Nhìn mỹ nhân này mới thấy câu "ông trời không cho ai tất cả" sai bét: Mặt đẹp body xịn, nóng hơn thời tiết sa mạc

Mỹ nhân này đang được khen ngợi cả về nhan sắc lẫn vóc dáng.

Mới đây, những hình ảnh của Thẩm Vũ Khiết khi tham gia ghi hình cho bộ phim mới Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Trong loạt ảnh được chia sẻ, mỹ nhân sinh năm 2001 hiện lên với gương mặt cực kỳ xinh đẹp cùng vóc dáng vừa quyến rũ vừa khỏe khoắn trong chiếc áo thiết kế ôm sát.

Trên mạng xã hội, netizen dành những lời khen ngợi cho cô nàng cả về nhan sắc lẫn body, nói rằng trông cô nóng hơn cả thời tiết sa mạc. Ngoài ra, còn có người hâm mộ bảo rằng Thẩm Vũ Khiết là minh chứng cho thấy câu "ông trời không cho ai tất cả" không phải lúc nào cũng đúng, vì cô nàng đúng chuẩn tinh hoa hội tụ.

Vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa khỏe khoắn của Thẩm Vũ Khiết được netizen khen ngợi.

Bình luận của netizen về Thẩm Vũ Khiết: - Cái dáng nó đã gì đâu. - Vì cổ còn nóng hơn cả nắng. - Couple này làm tui mất ăn mất ngủ nha. - Ôi người phụ nữ tôi yêu. - Quả dáng kìa trời. - Sao người ta bảo ông trời không cho ai tất cả mà, bả có thiếu gì đâu.

Cho những ai chưa biết, Thẩm Vũ Khiết là cái tên đáng chú ý trong dàn tiểu hoa lứa 00 của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được biết đến nhiều qua vai nữ phụ trong Dĩ Ái Vi Doanh, hóa thân thành một cô tiểu thư đáng yêu. Ở bộ phim Triều Tuyết Lục, Thẩm Vũ Khiết lại gây ấn tượng khi hóa thân thành nàng quận chúa Nhạc Ngưng với tính cách hào hiệp, hòa đồng nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý.

Hiện tại, bên cạnh bộ phim Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà đang quay, Thẩm Vũ Khiết còn nhận nhiều kỳ vọng với tác phẩm Bề Tôi Trung Thành đóng cùng Ngao Thụy Bằng.

Nói thêm về Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà, bộ phim được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đào Đào Nhất Luân, có sự tham gia của Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi. Tác phẩm đưa khán giả tới câu chuyện của hai nhân vật là đội trưởng đội cứu hộ công ích Trình Tác và trưởng đoàn off-road Ba Vân Dã.

Tại một vùng hoang mạc không người, cả hai gặp gỡ thông qua một nhiệm vụ cứu nạn. Sau đó, họ cùng nhau lật lại vụ tai nạn cách đây 16 năm. Đó là chuyến đi định mệnh đã lấy đi sinh mạng chị gái của Ba Vân Dã và cha của Trình Tác.

Bên cạnh đó, hai người còn sát cánh trong nhiều nhiệm vụ khác, cũng như bảo vệ một tài liệu mật khỏi bàn tay của những kẻ tội phạm. Trên hành trình đầy gian nan ấy, một tình cảm đã dần nảy sinh giữa hai trái tim.

nguồn: Weibo