Ở lứa tiểu hoa 00 của màn ảnh Trung Quốc hiện tại, Hướng Hàm Chi là một trong những cái tên đáng chú ý nhất. Cô sở hữu diễn xuất tốt, nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, cùng với đó là body vô cùng gợi cảm. Mỹ nhân sinh năm 2002 không ít lần khiến khán giả chết mê chết mệ. Và mới đây khi quay bộ phim Tình Yêu Từ Từ, cô lại tiếp tục làm cho dân tình được một phen say đắm.

Vóc dáng của Hướng Hàm Chi thực sự là quá gợi cảm.

Xinh đẹp, da trắng, vóc dáng gợi cảm - Hướng Hàm Chi sở hữu mọi yếu tố để có thể người tình trong mộng của hàng triệu khán giả.

Vai diễn trong Tình Yêu Từ Từ hứa hẹn sẽ giúp Hứa Hàm Chi bùng nổ.

Cụ thể, đoạn video ghi lại hình ảnh Hướng Hàm Chi diện chiếc đầm đỏ bó sát, khoe trọn vẹn vẻ đẹp hình thể, nhất là nước da trắng và vòng 1 gợi cảm. Hướng Hàm Chi khiến người xem cảm tưởng rằng chỉ cần ngắm nhìn cô thoáng qua một vài giây thôi cũng có thể mắc "mất ngủ" vì tương tư. Ngoài ra, phải kể đến thần thái tự tin cũng giúp mỹ nhân 24 tuổi càng thêm tỏa sáng.

Một góc máy khác giúp Hướng Hàm Chi khoe trọn những gì tinh túy nhất của mình.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Hướng Hàm Chi thu hút mọi sự chú ý vào mình trong quá trình quay phim Tình Yêu Từ Từ. Cách đây không lâu, phân cảnh Hướng Hàm Chi hút thuốc lá, thể hiện vibe quyến rũ, gợi cảm đúng chuẩn các mỹ nhân Hồng Kông thập niên 1980-1990 cũng khiến mạng xã hội dậy sóng. Được biết, trong phim Hướng Hàm Chi đảm nhận một nhân vật cá tính, mạnh mẽ, không ngại làm "bé ba" để giành lấy những gì mình muốn. Dù không phải là nữ chính, thế nhưng với những gì đã được thấy từ các cảnh leak, đây hứa hẹn sẽ là một vai diễn bùng nổ của Hướng Hàm Chi.

Cảnh hút thuốc lá viral cực mạnh trên mạng xã hội của Hướng Hàm Chi trên phim trường Tình Yêu Từ Từ cách đây không lâu.

Hồi năm ngoái, mỹ nhân sinh năm 2002 khiến khán giả chết mê chết mệt với vai Mộc Thanh Ca trong Tiên Đài Có Cây.

Ngoài ra, cô còn có màn kết hợp tuyệt đỉnh với Chu Á Văn trong Đại Sinh Ý Nhân. Dù chỉ là cặp đôi phụ nhưng cả hai vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý.

Cho những ai chưa biết, trước khi đóng Tình Yêu Từ Từ, Hướng Hàm Chi từng gây ấn tượng ở nhiều dự án phim chất lượng. Cô nổi lên nhờ vai Hạ Lâm Hy trong Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Đời đóng cùng Vương An Vũ. Sau đó, cô có cơ hội xuất hiện trong bộ phim đình đám Gia Đình Tiểu Mẫn với vai Trần Giai Giai. Hồi năm ngoái, Hướng Hàm Chi có những bước tiến đáng kể nhờ vai nữ chính Mộc Thanh Ca/Tiết Nhiễm Nhiễm trong Tiên Đài Có Cây và vai nữ phụ Bạch Y Mai trong Đại Sinh Ý Nhân.