Chí là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau và khán giả có thể nhìn thấy được sự đối lập đó trên màn ảnh.

Trong phim Heo 5 Móng, bạn đóng vai một người chồng hơi bất tài, phải chửi bới trong những phân đoạn nhất định. Thử thách lớn nhất của bạn khi vào vai Chí là gì?

Thử thách lớn nhất của tôi khi vào vai Chí là những cảm giác chưa bao giờ mình trải qua. Ví dụ những phân cảnh về sát nhân, về tệ nạn xã hội là những cảnh đầu tiên tôi thể hiện trên màn ảnh. Tôi thấy thực sự áp lực vì tôi không biết mình có lột tả được đầy đủ nội hàm, nội tâm của nhân vật lên màn ảnh để khán giả hiểu về nhân vật trọn vẹn hay không. Đó là áp lực của tôi.

Áp lực nữa là vì tôi tham gia một dự án có dàn cast là các anh chị đã nổi tiếng, còn tôi chỉ có tên có tuổi chứ chưa có tiếng. May mắn hơn, tôi được làm việc trong một môi trường mà mọi người yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ hỗ trợ nhau. Tôi nghĩ đó là điều hạnh phúc nhất và những điều hạnh phúc đó mang lại cho tôi một cảm giác cực kỳ thoải mái khi làm việc trong môi trường có những con người nhiệm màu.

Gần đây, phân cảnh tranh luận giữa vai diễn Chí và Jennifer trong Heo 5 Móng đang rất viral. Cảm nhận của bạn khi đóng phân cảnh này cùng Ốc Thanh Vân là gì?

Đó cũng là một phân cảnh áp lực lắm, cả hai chị em luôn. Chị Ốc chưa từng có câu chuyện đổ vỡ hay chịu những câu nói nặng nề từ chồng. Tôi là người chưa lập gia đình. Tôi chỉ đúc kết bằng vốn sống, ở đây nghĩa là xem nhiều phim ảnh, đọc nhiều sách, quan sát nhiều khía cạnh trong xã hội. Chúng tôi lắng nghe và ghi nhớ kinh nghiệm cá nhân với nhau cho tới khi đọc tới phân cảnh đó.

Ban đầu, kịch bản không nặng nề giống vậy mà hơi “mỏng”. Chị Ốc và tôi có ngồi lại với đạo diễn và biên kịch để sửa lại. Chị Ốc có thêm thắt câu chuyện nói nửa tiếng Việt và tiếng Anh. Tôi thấy rất hợp lý vì nhân vật của chị là một Việt kiều về nước. Việc nói chêm tiếng Anh cộng với ngoại hình của chị lúc đó là nhuộm da nâu, lông mày sắc lẹm khiến nhân vật trở nên hay ho, y chang những người phụ nữ Việt kiều ngày xưa về nước khoe mẽ. Tôi thấy nhân vật của chị và cảm thấy mình đang bước chân vào thế giới của Heo 5 Móng.

Tôi cũng xin phép chị Ốc thêm một câu thoại cho Chí để khiến cho nhân vật Jennifer cảm thấy đổ vỡ và tổn thương vô cùng, tan nát cõi lòng, con tim. Ở kịch bản cũ, câu thoại đó còn “nhẹ” lắm, chưa đủ sát thương, chưa đủ động lực để nhân vật vùng lên, tan vỡ. Tôi muốn xin kinh nghiệm từ chị Ốc và hỏi chị rằng câu nói nào của chồng khiến chị đau lòng nhất. Chị trả lời là: “Chồng chị không chửi chị, chỉ nâng niu chị thôi” thì tôi xin kinh nghiệm ở đâu bây giờ. Tôi đành phải nhờ chị tưởng tượng xem nếu người yêu thương chị làm chị tổn thương bằng lời nói thì câu nói nào sẽ khiến chị đau lòng nhất. Sau đó, tôi gợi ý câu nói đó và chị nghiền ngẫm khoảng 10 - 15 giây và bảo “Điếng đó, đau dữ đó”. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, chị có chia sẻ sau phân cảnh quay ngày hôm đó, chị về nhà và cũng có trằn trọc suy nghĩ về câu nói đó rất nhiều. Tôi nghĩ khi những cặp vợ chồng khi xem phân cảnh đó sẽ có rất nhiều bài học, góc nhìn khác nhau về mối quan hệ của mình.

Trong trailer của Heo 5 Móng, Trần Ngọc Vàng gây ấn tượng với một phân cảnh 18+, tuy nhiên ở bản phim chính thức thì cảnh này đã bị cắt bỏ. Quá trình quay phân cảnh 18+ có khiến bạn gặp khó khăn gì không?

Bởi vậy mới nói trailer và bản phim chính thức khác nhau. Trailer là cái đưa ra để khán giả có sự tò mò nhất định để xem bằng được bộ phim đó. Hôm xem phim, tôi cũng có hỏi đạo diễn là tại sao không giữ lại cảnh đó mà lại để cảnh kia. Anh Lưu Thành Luân có hỏi tôi là muốn giữ cảnh nào, chỉ được chọn 1 trong 2. Tôi chọn bản trên phim vì ấn tượng hơn bản trailer rất nhiều.

Trong trailer, mọi người có thể thấy một hình ảnh khác của Trần Ngọc Vàng từ xưa tới giờ. Đây cũng là lần đầu tiên quay cảnh đó trên phim và thể hiện trên màn ảnh. Tôi từng chia sẻ rằng bất kỳ một phân đoạn nào trong phim cũng góp phần kể câu chuyện. Chắc chắn một điều là câu chuyện đó phải thuyết phục mình thì mình mới làm được. Tôi nghĩ đó là phân cảnh lột tả nội tâm của Chí. Nếu khán giả xem hết phim thì sẽ hiểu tại sao lại có phân cảnh đó. Đó là dấu hiệu cho biết nhân vật Chí có ẩn khuất nào đó, góc tối nào đó chưa được khai thác.

Phân cảnh đó trông thì “mát mẻ” nhưng thực ra chúng tôi quay vào lúc 3-4h sáng và phải tắm liên tục, xong 1 cảnh là lại ra xối nước, trùm mền. Đoàn phim đều là những anh em thân thiết nên tôi thấy môi trường này thực sự mang lại cho mình cảm giác an toàn. Chính vì sự thoải mái đó nên ekip giống như gia đình của tôi, không có gì phải phòng hờ, e thẹn hay ngại ngùng. Anh chị em trong ekip rất tinh tế khi quay những cảnh “nhạy cảm” đó nên mới có thành quả như ngày hôm nay.

Phân cảnh 18+ của bạn trong Heo 5 Móng hoàn toàn không che?

Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối mà, sẽ có những góc quay “lừa dối” khán giả. Không thể nào lộ hết được, sẽ có những góc máy hỗ trợ sao cho cảnh đó được thể hiện tốt nhất. Thực ra cũng có một số góc “lừa dối” khán giả đó.

Sau khi đóng cảnh quay đó, bạn có cảm thấy hơi mất hình tượng đang gây dựng khi ở Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay bạn đang là một tổng tài?

Thực ra tôi có hình tượng gì đâu mà mất. Với tôi, hình tượng không quan trọng bằng việc giữ được sự nghiêm túc và tử tế với nghề. Luôn giữ được tâm huyết với nghề là điều tiên quyết với tôi. Tôi nghĩ những nhân vật như vậy giúp cho diễn viên khai phá nhiều góc khuất trong chính họ, thử thách bản thân và có thêm kinh nghiệm trong nghề hơn. Tôi nghĩ mình không lo sợ về việc mất hình tượng. Tôi cũng đang là một diễn viên trẻ, luôn mong muốn tìm được cơ hội, thể hiện các dạng vai khác nhau và làm mới bản thân mình. Tôi nghĩ nếu có cơ hội thì mình không nên bỏ lỡ nó.

Sau khi trailer của bộ phim lên sóng, một bộ phận khán giả ra rạp xem vì có sự xuất hiện của Trần Ngọc Vàng trong một phân cảnh 18+. Liệu đây có phải là lí do bạn lựa chọn Heo 5 Móng để lôi kéo khán giả ra rạp?

Tôi từng nhận câu hỏi rằng phân cảnh đó có phải phục vụ mục đích lôi kéo khán giả hay không. Bất kỳ một cảnh quay nào cũng lôi kéo khán giả, tạo cho họ sự tò mò để họ ra rạp. Khán giả ra rạp vì sự tò mò bộ phim đó mang lại giá trị gì cho mình, cho mình những bài học gì, vai diễn khác lạ như thế nào so với các vai diễn trước, diễn viên thể hiện nhân vật như thế nào. Tất cả đều chung quy về câu chuyện tò mò. Không riêng gì phân cảnh trong nhà tắm, phân cảnh của anh Phát,.. mà bất cứ một phân cảnh nào đưa lên màn ảnh cũng khiến khán giả tò mò hết. Trailer cũng có mục đích như vậy, khiến khán giả tò mò để ra rạp xem. Đó là sự tò mò thôi.

Lần đầu tiên tham gia một bộ phim có chủ đề tâm linh và kinh dị ở vùng đất Nam Bộ, có kỉ niệm nào đáng nhớ khiến bạn ấn tượng với các hoạt động tâm linh trong quá trình quay phim không?

Đây có thể nói là bộ phim đặc sản của phim kinh dị tâm linh. Bất kỳ đoàn phim nào quay phim liên quan tới thể loại này đều gặp hiện tượng tâm linh. Trong phim Heo 5 Móng cũng có luôn.

Trước tiên đó là câu chuyện liên quan tới má Thuỷ - người đóng vai mẹ của Chí trong phim. Có một phân đoạn hai mẹ con phải quay từ đêm cho tới 6h sáng. Bà Thu với Chí có cảnh nói chuyện với nhau ở bối cảnh lò thiêu, hoả táng người mất. Tôi cảm giác không khí hôm đó u ám và nặng nề quá và làm tôi cảm thấy: "Ở đây có gì không ta?". Cảnh đó đáng lý chỉ có 2 mẹ con quay trong khung hình thôi nhưng má Thuỷ cứ nhìn tôi chằm chằm 5,6 giây, không nói gì hết. Đạo diễn hô cắt rồi quay lại, quay lại thì má lại không nhìn tôi, cứ nhìn ra chỗ khác rồi thoại, dẫn đến sai tâm lý nên phải quay lại.

Tới khi đoàn phim quay xong, rời khỏi bối cảnh thì má mới nói là khi quay, má nhìn thấy một người cứ đứng sau lưng tôi. Ekip đoàn làm phim không thể thiếu chuyên nghiệp tới mức lọt vào khung hình 2 lần được. Tới lần 2 thì má mới nhận ra đó là nguồn năng lượng mà chỉ có má nhìn thấy.

Câu chuyện thứ 2 là chuyện mà tôi trải qua rõ ràng ở Miếu Ông Tà. Đó là những ngày quay cuối cùng rồi và mọi người rất mệt. Phân cảnh quay trên núi trong bối cảnh sau lưng tôi là một cái cửa sổ thông gió. Sau khi cắt máy để nghỉ ngơi, chuyển cảnh và set góc máy khác, chỉ còn tôi ở trong miếu một mình để quay nốt. Tôi chỉ mới đứng nghỉ ngơi và thở được một lúc thì nghe thấy tiếng có người gọi mình. Người ta không kêu tên mà kêu “Ê”. Đó là giọng con gái mà nghe có vẻ rất tức giận. Vì kêu như vậy thì theo phản xạ sẽ quay ra sau mà lại không có ai, chỉ có mình tôi và cái cửa thông gió. Tôi có ra ngoài để tìm, hỏi ekip xem có ai nhưng thật sự là không có ai kêu cả. Tự nhiên tôi nổi da gà ngang, không ai làm gì mà cứ văng vẳng tiếng “Ê” trong đầu mà là giọng con gái.

Hình như là tầm 4h - 4 rưỡi sáng. Lúc đó không đáng sợ đâu, lúc đi tìm ra người gọi mình mà không thấy mới đáng sợ.

Trong bộ phim Heo 5 Móng, nhân vật/ diễn viên mà bạn ấn tượng nhất là ai?

Sau khi xem xong, tôi nghĩ mình ấn tượng với 2 người nhất. Thứ nhất là anh Duy Khương, thứ hai là anh Uy Trần. Tôi không có nhiều cơ hội để làm việc và đóng cặp cùng hai anh nên khi lên màn ảnh, tôi thấy hai anh đáng yêu quá, duyên dáng dễ sợ. Hai anh cho tôi cảm giác được “xoã”, được giải lao sau phút giây căng thẳng. Riêng với chị Ốc Thanh Vân thì tôi đã chia sẻ về chị quá nhiều vì chị đóng cặp với tôi. Chị mang một nguồn năng lượng quá khủng khiếp, quá giỏi, quá thông minh. Tôi phải hợp tác với chị để khai thác thêm các góc khuất của chị, những bài học đắt giá và kinh nghiệm làm nghề của chị. Tôi phải học được từ chị thật nhiều nữa. Tôi xin phép manifest được hợp tác thêm với chị Ốc.

Tiếp theo là má Thuỷ. Má với tôi như hai má con ngoài đời. Gương mặt má Thuỷ hiền lành, phúc hậu và nhẹ nhàng giống má tôi nên giúp tôi tin vào câu chuyện má Thuỷ là má ruột của tôi trong phim. Tôi thương má lắm. Mỗi lần gặp má đều có một nguồn năng lượng dí dỏm, chính vì vậy mà tôi lại có cơ hội để thể hiện một nhân vật Chí rất “hỗn láo”. Vì má dí dỏm, nhẹ nhàng và yêu thương mình quá nên làm mình muốn “hỗn ngang”, muốn giỡn hớt, ghẹo cho má vui. Mỗi lần má căng thẳng là tôi lại chọc để xua tan bầu không khí căng thẳng.

Người cuối cùng là anh Võ Tấn Phát. Anh Phát và tôi biết nhau 10 năm rồi. Từ lúc bước chân vào trường Sân khấu Điện ảnh, tôi đã biết và có chơi cùng anh. Bộ phim đầu tiên tôi đi premiere là web drama của anh Phát. Chắc anh không biết đâu. Đó là cột mốc để tôi nhớ suốt đời.

Ngày trước, khi tôi còn là sinh viên của trường Sân khấu Điện ảnh, vẫn còn đang chập chững trên ghế nhà trường thì được anh Phát mời đi premiere phim. Ban đầu, tôi mang tâm lý hạnh phúc vô cùng, nôn nao, ngủ không được vì sắp được đi gặp những nghệ sĩ nổi tiếng, những cô chú anh chị em mà mình rất ngưỡng mộ. Cho tới lúc tôi bước chân vào rạp phim thì thực sự mọi thứ đổ vỡ với tôi. Tôi cảm giác bơ vơ, lạc lõng khủng khiếp. Nếu thật sự ít người hơn thì có thể tôi sẽ vỡ oà và khóc. Nhìn mọi người ai cũng tay bắt mặt mừng, chào hỏi nhau, trao nhau ánh mắt, nụ cười mà tôi chẳng biết ai cả. Tôi là một thằng ất ơ nào đó, tới một buổi họp báo phim của những anh chị tên tuổi, có thâm niên trong nghề và có sản phẩm nào đó. Trong khi đó, tôi không là ai cả, có mỗi một mình may mắn được anh Phát mời đi ra mắt phim. Cảm giác khủng khiếp vô cùng với tôi và làm tôi nhớ suốt đời. Đây chính là cột mốc để tôi nhìn lại hành trình trải qua và tự nhắc bản thân mỗi khi đi ra mắt, tham gia sự kiện, gặp những bạn trẻ đang đi học, chưa có độ nhận diện nhất định trên thị trường phim ảnh thì tôi sẽ chủ động bắt chuyện với các bạn, giúp các bạn không có cảm giác bơ vơ lạc lõng như mình ngày xưa. Lúc nào tôi cũng cảm thấy thương các bạn nhỏ vô cùng.

Ngày nhỏ, không ai cho tôi bài học như kiểu “Phải như thế này, thế kia. Ra ngoài không được như thế này” hoặc kinh nghiệm xương máu. Lúc nào cũng tự thân một mình quan sát, học hỏi, nhìn thấy rồi đúc kết kinh nghiệm. Tôi không muốn các bạn nhỏ hơn mình có cảm giác đó. Cột mốc liên quan tới anh Phát nhắc nhở tôi đừng bao giờ bỏ rơi các bạn trẻ đang trên con đường tìm kiếm sự nghiệp của mình.

Câu chuyện này anh Phát không biết đâu. Chưa ai biết trong suốt hành trình làm nghề của tôi gần 10 năm rồi. Chỉ có những người thân thiết, gia đình của tôi biết thôi. 10 năm quen anh Phát và đây là lần đầu tiên hai anh em góp mặt trong cùng một dự án điện ảnh. Tôi biết anh là một người rất tài năng, giỏi giang, thông minh sáng dạ và rất khéo léo khôn ngoan. Tôi mừng vì tới thời điểm này anh đã gặt hái được thành công nhất định cho riêng anh. Tôi nghĩ anh cũng thương mình nên chặng đường tôi đi cũng được anh đồng hành và theo dõi.

Sau buổi công chiếu đầu tiên, tôi nhắn cho anh: “Em thương anh trai em quá”. Anh trả lời: “Anh thương anh em tụi mình”. Tôi hi vọng sau bộ phim Heo 5 Móng, những người biết anh Phát sẽ yêu mến anh hơn, những người chưa yêu mến thì sẽ yêu mến anh, những người chưa biết anh thì sẽ biết tới và ai đã biết anh rồi thì theo anh hoài.

Bạn có phải là một người dễ xúc động không?

Tôi là người dễ xúc động chứ. Điều đáng sợ nhất của một người làm nghệ thuật là mất đi xúc cảm. Khi mất đi xúc cảm rồi thì khi đối diện với mọi thứ sẽ luôn trơ trơ ra, không chạm được tới khán giả. Mình chưa “chạm” tới trái tim của mình thì sao chạm tới người xem được. Tôi là một người dễ xúc động nhưng cũng là người biết kìm nén câu chuyện xúc động.

Quay trở lại khoảng thời gian còn lạc lõng trong showbiz, đây có phải là động lực để bạn cố gắng có được thành công như ngày hôm nay, khi tên tuổi của Trần Ngọc Vàng đã được khán giả và giới nghệ thuật biết đến?

Câu hỏi rất hay. Đây là một câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ. Đó không phải là mục tiêu của tôi. Tôi không có mục tiêu đến mỗi sự kiện cần sự quan tâm nhất định nào đó. Mục tiêu của tôi là làm nghề một cách tử tế, chân thành. Tôi luôn đặt sự chân thành của mình lên tiên quyết. Cứ chân thành thì sẽ nhận lại được chân thành, gieo bao nhiêu sẽ gặt lại bấy nhiêu. Mình cho người ta bao nhiêu người ta sẽ cho mình lại bấy nhiêu.

Tôi không đặt mục tiêu là cần sự chú ý mà tôi đặt mục tiêu mình làm được gì cho nghề, mang được giá trị gì cho khán giả, mang những câu chuyện gì, vai diễn gì để khán giả có thể xem và nhìn ra được những bài học, giá trị nào đó mà mình muốn mang lại. Hơn hết, tôi theo đuổi nghề diễn xuất vì chắc chắn tôi yêu nó, yêu vô cùng để bản thân chưa bao giờ bỏ cuộc, vẫn theo đuổi tới bây giờ. Chắc chắn, thành công sẽ không tới liền nhưng chắc chắn sẽ tới, không sớm thì muộn, tôi nghĩ vậy. Hơn hết, ba mẹ nào cũng muốn được tự hào về con của mình và tôi muốn trở thành một đứa con để ba mẹ tự hào.

Trải qua quá trình dài và chứng kiến nhiều sự thay đổi của showbiz Việt, theo bạn, việc một nghệ sĩ có tên tuổi thì sẽ được chào đón hơn một nghệ sĩ vô danh có đúng hay không?

Tôi nghĩ bản chất là vậy, không nói nôm na đâu, là vậy. Giống như một câu chuyện đời thường thôi. Một người vui vẻ hoà đồng, có thể nói chuyện với những người xung quanh thì ai cũng muốn lại gần để nói chuyện cùng. Còn người lúc nào cũng lầm lầm lì lì thì không ai có thể qua bắt chuyện với người đó hết. Tôi không mưu cầu chuyện mọi người phải đối xử thế này thế kia. Tôi nghĩ rằng nếu mọi người đối xử với mình thế này thì mình phải nổi tiếng để đối xử với những người chưa nổi tiếng một cách công tâm, trân trọng. Điều quan trọng là mọi người cần được trân trọng, bản thân mình cũng được trân trọng với cảm xúc, suy nghĩ của mình. Nếu không trân trọng cảm xúc và suy nghĩ của bản thân thì không thể nào cho người khác sự yêu thương được. Phải yêu thương thì mới nhận lại được sự yêu thương.

Trải qua quá trình làm nghề lâu năm, Trần Ngọc Vàng chắc hẳn sẽ có cái được và mất. Vậy đối với bạn, để có được ngày hôm nay, bạn mất đi điều gì nhiều nhất?

Tôi có mất gì đâu, toàn được thôi, nhận được vô vàn sự yêu mến, những mối quan hệ tốt, tình cảm của anh chị em đồng nghiệp và nhiều tình yêu thương của quý khán giả, kinh nghiệm trong cuộc sống. Có một cái mất thôi là mất thời gian và thanh xuân của ba mẹ.

Chắc chắn ai cũng trăn trở về điều đó. Ba mẹ tôi cũng ở tuổi xế chiều rồi, tôi không thể nào không suy nghĩ và trăn trở về điều đó. Ba mẹ không còn nhiều thời gian đâu. Hạnh phúc được với ba mẹ lúc nào thì phải thật hạnh phúc lúc đó nhé.

Từng góp mặt trong các dự án trăm tỷ, liệu Trần Ngọc Vàng có đặt nặng doanh thu trước khi quyết định nhận một dự án hay không?

Có bao giờ Trần Ngọc Vàng đặt câu chuyện doanh thu làm thước đo để lựa chọn vai diễn đâu. Tôi chỉ mong muốn thể hiện những vai diễn mà mình thật sự cảm được, yêu vai diễn đó và mong muốn mang nhân vật đó lên màn ảnh. Còn việc doanh thu thì không phải là câu chuyện của riêng diễn viên hay bất kì ai. Đó là câu chuyện hên xui may rủi. Nếu dự án thực sự chạm đến trái tim của khán giả thì chẳng con số hay thước đo nào là đích đến.

Có những thông tin trong nghề rằng một số nghệ sĩ bị gán danh xưng là “thuốc độc phòng vé”. Ngày xưa tôi cũng từng có danh xưng đó. Tới thời điểm hiện tại, tôi yêu danh xưng đó vô cùng. Nếu đã yêu và trăn trở vì điều đó thì sẽ có một động lực vô hình thúc đẩy mình cố gắng để hi vọng mình mang đến giá trị thực nào đó đến với khán giả. Cái tên đó đã thúc đẩy để tôi ráng giỏi hơn, làm khán giả tin tưởng và yêu thương mình hơn. Tôi yêu cái tên đó, chẳng có gì phải lảng tránh, tránh né cả.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của tôi thì trong một dự án, không thể nào đổ lỗi cho một ai nếu thất bại. Tôi không hề phản biện câu chuyện không phải tại bản thân. Tôi từng đọc những bài báo về những “thuốc độc phòng vé”, tại vì người này người kia nên doanh thu dự án không tốt. Thế thì tội cho diễn viên quá, mà nói về nhân tố nào thì cũng tội cho họ luôn.

Để có thể làm ra một sản phẩm nào đó, có phải chỉ mỗi người diễn viên đó làm nên bộ phim đâu. Nếu vậy thì phải đổ thừa cho catering, phụ máy,... vì phụ máy bê máy không giỏi nên bộ phim thất bại? Mình đâu nói vậy được, đâu thể chỉ điểm tại vì người này đóng mà bộ phim đó thất bại đâu. Nói như vậy là phủ nhận công lao của tất cả những người yêu nghệ thuật muốn mang đến một sản phẩm chỉn chu, tốt đẹp cho khán giả. Nếu đổ thừa thì phải đổ cho cả người phụ máy focus không ổn nên bộ phim mới không ổn. Tại sao chỉ đổ thừa cho diễn viên hay một cá nhân nào? Mình không nên đổ lỗi cho một cá nhân nào cả, đã là lỗi thì phải là của chung. Đây là sản phẩm chung, mọi người thắng thì cùng thắng, thất bại thì cùng thất bại chứ không một cá nhân nào thất bại cả. Huống hồ, những công việc họ làm đầy tâm huyết và tình thương trong đó thì sao gọi là thất bại được.

Cá nhân tôi, thành công của mình là mang hình hài của nhân vật một cách trọn vẹn tới khán giả. Khi đóng máy kết thúc bộ phim, tôi nhận được những cái ôm, lời cảm ơn từ đạo diễn vì đã mang lại nhân vật trên màn ảnh. Đó là thành công của riêng tôi.

Trong dự án Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, nhân vật Phan Minh được gọi là chồng quốc dân trên Threads City. Vậy nhân vật này có điểm tương đồng nào với bạn?

Có những thời điểm tôi chọn nhân vật vì tôi muốn học hỏi từ nhân vật đó. Phan Minh là một cột mốc để tôi theo đuổi hình tượng của nhân vật. Trước đây, tôi không giống Phan Minh. Tôi bị ADSD nhẹ, không ngồi yên được, tăng động và làm đủ thứ trò. Dạo gần đây, tôi học được từ nhân vật đó nhiều và muốn thay đổi hình tượng của mình. Tôi thấy đã tới thời điểm phải thay đổi từ một Trần Ngọc Vàng có phần lấc cấc, đóng những vai con nít, học đường sang những hình tượng trưởng thành, chững chạc và điềm đạm hơn. Phan Minh là một nhân vật như vậy nên tôi không thể bỏ lỡ và bắt trọn cơ hội này để nhìn vào và sống cùng nó. Tôi may mắn hơn rất nhiều khi những gì mình thể hiện và mang lên màn ảnh được khán giả đón nhận và yêu thương.

Ngày trước tôi nhiều năng lượng lắm, hiện tại thì bớt đi rồi. Có thể do công việc hơi nhiều nên tiết kiệm năng lượng hay sao không biết. Bớt năng lượng ở đây, ý tôi muốn nói ở đây là sự điềm đạm, sự chững chạc, đằm hơn. Tôi không còn là một cậu nhóc suy nghĩ lông bông nữa thì tôi học được từ Phan Minh. Thực ra tôi casting 2 vai là Triệu Phú và Phan Minh. Tôi mong muốn được đóng Phan Minh vì tôi muốn theo đuổi hình tượng đó. Tôi muốn cho khán giả thấy Trần Ngọc Vàng trong một phiên bản khác.

Trong phim, Phan Minh là một chàng trai yêu hết lòng, sẵn sàng chờ đợi người yêu của mình. Vậy cách yêu của Trần Ngọc Vàng ngoài đời có khác so với Phan Minh hay không?

Ở ngoài đời, tôi là một người rất hết mình trong chuyện tình cảm. Một khi tôi đem lòng yêu ai thì sẽ yêu người ta hết mình, trân trọng người ta hết mức. Mình phải tử tế đàng hoàng với người ta, gieo bao nhiêu thì mới gặt bấy nhiêu. Muốn người ta thương mình thì phải thương lại họ như thế. Cho dù họ không thương mình thì người ta sai thôi chứ mình không sai vì đã hết mình vì tình yêu đó. Tôi giống Phan Minh ở điểm đó.

Tuy nhiên, tôi khác Phan Minh ở việc tôi không chờ đợi và luôn chủ động. Ví dụ nếu tôi thích một cô gái, tôi sẽ tìm cách tiếp cận, thẳng thắn nói cho cô ấy nghe là “Anh mến em, anh thích em” và phải trực tiếp đối diện để nói thẳng. Tôi cũng không hiểu tại sao phải giấu việc mình mến mộ, thích một ai đó thay vì nói thẳng cho họ biết. Họ cũng xứng đáng được nghe những điều đó mà. Đó là suy nghĩ về chuyện tình cảm của tôi ở hiện tại và cũng là điểm khác với Phan Minh.

Bạn đã từng trải qua mối tính nào day dứt giống như Phan Minh trong phim chưa?

Một mối tình day dứt như Phan Minh trong phim thì tôi chưa có. Yêu là yêu hết mình, không yêu sẽ gặp nhau để trao đổi thẳng thắn và rời xa vòng tay nhau trong hoà bình. Tới hiện tại, tôi và những mối quan hệ cũ vẫn rất tôn trọng nhau, dành cho nhau sự ngưỡng mộ nhất định.

Trước đây, bạn có trả lời một câu hỏi phỏng vấn về tình trạng hiện tại là “chưa có gia đình”. Vậy trạng thái của Trần Ngọc Vàng hiện tại là gì?

Do câu hỏi đó chưa dẫn dắt đúng ý đồ câu chuyện mà mọi người muốn kể nên tôi chỉ muốn cho mọi người hiểu đúng ý hơn thôi. Đúng là bạn diễn của tôi là người có gia đình, tôi thì chưa có gia đình nên cũng không muốn làm khán giả xao nhãng vì những câu chuyện đời tư. Tôi luôn mong muốn khán giả nhìn thấy Trần Ngọc Vàng qua những vai diễn và góc nhìn của nhân vật đó thế nào thôi. Tôi chưa bao giờ khẳng định rằng mình đã có chủ, có hay chưa có người yêu. Tôi chưa bao giờ khẳng định một câu chuyện nào vì đời tư vì tôi tôn trọng khán giả và muốn khán giả tôn trọng nghề của tôi hơn. Tôi muốn khán giả nhìn mình với vai trò một diễn viên tận tâm, chân thành và mang đến nhiều điều thú vị trên màn ảnh, một người kể chuyện cảm xúc chứ không muốn mọi người nhìn thấy tôi qua những câu chuyện tình cảm vì rất lấn cấn. Tôi muốn những khán giả yêu thương Trần Ngọc Vàng được tiếp cận với nghệ thuật, điện ảnh một cách hồn nhiên và trong trẻo nhất.

Một số khán giả so sánh rằng cặp đôi Phan Minh - Hoàn Mỹ có phần kém nhiệt hơn với cặp đôi chính. Điều này có khiến bạn cảm thấy lo lắng?

Tôi không lo lắng về chuyện so sánh đâu vì mỗi nhân vật được xây dựng với mục đích khác nhau. Tất cả nhân vật trong phim đều là công cụ để đạo diễn kể câu chuyện của họ. Mỗi nhân vật đều có vai trò khác nhau, không thể so sánh câu chuyện của nhân vật này với nhân vật kia và cũng không tránh được. Phải có so sánh thì mới có thảo luận. Đâu thể 100 người đều thương mình 100 hết đâu, phải có người nhìn mình thấy ghét. Vì mình đang làm một nghề “làm dâu trăm họ” nữa, không thể làm hài lòng hết tất cả. Hơn hết, bản thân mình còn chưa làm hài lòng mình được thì sao bắt mọi người hài lòng. Việc so sánh thì tôi thấy rất thú vị và cần thiết trong nghệ thuật. Phải có so sánh thì mới có sự cố gắng và cùng nhau đi lên.

Bàn về khái niệm “phim giả tình thật”, đối với bạn, đây có phải là thước đo để đánh giá một bộ phim thành công hay không?

Khi mọi người đã yêu quý bộ phim và đồng cảm được vai diễn thì đó là thành công của người diễn viên. Còn nếu khán giả nghĩ liệu cặp đôi này có phải “phim giả tình thật” không thì hai diễn viên đó quá thành công vì đã khiến khán giả cảm nhận được tình yêu của hai nhân vật đó. Tôi nghĩ như vậy là đã quá thành công rồi, chư không phải ngoài đời phải yêu nhau thiệt thì mới là thành công.

Những phân cảnh skinship, tình cảm của bạn được khán giả đánh giá rất cao. Làm thế nào để bạn có thể thể hiện một cách mượt mà như vậy?

Trước tiên là phải cảm ơn Thuỳ Anh - bạn diễn của tôi. Thuỳ Anh mang lại cho tôi một nguồn năng lượng tốt, cảm giác thoải mái và bù đắp cho những điểm khuyết của nhau. Ngược lại, tôi cũng phải cho Thuỳ Anh cảm thấy thoải mái và an toàn thì cả hai mới có thể phối hợp và tạo ra những thước phim được khán giả yêu thích. May mắn là ekip của bộ phim cũng cho dàn cast chính có những khoảng thời gian nhất định để tham gia workshop, giao lưu gặp gỡ với nhau, tập luyện từng phân cảnh để có cảm giác gần gũi, tự nhiên với nhau. Tôi và Thuỳ Anh có biết nhau từ trước, chơi với Huy cũng lâu và với Dâng cũng vậy. Các anh chị em diễn viên đều mang lại nguồn năng lượng chân thành, đáng yêu để cùng nhau làm nên sản phẩm trong một môi trường hạnh phúc, thoải mái.

Sau bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, bạn có hẳn một FC để sẵn sàng chờ đợi bạn tại mọi sự kiện. Bạn đã bao giờ nghĩ tới điều này chưa?

Sau bộ phim Tử Chiến Trên Không cũng là cột mốc trong sự nghiệp của tôi, tôi được khán giả biết đến và yêu mến nhiều hơn. Sau bộ phim đó, tôi mới có FC Vitamins. Các bạn nói tôi là vitamin của các bạn và ngược lại, các bạn fan cũng là vitamin của tôi nên mới có tên thân thương như vậy. Tôi muốn cảm ơn các bạn vì đã luôn yêu thương Trần Ngọc Vàng và cho tôi cảm giác luôn có người đồng hành và dõi theo, ủng hộ chặng đường mà tôi đang đi, những dự án mà tôi tham gia. Giống như tôi đã nói là gieo bao nhiêu thì gặt bấy nhiêu. Tôi chân thành với các bạn thì các bạn sẽ chân thành với mình. Nếu không sống lầm lỗi thì sẽ chẳng có ai sống lầm lỗi với mình. Tôi thương các bạn và các bạn sẽ thương lại tôi thôi.

Thật sự tôi không mong các bạn fan đợi mình vì rất cực, rất thương các bạn. Cảm giác thấy những người mình thương phải chờ đợi làm tôi rất mệt mỏi và thấy xót các bạn vô cùng. Tôi mong muốn các bạn có thể dõi theo tôi online cũng được hoặc gửi những lá thư cho tôi cũng được. Tôi thích đọc thư, viết thư và đọc sách cho nên tôi luôn dặn các bạn đừng mua quà cáp gì, cho dù thương cách mấy đừng mua quà cáp gì vì sợ mọi người tốn tiền. Có thể dùng tiền đó chăm lo cho gia đình hoặc những việc khác. Đừng làm gì cho tôi, tôi cần tình cảm chứ không cần những món quà cáp tốn tiền của mọi người.

Tôi không muốn mọi người chờ đợi vì sự kiện đâu diễn ra 5-10 phút là xong. Có những sự kiện 8 - 12 tiếng mà các bạn vẫn đợi mình nên dù có mệt mỏi, kiệt sức hay đang có bệnh thì tâm lý của tôi vẫn mong muốn được ra gặp các bạn vì các bạn xứng đáng nhận được lời hồi đáp của tôi.

Có hôm đi làm về khuya thấy các bạn đăng story, mỗi lần như vậy là về trằn trọc cả đêm. Cũng có những lúc tôi đuối sức, không thể dối gạt sức khoẻ được nhưng động lực giúp tôi reup hết các story của các bạn vì các bạn thương mình, bỏ công sức và tình cảm để post story về mình, không ai bắt làm nhưng vì được khán giả thương nên tôi repost để tri ân. Lúc nào trang cá nhân của tôi cũng rất nhiều bài reup vì tôi đã nhận tình cảm từ người hâm mộ và muốn các bạn biết rằng các bạn có được tình cảm từ tôi.

Trên mạng xã hội Threads, có một khán giả chia sẻ rằng muốn gia nhập FC của bạn nhưng không biết bạn có phốt gì không và được bạn trả lời. Bạn có thể chia sẻ về câu chuyện này và bật mí một điểm yếu của bản thân mà khán giả chưa biết không?

Tôi có đọc được bài đăng đó và thả tim. Khi đọc tôi có cảm xúc nhiều lắm. Khi đọc comment, tôi thấy mình đã mang lại cho khán giả một điều gì đó để đọng lại trong lòng những người thương mình những cảm xúc, ấn tượng đáng yêu vô cùng. Tôi thấy mọi người thương mến mình nhiều. Tôi không khẳng định là do mình ngoan, hiền hay tốt gì cả. Cảm giác mình mang lại cho khán giả thế nào, họ sẽ nhận và biết được thế nào là đúng, thế nào là không đúng. Cảm xúc thì không thể nào giả dối hoài được, trước sau gì cũng lòi đuôi ra thôi. Mọi người cứ đợi đi, lỡ lúc nào tôi lòi thì sẽ có phốt.

Tại fan meeting của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, một số ý kiến cho rằng bạn hơi thờ ơ, lạnh lùng và hơi tránh né Thuỳ Anh. Bạn nghĩ sao về ý kiến này?

Vậy chắc mấy người đó không đi fan meeting. Nhờ mấy anh chị đó đọc comment của mấy bạn đi coi fan meeting. Thực ra tôi rất mến Thùy Anh. Chúng tôi rất yêu thương và mến mộ nhau, chẳng có chuyện là Trần Ngọc Vàng né Thuỳ Anh. Không có lý do gì mà Thuỳ Anh tránh Trần Ngọc Vàng. Chúng tôi gặp nhau còn tay bắt mặt mừng, có khi còn bế nhau lên đầu. Khi đọc được comment đó, tôi chỉ thấy mắc cười quá. Tự nhiên dựng chuyện làm gì. Lúc đó chỉ suy nghĩ là thôi không sao, chắc mấy anh chị không đi fan meeting, chưa biết tôi ở ngoài đời. Hi vọng anh chị đăng bài viết đó sẽ có dịp gặp mặt Vàng để có thể trao tình cảm, sự trân trọng tới các anh chị, để anh chị quay lưng lại để ủng hộ Vàng hơn.

Một chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội gần đây chính là F4 điện ảnh Việt Nam gồm Trần Ngọc Vàng, Võ Điền Gia Huy, Quốc Anh và Ma Ran Đô. Bạn suy nghĩ thế nào về kì vọng của khán giả?

Tôi vui 1 và hãnh diện 10 vì ở thế hệ diễn viên trẻ hiện tại của chúng tôi đều đang giỏi đều. Ai cũng đang trên đà phát triển, có sản phẩm cá nhân nhận được tình cảm nhất định từ khán giả. Hơn hết, tôi cảm thấy một thế hệ diễn viên trẻ hiện giờ rất tận tâm với nghề, yêu nghề, giỏi giang và thông minh, khéo léo. Tôi mừng cho nền điện ảnh Việt Nam vì nếu có thêm nhiều người giỏi thì nền điện ảnh tương lai sẽ phát triển, không thể nào đi xuống vì có rất nhiều người giỏi. Tôi cảm thấy hãnh diện và mừng, biết ơn quý khán giả luôn dành tình cảm đặc biệt cho diễn viên trẻ như tôi, Huy, Quốc Anh và Ma Ran Đô hay những anh chị em đồng trang lứa khác.

Sự yêu thương đó tạo cho tôi động lực để làm sao cho xứng đáng với sự yêu thương của khán giả. Thực ra F4 gì đâu, do 4 người chơi thân với nhau nên mọi người ghép vào như phim Vườn Sao Băng thôi. Nhưng tôi rất hãnh diện vì điện ảnh Việt Nam đang có một thế hệ diễn viên trẻ tài năng.

Theo bạn, lý do để khán giả gọi các bạn là F4 là gì?

Đáng lý là F3 thôi, Quốc Anh, Gia Huy và Ma Ran Đô nhưng lỡ thiếu một người nên kéo Trần Ngọc Vàng vào. May quá, do Vàng chơi chung với 3 người kia nên kéo vào.

Bạn có nghĩ rằng do khán giả đã có một bảng xếp hạng về nhan sắc, độ hot, tài năng diễn xuất nên mới đặt tên cho các bạn như vậy không?

Tôi nghĩ khán giả đều có tình cảm nhất định dành cho người mà họ hâm mộ. Có lẽ do năng lượng của tôi mang tới cho những người mình thương đã được đón nhận và đang được nhận lại từ mọi người nên mới được khán giả cho vào F4. Chứ thực ra tôi có biết được chính xác khán giả nghĩ gì đâu. Mỗi ngày tôi được làm nghề thì tôi vẫn tận tâm, được yêu thương thì hãy yêu thương, được cho đi bao nhiêu sự tử tế thì cũng hay cho đi.

Trải qua hai bộ phim, vai diễn khác nhau, đâu là trải nghiệm mà bạn cảm thấy thích nhất?

Bất kỳ một vai diễn nào cũng mang lại cho tôi một điều thú vị riêng, cho tôi học hỏi được nhiều điều từ những dự án mà mình mong muốn tham gia. Ở những thời điểm phù hợp, tôi có thể cho khán giả biết được họ không nhìn mình là một chàng trai có ngoại hình ưa nhìn mà là một người kể chuyện có cảm xúc.

Trong tương lai, bạn có muốn khán giả nhìn nhận bạn với một vai trò mới không?

Chắc là có. Nhưng để bào hết sức lao động này đã, còn khoẻ nên chắc vẫn làm diễn viên. Trong tương lai, chắc chắn tôi có mục tiêu muốn làm đạo diễn nhưng chắc còn lâu lắm, làm diễn viên cho đã nư đã.

Cảm ơn Ngọc Vàng về buổi trò chuyện.