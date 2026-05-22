Mới đây, những hình ảnh của Ryoko Hirosue năm 1999 đã được chia sẻ trở lại, một lần nữa cho thấy sức hút rất lớn mà cô từng có được. Cụ thể, đó là ngày mà Ryoko Hirosue đi nhận lớp tại trường Đại học Waseda và đã có tới hơn 1000 sinh viên và phóng viên xuất hiện. Tất cả đã tạo nên một khung cảnh náo động như thể đây là thảm đỏ của sự kiện nào đỏ.

Sức hút của Ryoko Hirosue từng lớn đến mức đi nhận lớp đại học mà bị vây kín như ở sự kiện.

Rõ ràng, đây là một trong những minh chứng cho thấy khoảng thời gian năm 1999 là lúc mà cơn sốt mang tên Ryoko Hirosue đã lan mạnh thế nào trên khắp đất nước Nhật Bản. Và dĩ nhiên, chẳng phải tự dưng mà cô lại có được sức hấp dẫn mạnh đến thế.

Sinh năm 1980, Ryoko Hirosue hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1990, gây được tiếng vang ở cả 2 lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Ở thời kỳ hoàng kim, cô được xem là một trong những nàng ngọc nữ được mến mộ nhất xứ mặt trời mọc. Vẻ đẹp trong trẻo như ngọc không tì vết thậm chí khiến giới truyền thông ưu ái gọi cô bằng biệt danh "thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng của thế kỷ 20".

Ryoko Hirosue đóng phim Secret phát hành năm 1999.

Cô được mệnh danh là "thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng của thế kỷ 20".

Ryoko Hirosue đóng rất nhiều phim truyền hình và phim điện ảnh. Ở màn ảnh nhỏ, lần đầu tiên khán giả thấy cô diễn vai chính là năm 1997, khi các phim Mokuyou no Kaidan '97 và Beach Boys được ra mắt. Sau đó, cô hoạt động nghệ thuật miệt mài, gần như năm nào cũng góp mặt ở ít nhất 1 dự án phim. Phim dài tập gần nhất mà mà Ryoko Hirosue đóng chính là Naomi and Kanako phát hành năm 2016. Từ đó cho đến tận năm 2023, dù không còn các vai lớn nhưng cô vẫn xuất hiện với các vai phụ.

Vẻ đẹp của cô đúng là ngọc không tì vết.

Ở mảng phim điện ảnh, Ryoko Hirosue đóng chính luôn ở tác phẩm đầu tay 20th Century Nostalgia. Năm 1999, cô góp mặt trong Secret - tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Bí Mật Của Naoko do tác giả Higashino Keigo sáng tác. Giống như tại địa hạt truyền hình, Ryoko Hirosue cũng tham gia nhiều dự án điện ảnh và tác phẩm gần nhất của cô cũng phát hành vào năm 2023.

Kể cả khi không còn trẻ, cô vẫn rất đẹp và khí chất.

Hiện tại, Ryoko Hirosue đang có những dự định trở lại với âm nhạc. Theo những thông tin tờ Today Line đăng tải cách đây không lâu, Ryoko Hirosue dự kiến sẽ mang đến 3 đêm nhạc cho khán giả. Các sự kiện này sẽ được tổ chức tại thủ đô Tokyo.

nguồn: news-postseven.com