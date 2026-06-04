Đã tìm ra tiểu tam đẹp nhất màn ảnh Việt: Nhan sắc mong manh như sương sớm, nhìn là muốn chinh phục

Thì ra dung nhan nhìn là muốn chở che, bảo vệ trong truyền thuyết là đây.

Bộ phim Dưới Ô Cửa Sáng Đèn đang trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội khi câu chuyện hôn nhân giữa Dương (Tiến Lộc) và Diệu (Quỳnh Châu) ngày càng rơi vào bế tắc. Giữa lúc khán giả còn đang tranh cãi xem ai đúng ai sai trong cuộc hôn nhân đầy rạn nứt, sự xuất hiện của nhân vật Trang (Thanh Tâm) bất ngờ chiếm trọn sự chú ý. Cô gái trẻ này được xem là nguyên nhân khiến mối quan hệ của cặp đôi chính thêm phần căng thẳng.

Hôn nhân của Dương (Tiến Lộc) và Diệu (Quỳnh Châu) đang trên bờ căng thẳng

Trang xuất hiện khiến mối quan hệ của đôi chính càng thêm rạn nứt

Trang xuất hiện đúng thời điểm Dương mệt mỏi, chán nản và mất kết nối với gia đình. Cô trẻ trung, dịu dàng, luôn biết lắng nghe và xuất hiện mỗi khi Dương cần một người chia sẻ. Ở tập 9 mới lên sóng, cô tiếp tục chiếm sóng MXH trong phân đoạn đến thăm mộ bố mẹ. Không có những bộ váy cầu kỳ hay lớp trang điểm sắc sảo, Trang xuất hiện với mái tóc buộc gọn đơn giản cùng gương mặt dường như chỉ thoa son. Thế nhưng chính sự tối giản lại khiến nhan sắc của nàng tiểu tam thêm phần nổi bật.

Càng ở những khung hình cận mặt, nhan sắc của Trang càng gây thương nhớ. Đường nét thanh tú, làn da trắng mịn cùng đôi mắt long lanh ngấn nước tạo cảm giác mong manh, nhìn là muốn chở che, chinh phục. Không ít người thừa nhận rằng dù rất khó đồng cảm với vị trí của Trang trong câu chuyện, họ vẫn phải công nhận nhân vật này sở hữu ngoại hình nổi bật bậc nhất trong phim. Thậm chí, nhiều bình luận còn cho rằng đây là một trong những "tiểu tam" có visual ấn tượng nhất màn ảnh Việt thời gian gần đây.

Bình luận của netizen: - Biết là tiểu tam nhưng đẹp quá - Công nhận đạo diễn chọn tiểu tam cỡ này thì anh nào chịu nổi - Tôi phát hiện ra vẻ đẹp của tiểu tam kiểu đẹp tính nữ cao ấy, không phải kiểu sắc sảo, cá tính - Nhan sắc này đúng là kích hoạt bản năng chinh phục mà - Bạn này xinh thật

Sức hút của nhân vật Trang cũng góp phần giúp cái tên diễn viên mới Lê Trần Thanh Tâm nhận được nhiều sự chú ý hơn. Thanh Tâm sinh năm 2005, từng gây ấn tượng khi đỗ thủ khoa đầu vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sở hữu chiều cao 1m68 cùng gương mặt thanh tú, làn da trắng và khí chất dịu dàng, cô nhanh chóng được nhiều đạo diễn chú ý từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ngay trong những năm đầu đại học, Thanh Tâm đã tham gia nhiều dự án phim ngắn và các sản phẩm sinh viên để tích lũy kinh nghiệm diễn xuất. Bước ngoặt đến khi cô được lựa chọn đảm nhận vai chính Công chúa Tiên Dung trong dự án điện ảnh cổ trang Huyền Tình Dạ Trạch. Hiện tại, với vai Trang trong Dưới Ô Cửa Sáng Đèn, nữ diễn viên trẻ tiếp tục chứng minh tiềm năng khi vừa tạo được dấu ấn về diễn xuất, vừa sở hữu ngoại hình đủ sức khiến khán giả nhớ mặt chỉ sau vài tập phim.

Nhan sắc nổi bật của Công chúa Tiên Dung do Thanh Tâm thủ vai