Mới đây, thông tin phim điện ảnh Hải Chiến Bành Hồ chính thức ra rạp ngày 25/7 tại Trung Quốc thu hút nhiều sự chú ý mạng xã hội. Qua đoạn trailer và những hình ảnh tĩnh được đăng tải, có thể thấy đây là một tác phẩm cực kỳ hoành tráng, đồ sộ, mang đến bầu không khí đậm chất lịch sử, quả thực xứng đáng được kỳ vọng sẽ trở thành quả bom khiến showbiz rung chuyển, càn quét phòng vé hè 2026.

Hải Chiến Bành Hồ có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng Trung Quốc như Vương Học Kỳ, Đỗ Giang, Hầu Văn Nguyên, La Nhất Châu, Dịch Dương Thiên Tỉ. Câu chuyện phim xoay quanh sự kiện lịch sử có thật năm 1683 khi quân đội nhà Thanh dưới thời hoàng đế Khang Hy đánh bại lực lượng đang thống trị Đài Loan để thống nhất lãnh thổ. Chiến thắng của quân Thanh ở trận hải chiến Bành Hồ do tướng quân Thi Lang dẫn đầu đã trở thành dấu mốc đánh dấu sự chấm dứt xung đột.

Đảm nhận vai Thi Lang là ngôi sao gạo cội Vương Học Kỳ, trong khi Dịch Dương Thiên Tỉ đảm nhận vai hoàng đế Khang Hy. Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh cũng sẽ góp mặt với tư cách khách mời. Cô đảm nhận vai Hoàng Hòa Nương, người đứng đầu một lực lượng phản Thanh phục Minh tên và là trắc phu nhân của người thống trị Đài Loan thời bấy giờ - Trịnh Kinh.

Không chỉ có dàn cast chất lượng, Hải Chiến Bành Hồ còn có mức đầu tư rất lớn. Được biết, dự án điện ảnh này được chuẩn bị trong suốt 34 tháng. Để có được những khung hình hoành tráng, chân thật nhất, đoàn phim đã cho dựng lại 50 chiến thuyền cổ, bao gồm 12 tàu chiến có độ dài lên tới gần 40m.

Đáng nói hơn, đoàn phim còn xây dựng một phim trường ngoài trời với diện tích lên tới 30.000 m2 tại thành phố Vô Tích thuộc tỉnh Giang Tô. Địa điểm ghi hình của phim ngoài Vô Tích còn có những phân cảnh được quay ở thành phố Tuyền Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến.

