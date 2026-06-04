Thành tích ấn tượng của bộ phim đã thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.

Đường đua phim Việt tháng 6 đang nóng lên từng ngày khi hàng loạt tác phẩm đồng loạt ra rạp. Sau giai đoạn tương đối trầm lắng hậu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, khán giả đại chúng cuối cùng cũng được thưởng thức một "bữa tiệc" điện ảnh đa sắc màu với nhiều thể loại khác nhau. Trong số đó, Ma Xó là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất ở thời điểm hiện tại. Không chỉ khai thác đề tài kinh dị vốn luôn có sức hút với khán giả Việt, bộ phim còn đan xen yếu tố tình thân, tạo nên sự gần gũi và chiều sâu cảm xúc. Ngay trong ngày đầu tiên mở bán suất chiếu sớm, tác phẩm đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt Nam.

Theo số liệu từ The Box Office Vietnam, tính đến sáng 4/6, Ma Xó đã thu về hơn 2,5 tỷ đồng từ các suất chiếu sớm, một khởi đầu khá ấn tượng đối với dòng phim kinh dị. Thành tích này giúp tổng doanh thu hiện tại của phim cán mốc 3,5 tỷ đồng, mở ra cơ hội bùng nổ trong những ngày tới. Đáng chú ý, doanh thu cùng ngày của 36 bộ phim còn lại đang phát hành ngoài rạp cộng lại vẫn chưa chạm mốc 1,6 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với những gì Ma Xó đạt được chỉ sau một buổi sáng.

Lấy bối cảnh một vùng quê Việt Nam giai đoạn những năm 2000 - 2010, Ma Xó xoay quanh cuộc sống đầy biến cố của vợ chồng trẻ Phú (Avin Lu) và Thảo (Tín Nguyễn). Sau cú sốc mất con, trong lúc Thảo mang thai lần nữa, gia đình họ tiếp tục lâm vào cảnh khốn khó khi mẹ của Phú qua đời vì không có tiền chữa bệnh. Trong tuyệt vọng, Thảo nghe theo lời bà Tánh (Lê Khánh) thực hiện nghi thức thỉnh một "ma xó" về trú ngụ trong nhà với mong muốn bảo vệ gia đình và đứa con chưa chào đời.

Tưởng chừng đó là lối thoát cho những tháng ngày đen tối, nhưng sự xuất hiện của thực thể bí ẩn này lại kéo theo hàng loạt hiện tượng kỳ dị và đáng sợ. Khi "ma xó" bắt đầu đòi hỏi những cái giá ngày càng khủng khiếp, Thảo buộc phải đối mặt với hậu quả từ quyết định của mình.

Thay vì tập trung vào các màn hù dọa bất ngờ hay hiệu ứng âm thanh giật gân, Ma Xó lựa chọn khai thác nỗi sợ theo hướng tâm lý. Bộ phim khắc họa bầu không khí ngột ngạt của một gia đình nghèo bị dồn vào bước đường cùng, đồng thời phản ánh những áp lực về sinh con, mất mát và niềm tin vào các tín ngưỡng dân gian. Sự kết hợp giữa chất liệu tâm linh bản địa và bi kịch gia đình tạo nên màu sắc u ám, mang đến những phân cảnh nặng tâm lý bên cạnh yếu tố kinh dị. Đặc biệt, phản ứng của netizen đang vô cùng tích cực. Nhiều khán giả đưa ra những đánh giá tốt, đồng thời bật mí có plot twist gây sốc ở cuối phim khiến họ phải hoài nghi nhân sinh.

Quy tụ dàn diễn viên quen thuộc với khán giả Việt như Lê Khánh, NSƯT Hạnh Thuý, Tín Nguyễn, Sỹ Hậu, Avin Lu, Chú 3 Duy... Ma Xó không chỉ đảm bảo được chất lượng về cốt truyện mà còn về diễn xuất. Khán giả vốn quen với hình ảnh một Lê Khánh duyên dáng trong những vai diễn hài hước, nên khi nữ diễn viên lần đầu xuất hiện trong một vai nặng yếu tố tâm linh, cảm giác ban đầu có phần lạ lẫm. Tuy nhiên, càng về sau, cô càng chứng minh được khả năng biến hóa của mình khi khắc họa thành công sự bí ẩn, gai góc và có phần đáng sợ của một người am hiểu thế giới cõi âm. Đặc biệt, những phân đoạn gọi hồn, làm lễ hay đối diện với các hiện tượng siêu nhiên đều được Lê Khánh xử lý khá chắc tay, tạo được cảm giác chân thực và đủ sức khiến người xem nổi da gà.

Tín Nguyễn thể hiện khá thuyết phục hình ảnh một người phụ nữ nghèo, quanh năm chật vật với cuộc sống. Từ cách thoại, biểu cảm đến diện mạo đều tạo cảm giác khắc khổ, lam lũ. Xuất phát điểm là TikToker đá chéo sảng mang phim ảnh, Tín Nguyễn đang chứng minh cho khán giả thấy cô nàng hiện là nhân tố đầy tiềm năng của làng phim Việt, khi liên tục góp mặt trong 3 bom tấn gồm Lật Mặt 7: Một Điều Ước, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng và Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu. Cả ba dự án đều đạt doanh thu ấn tượng, cộng dồn vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Mộng Điềm